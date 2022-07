Deadpool estuvo a punto de aparecer en Dr. Strange 2

Dr. Strange in The Multiverse of Madness presentó una serie de cameos interesantes, trayendo a personajes que hasta hace poco se parecía imposible por temas de derechos en las películas. Y una de las caras familiares que más se esperaban ver fue la Deadpool, quién al final habría aparecido, pero no de la manera que muchos fanáticos estaban esperando.

Se comenta que tanto Deadpool como Cable habrían salido en una valla publicitaria que recuerda a la campaña de marketing de la segunda película. El episodio de Marvel Studios: Assembled para Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Disney Plus reveló tanto, dando a los fanáticos un vistazo al arte conceptual de la escena que nunca se filmó.

Aquí puedes ver la imagen:

El arte presenta dos imágenes diferentes, en las que Deadpool y Cable recrean la pintura “La creación de Adán” de Da Vinci, que se usó en la publicidad de Deadpool 2 , y una de del antihéroe en una pose del Tío Sam “I Want You” y sombrero.

Esta es la sinopsis de Dr. Strange in The Multiverse of Madness:

Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla en Avengers: Endgame , se espera que el ex cirujano genio y el mago más fuerte de todos, Doctor Strange, desempeñe un papel activo como figura central en los Vengadores. Sin embargo, usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada “el Multiverso”.

Recuerda que la cinta está disponible en Disney Plus.

Vía: ComicBook