Half-Life: Alyx podría llegar a PSVR2

Half-Life: Alyx es considerado por muchos como el mejor juego de VR. El trabajo de Valve tuvo una gran recepción, y parece que el único problema que la gente ha encontrado con este título, es que no está disponible en otras plataformas. Al ser una exclusiva del Index, solo una limitada cantidad de usuarios ha tenido la oportunidad de experimentar de esta entrega. Sin embargo, un nuevo rumor ha señalado que los usuarios de PlayStation podrían disfrutar de Half-Life: Alyx en un futuro.

De acuerdo con fuentes cercanas a The Leak, Half-Life: Alyx llegará al PSVR2 en un futuro. Aunque los detalles son escasos por el momento, se ha mencionado que el juego de Valve estaría disponible en esta plataforma, aunque no lo hará como un juego de lanzamiento, y llegaría en algún punto de 2023.

Hasta el momento, el PSVR2, el cual llegará al mercado a principios del próximo año, no solo cuenta con el apoyo de PlayStation, con Horizon: Call of the Mountain como uno de los títulos de lanzamiento, sino que los estudios third party también promete apoyar esta plataforma con títulos como Resident Evil Village y No Man’s Sky.

Lamentablemente, por el momento o hay información oficial por parte de PlayStation o Valve que confirme la llegada de Half-Life: Alyx a PSVR2. Sin embargo, tampoco se descarta por completo esta posibilidad. En temas relacionados, ¿los juegos de PSVR funcionarán en PSVR2? De igual forma, aquí puedes ver el nuevo avance de Star Wars: Tales of Galaxy’s Edge.

Nota del Editor:

La llegada de Half-Life: Alyx a PSVR2 sería increíble. Este es considerado uno de los mejores juegos de VR, y su accesibilidad en nuevas plataformas es algo que solo beneficiará a todos los involucrados e interesados por este título.

Vía: The Leak