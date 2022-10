El día de ayer por fin se reveló el primer tráiler de la película de Super Mario Bros., y como muchos ya lo esperaban, el internet reaccionó con una serie de memes bastante graciosos. Algunos de estos están enfocados en la recepción general de este avance, mientras que otros expresan su descontento con la voz de Mario a cargo de Chris Pratt.

De esta forma, aquí te presentamos los mejores memes que nos dejó el primer tráiler de la película de Super Mario Bros.

Lo de Chris Pratt y su voz en la película de Mario… pic.twitter.com/qg4UjJTw7R — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) October 7, 2022

“Chris Pratt revelando su voz de Mario”.

Chris Pratt revealing his Mario voice pic.twitter.com/0kBxjZjccL — Evan Saacks (@evansaacks) October 6, 2022

“Está bien, Mario. Vamos a hacer esto”.

“¿Mario sin un acento italiano?”

Le tengo fe a la de Mario pic.twitter.com/NZ4BP0CKJ8 — Among Random 🇵🇪 (@among_random) October 5, 2022

“Yo en el cine por Super Mario Bros.”

Me at the movies for Super Mario Bros. pic.twitter.com/GY548Gdlw6 — 𝚗𝚘𝚖𝚒 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚗𝚕𝚢♡︎ (@nomiwithoutyou) October 6, 2022

Yo solo espero una cosa de la película de Mario 🤞 pic.twitter.com/h1TbtKvbht — Adrián PSI! (@Adrian_PSI) October 6, 2022

“Escuchando la voz de Chris Pratt saliendo de la boca de Mario”.

me listening to chris pratt's voice come out of mario's mouth pic.twitter.com/yH3IKPjMBm — allegra frank (@LegsFrank) October 6, 2022

“La gente de Twitter cuando escuchando dos líneas de diálogo de Mario”.

People on Twitter when they hear Mario's 2 whole lines of dialogue pic.twitter.com/6SHUd3FdvL — Ty (タイ) (@Player2Joypad) October 7, 2022

La película de Super Mario Bros. llegará a los cines el próximo 7 de abril de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver este tráiler. De igual forma, parece que esta película tendrá un musical.

Vía: Twitter