Considerando la reciente controversia de los 30fps en Gotham Knights, los desarrolladores de The Callisto Protocol no solo aseguran que este no será el caso con este juego, sino que han reafirmado su fecha de lanzamiento. Es así que los fans no tienen de qué preocuparse.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, los desarrolladores de The Callisto Protocol han reafirmado que todo sigue pie para lanzar este juego de horror el próximo 2 de diciembre, y nada ha cambiado. Junto a esto, han revelado que este título tendrá un modo de rendimiento, con lo cual podremos disfrutar de esta aventura a 60fps.

We would love to inform you all that we will be shipping globally on December 2nd. And yes, we'll have a 60 FPS performance mode.

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 18, 2022