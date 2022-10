Artista de Dragon Ball revive a un integrante de la Patrulla Roja

La película de Dragon Ball Super: Super Hero fue un éxito en nuestra región, dado que esta significó el regreso para muchos personajes queridos en cuanto a importancia, concretamente los reflectores se pusieron en Piccoro y Gohan. Sin embargo, no fueron los únicos protagonistas, pues la icónica Patrulla Roja regresó a las andadas para conquistar al mundo.

Por ahora, el artista que apoya de forma directa a Akira Toriyama en el manga, Toyotaro, se está tomando unas merecidas vacaciones después de estar en la construcción del arco de Granola. Sin embargo, no está alejado de este mundo totalmente, por lo que les ha compartido a los fans algo relacionado a la última película, pero con un personaje no muy popular.

Este es el Capitán Dock, quién se trata de alguien vinculado a este ejército maligno y que apareció en el capítulo 48 de la obra. Aquí lo puedes checar:

This month’s special illustration by Toyotaro is Captain Dock! pic.twitter.com/qrWWujbEOy

— Hype (@DbsHype) October 21, 2022