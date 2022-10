El pasado mes de julio se dio a conocer que Nintendo había adquirido a Dynamo Pictures, Inc, y planeaba renombrar a esta compañía como Nintendo Pictures. Ahora, el día de hoy se ha revelado que este proceso ha finalizado de manera exitosa, y ya hay un sitio oficial que nos da un vistazo al futuro de esta división.

Actualmente, el sitio oficial de Nintendo Pictures ya está disponible. Aquí se menciona que la Gran N tiene pensado usar su vasto catálogo de propiedades para crear producciones audiovisuales. Esto es lo que se menciona al respecto:

“Nintendo Pictures Co., Ltd. es una productora de video propiedad de Nintendo Co., Ltd.

Nuestro objetivo es que los consumidores de todo el mundo aprendan sobre los personajes de Nintendo a través de videos, así como crear videos únicos que permanecerán en sus recuerdos para siempre.

Con ese fin, todos y cada uno de nuestros empleados siempre pensarán en lo que nuestros clientes de todo el mundo encontrarán interesante, y trabajaremos arduamente para crear una organización que pueda seguir creciendo al participar en la producción de videos con interés.

Seguiremos desafiándonos para seguir brindando imágenes únicas y sorprendentes a clientes de todo el mundo, trascendiendo generaciones y épocas”.