Así se escucha la película de Super Mario en distintos idiomas

La fiebre por el tráiler de Super Mario Bros. La Película no ha terminado, razón por la cual está discutiendo en redes sociales si le gustaron las voces de las estrellas como Jack Black y Chris Pratt. Y ahora, ya se ha liberado un tráiler para cada región importante, por lo que han compilado las voces en distintos idiomas mediante una edición bastante interesante.

La edición la hizo el medio conocido como IGN. Aquí puedes ver el video:

What Mario sounds like in different languages#SuperMarioBrosMovie pic.twitter.com/8Lr5tyAZkm

— IGN (@IGN) October 6, 2022