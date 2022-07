Kojima va a demandar a quienes lo difamaron de asesino

Esta semana fue muy polémica para Japón, dado que el ex primer ministro fue asesinado de un disparo a la distancia, y lo peor, es que tras las primeras horas confundieron al responsable con otra persona. Concretamente, Hideo Kojima, haciendo así acusaciones directas, y ahora después de que se demostrara lo contrario, el creativo no piensa dejar las cosas así.

Mediante las redes sociales a primera hora de hoy, el estudio de Kojima, Kojima Productions, emitió un comunicado en el que mencionan esta confusión mediática que llegó a noticieros, incluso con demandas por parte de políticos. Así que con esto, el estudio está dando a entender que no van a permitir esta difamación de ninguna manera.

Aquí su comunicado:

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022