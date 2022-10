The Callisto Protocol al fin alcanza importante fase

Sin duda, uno de los juegos que más se está esperando para terminar el año es The Callisto Protocol, título de terror que recuerda bastante a Dead Space, dado que es desarrollado por el creador de la saga. Y si bien se ha especulado sobre su posible retraso, el día de hoy tenemos la certeza de que no será así, y eso será motivo de mucha alegría.

El estudio desarrollador, Striking Distance Studios, ha confirmado que The Callisto Protocol se ha convertido en fase Gold. Y para quienes no conozcan este término en concreto, se trata de que básicamente el juego ha sido finalizado e imprimido. Así que el archivo origen de donde se van a sacar todas las copias para los usuarios ya está presente en el estudio.

We are thrilled to announce that #thecallistoprotocol has gone gold! On behalf of everyone at @sd_studios, thank you for your support and excitement. We can't wait for you to face the horrors waiting in Black Iron Prison on December 2nd. pic.twitter.com/NfHSWexvyx

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 21, 2022