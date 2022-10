Al parecer, un personaje de la película de Super Mario tendrá secuencia musical

La película de Super Mario Bros. se mostró oficialmente en la Comic–Con que se celebra en la Ciudad de Nueva York, y por ende, era obvio que su elenco iba a tener entrevistas con los fanáticos y la prensa especializada. Y ahora, uno de los actores declara que cierto personaje muy querido podría tener una sección en la que nos cante un tema musical.

Mediante la sesión de preguntas y respuestas que le hicieron al actor de Bowser, Jack Black, hizo algunas interpretaciones del rey de los Koopa, pero también mencionó que su personaje podría tener una secuencia de música. No está claro si cantará o tocará un instrumento, pero es obvio, dado que al actor se le conoce por ser un gran cantante.

And now a little Bowser sample from Jack Black. #SuperMarioBrosMovie #NYCC pic.twitter.com/lLJYBfSxqw

— IGN (@IGN) October 6, 2022