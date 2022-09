¿Los juegos de PSVR servirán con el PSVR2?

Los fanáticos de PlayStation están entusiasmados cada vez más por el VR2, dispositivo que será la evolución de aquel aditamento lanzado en la pasada generación, mismo que ofreció un catálogo de títulos decente. Sin embargo, hoy se han dado noticias no muy buenas para los más entusiastas, dado que al parecer la retrocompatibilidad será inexistente.

Mediante el nuevo podcast oficial de PlayStation, los locutores comentaron durante el programa sobre las primeras impresiones del siguiente aparato de realidad virtual que llegará a PS5. Entre los datos más relevantes, se afirma que los juegos de pasada generación no van a ser compatibles, así que los usuarios deberán conservar su PS4, juegos y visor.

Los juegos que más resaltan de lanzamiento para el dispositivo son Horizon Call of The Mountain, que verá el regreso a una aventura dentro del mundo lleno de máquinas salvajes. Y también está Star Wars Tales From The Galaxy’s Edge, título de la franquicia que es más una mejora de su lanzamiento de Oculus Quest con gráficos avanzados y mejor jugabilidad.

La fecha de lanzamiento para PSVR2 aún no está confirmada del todo, solo que será a principios del año 2023, pero PlayStation está prometiendo que habrá más avances próximamente. Los fanáticos de la marca tienen sus esperanzas en algún nuevo evento, ya sea un State of Play, o un Showcase, los cuales son más fuertes en cuanto a anuncios.

Vía: PS Blog