Fanáticos reaccionan a fotografía de Hideo Kojima con Jim Ryan

A día de hoy, Hideo Kojima se ha mantenido un tanto en silencio respecto a los nuevos proyectos que trae entre manos, más allá de lo que se mostró hace poco tiempo en relación a la actriz Elle Fanning. Y ahora, parece que este silencio podría terminar dentro de algunos días, dado que en sus redes sociales se acaba de publicar algo que se ligaría a PlayStation.

Así es, en la plataforma de Twitter, se subió una foto en la que el propio Kojima está con el presidente de PlayStation, y eso ha llevado inmediatamente a que los fans empiecen a especular sobre una nueva exclusiva. Esto incluye a la segunda parte de Death Stranding, proyecto que ya está en producción según lo mencionó meses atrás el propio Norman Reedus.

With Jim Ryan 👍😍 pic.twitter.com/zMG3YchNsV

Aquí algunos de los comentarios:

