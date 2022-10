Primer tráiler de la cuarta temporada de Succession

El 2023 será un año bastante interesante en la industria del entretenimiento, dado que varias películas van a ver la luz del día, sobre todo en el tema de Marvel, DC, Disney y muchas más compañías importantes. Esto también cubre la parte de las series, dado que se avecina The Last of Us para HBO y también la aclamada Success con su temporada 4.

En cuanto a esta última, hace poco se liberó el tráiler más reciente, en el que se nos muestran algunas capturas de todo lo que vamos a ver en pantalla, con momentos de acción, intriga y demás elementos. Con el trasfondo que nos dejó la temporada pasada, es probable que los usuarios estén al filo del asiento esperando los siguientes capítulos.

Aquí lo puedes checar:

Para quienes no conozcan la serie, esta es su sinopsis:

Succession es una serie de televisión de drama estadounidense sobre una familia disfuncional, dueña de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento. Se estrenó el 3 de junio de 2018 en HBO. Fue creada por Jesse Armstrong, con Will Ferrell y Adam McKay como productores ejecutivos.

Su estreno se contempla para la primavera de 2023 en HBO Max.

Vía: HBO