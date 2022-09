Revelan tráiler del nuevo DLC para Dragon Ball Z Kakarot

Desde hace tiempo muchos pensaron que Dragon Ball Z Kakarot había terminado de dar todo su contenido DLC, esto con la llegada de la aventura de los vengadores del futuro, Gohan y Trunks. Sin embargo, parece ser que las cosas no se terminan aquí, y durante el marco del TGS 2022, se dio a conocer un nuevo tráiler con el futuro para el videojuego.

En el video liberado, se puede apreciar que habrá un nuevo capítulo inspirado en personajes que no se relacionan a la línea principal de la historia que ya todos conocemos. Pues al parecer, van a tomar la OVA especial precuela enfocada en Bardock, padre de Gokú quien le salvara la vida al enviarlo a la tierra tras anunciarse la amenaza de Freezer.

Aquí lo puedes checar:

El nombre de este DLC es Bardock: Alone Against Fate, que por alguna extraña razón toma los acontecimientos de la OVA que según Akira Toriyama en su momento comentó, no era tan canon. Sin embargo, no hemos podido ver mucho al respecto, por lo que es posible que se trate de una combinación del personaje con la historia que se dio a conocer en la película de Broly.

Por ahora no hay una fecha de estreno pero se espera que llegue en 2023. También se está trabajando en una versión nativa del juego para consolas Playstation 5 y Xbox Series X/S, se comenta que las versiones de PS4 y Xbox One tendrán actualización gratis.

Vía: Bandai Namco