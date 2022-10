Nintendo ya no permitirá que aparezcan juegos sin censura en Switch

Los usuarios de Nintendo Switch están recibiendo una noticia que podría ser algo triste, dado que el juego llamado Hot tentacles Shooter dejará la plataforma debido a problemas con la compañía japonesa. Concretamente, no dejarán que aparezca sin censura, pues el panorama de la empresa siempre ha sido en un entorno de la familia, algo que se entiende.

El publisher Gamuzumi había estado en contacto con la empresa sobre la aprobación de Hot Tentacles Shooter para Switch. El juego es un arcade de disparos de anime en el que los jugadores rescatan a mujeres jóvenes de monstruos con tentáculos. Sus cuerpos están cubiertos por estos, y se pueden desbloquear imágenes sin censura de ellas una vez que sean liberadas.

We're happy to announce that Hot Tentacles Shooter will be released this Friday (September 9th) on @nutakugames!

A Shoot 'Em Up full of LEWD where you need to save a whole repertory of lovely girls from the evil monsters! 💀 pic.twitter.com/w62jVCyjSE

— Gamuzumi (@gamuzumi) September 5, 2022