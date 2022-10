A lo largo del último mes, Hideo Kojima ha insinuado su siguiente proyecto por medio de diferentes pósters. Si bien aún hay muchos detalles que se desconocen, recientemente se confirmó quién es la misteriosa mujer que ha aparecido en todos estos promocionales, y se trata de Elle Fanning.

En estos momentos se está llevando a cabo PAX Australia, y los asistentes se dieron cuenta de que varios pósters del siguiente proyecto de Kojima contaba con un código de QR. Al escanearlo, eran redirigidos a un sitio web en donde la silueta de la misteriosa mujer era revelada, y Elle Fanning aparecía junto al mensaje de “¿QUIÉN SOY?” Junto a esto, se confirma que este proyecto es un juego.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este proyecto. Por el momento se especula que durante The Game Awards de este año podríamos ver una revelación oficial de este proyecto, pero por el momento no hay información clara. Previos rumores han señalado que Hideo Kojima podría estar trabajando en la secuela de Death Stranding. Junto a esto, no se descarta la posibilidad que este sea el título que está desarrollando para Xbox.

Por su parte, Elle Fanning es una actriz de 24 años que ha aparecido en películas como Super 8, The Neon Demon, A Rainy Day in New York, y más producciones de renombre, por lo que su participación en el siguiente juego de Hideo Kojima es un gran honor. En temas relacionados, Google iba a tener una exclusiva de este desarrollador. De igual forma, Kojima va a demandar a quienes lo confundieron con un asesino.

Nota del Editor:

Elle Fanning es una actriz bastante talentosa, y su participación en el siguiente juego de Hideo Kojima es algo que emociona. Sin embargo, aún hay mucho por conocer. No me agrada la idea de tener una secuela de Death Stranding, pero si esta actriz es la nueva protagonista, podría ser un título interesante. Sin embargo, prefiero algo completamente nuevo.

Vía: Kojima Productions