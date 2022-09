Hollow Knight: Silksong también llega a consolas de PlayStation

Por mucho, uno de los juegos independientes más esperados de los últimos tres años es Hollow Knight: Silksong, título que se pensaba tomar como un DLC del juego estrella de Team Cherry, pero que al final se convirtió en una producción individual. Y si bien, se había confirmado para muchas plataformas, nunca se hizo un anuncio para la marca PlayStation.

Sin embargo, los usuarios ya pueden estar tranquilos, porque mediante las redes sociales se confirmó que la aventura de Hornet llegará sin ningún tipo de problema tanto a PlayStation 4 como a PS5. Y con este anuncio, las tres compañías de consolas están asegurando que cualquier lugar será ideal para cruzar esta aventura independiente.

Sharpen your needles – confirming Hollow Knight: Silksong is coming to PS5 and PS4 pic.twitter.com/poIclQDfvr

— PlayStation (@PlayStation) September 16, 2022