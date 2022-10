Aunque es muy probable que a muchos solo les interese el acceso a juegos de NES, SNES, N64 y SEGA Genesis, el Nintendo Switch Online ofrece un poco más. Cada mes, todos los que pagan por este servicio también pueden disfrutar de una serie de recompensas estéticas, y en esta ocasión todos los fans de Animal Crossing: New Horizon y Breath of the Wild no se deben perder de las opciones de octubre.

En esta ocasión, Nintendo ha revelado que todos los usuarios del Switch Online, sin importar si cuentan con el Expansion Pack o no, podrán descargar una serie de icónicos para su perfil de Mii. En esta ocasión contamos con la siguiente selección inspirada en Animal Crossing: New Horizon.

Junto a esto, los fanáticos de Breath of the Wild también podrán asumir el rol de Ravalli o Mipha con los siguientes iconos.

Todos estos iconos estarán disponibles a lo largo de octubre, con un par al alcance de todos los usuarios cada semana. De esta forma, será mejor que no pierdas la oportunidad de expandir tu catálogo, y demostrar tu pasión por alguno de estos dos títulos. En temas relacionados, el sitio de Nintendo Pictures ya está disponible. De igual forma, la compañía quiere saber qué juegos de Pokémon deses.

Vía: Nintendo