Hoy salieron a la luz varios previos de God of War: Ragnarok, incluyendo el nuestro. De esta forma, se ha revelado nueva información sobre esta entrega. Una de las piezas de información más llamativas ha sido los diferentes modos de desempeño de esta secuela, y aquí no vemos dos, sino cuatro opciones.

De acuerdo con Press-Start, God of War: Ragnarok contará con cuatro modos de desempeño, cada uno ofreciendo la suficiente variedad para que cada jugador disfrute de esta experiencia de la forma que mejor le agrade. Estos son:

-Favorecer resolución: 4K/30fps bloqueado.

-Favorece el rendimiento: 60fps bloqueado.

-Favorece resolución (velocidad de fotogramas alta activada): 4K/40fps bloqueado (se requiere HDMI 2.1).

-Favorecer el rendimiento (velocidad de fotogramas alta activada): objetivo de 120fps (se requiere HDMI 2.1).

Como pueden ver, hay las suficientes opciones, siempre y cuando tengas un cable y una pantalla con soporte HDMI 2.1, para jugar de la forma que mejor te agrade. Extrañamente, no se proporciona información relacionada con la resolución en el modo rendimiento. Sin embargo, si este similar a los de otros juegos, es probable que vemos un 4K dinámico con 60fps.

De igual forma, la opción de 4K y 40fps es algo que vimos en The Last of Us Part I, y parece que es algo que PlayStation planea implementar en todos sus juegos posibles. Te recordamos que God of War: Ragnarok llegará a PS4 y PS5 el próximo 9 de noviembre de 2022. En temas relacionados, puedes checar nuestras impresiones de God of War: Ragnarok aquí. De igual forma, este es el peso del juego en PS4 y PS5.

Nota del Editor:

Después de jugar The Last of Us Part I 4K y 40fps, podría disfrutar de la nueva entrega de God of War de esta forma. Sin embargo, considerando que estamos hablando de un juego de acción, es muy probable que opte por los 60fps, incluso si la resolución no está completamente en 4K.

Vía: Press-Start