Review – Valkyrie Elysium

Square Enix cuenta con una gigantesca librería de propiedades en su poder. Aunque parece que series como Final Fantasy y Dragon Quest nunca serán abandonadas, existen otras que han permanecido en la oscuridad por mucho tiempo. Mientras que la compañía sigue expandiendo su catálogo con títulos como Octopath Traveler, Triangle Strategy, The DioField Chronicles, Forspoken y más, las franquicias de Fortune Street y Parasite Eve se mantienen en silencio total. Sin embargo, nunca hay que perder la esperanza de que esta situación cambie en un abrir y cerrar de ojos. Este mes tendremos un nuevo Star Ocean después de seis años sin una nueva entrega, por su parte, SaGa y Mana se han mantenido activas por medio de remasterizaciones y remakes. De este grupo, el caso que más ha llamado la atención en las últimas semanas ha sido el regreso de Valkyrie Profile, solo que ahora bajo otro nombre, y con un mayor enfoque en la acción.

La serie de Valkyrie Profile nació en el PlayStation original, y si bien las primeras entregas demostraron un gran potencial, la propiedad nunca despegó como muchos lo esperaban. Después de Valkyrie Profile: Covenant of the Plume en 2008, esta franquicia se quedó en silencio, con solo un juego móvil llegando a occidente sin que muchos se percataran de su existencia. De esta forma, fue una grata sorpresa ver la revelación Valkyrie Elysium durante un State of Play a principios de año. Este título no solo prometía el regreso del RPG con temática nórdica, sino que un nuevo desarrollador estaría a cargo de ofrecernos esta entrega con una escala mediana.

De esta forma, Valkyrie Elysium ya está en nuestras manos. En un periodo en donde Square Enix decidió lanzar varios RPG de distintas tonalidades, esta nueva entrega no solo tiene el potencial de revivir la pasión de los fans, sino que bien podría ser el punto de partida para que la compañía japonesa esté más y más dispuesta a darle la luz verde a proyectos de mediana escala en lo que esperamos por Final Fantasy VII Rebirth, Kingdom Hearts 4, y otros proyectos AAA. ¿Es Valkyrie Elysium el juego que los fans han estado esperando? ¿Qué tanto difiere este título del resto de la serie? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Ragnarok ya está aquí

Parece que la fiebre por la mitología nórdica llegó para quedarse. Si bien es cierto que la serie de Valkyrie siempre ha tenido una clara afinidad con este tipo de historias, lo que nos presenta Elysium es una versión diluida de los eventos relacionados con Ragnarok, en donde Odín y Fenrir son las únicas deidades que existen en este mundo. A la par, esta nueva entrega carece de algún tipo de elemento que sea lo suficientemente atractivo que logre retener tu atención del jugador durante toda su duración. Sin embargo, esto no significa que las casi 15 horas que llega a durar esta aventura sean un completo desperdicio, ya que hay un par de puntos que logran resaltar de buena forma.

Ragnarok, el evento destructivo en donde Midgar y todos sus habitantes morirán tras una pelea catastrófica entre Odín y Fenrir, ya está en marcha. Valkyrie Elysium comienzan con los primeros momentos de este suceso. Sin embargo, la batalla entre estos dos Dioses no logra completarse como es debido. En su lugar, el líder de Asgard y su enemigo mortal son heridos, y necesitan recobrar sus fuerzas antes de continuar con su enfrentamiento. Para asegurar su victoria, el Padre de todos enlista a una Valkyrie para recolectar almas y darle la energía que desesperadamente necesita. Aquí es donde entramos, al tomar el control de este ser sumamente poderoso, nuestra tarea es seguir las órdenes de Odín, ya sea que tengamos que purificar a enorme cantidad de monstruos, o encontrar cuatro artefactos mitológicos.

Si bien la estructura del juego es todo menos complicada, con cada uno de los capítulos ofreciendo una tarea bastante clara que necesitamos cumplir para complacer a Odín, es la interacción entre los personajes lo que logra resaltar. A lo largo de nuestra aventura, a la tarea de la Valkyrie se le suman un par de guerreros que murieron en el pasado, y han revivido con el objetivo de apoyar a nuestra protagonista, conocidos como Einherjar. Cada uno de estos es presentado de una forma trágica. Son espíritus que abandonaron Midgar de una forma carnal, pero sus espíritus se mantienen debido a una serie de complicaciones personales que les impide avanzar.

Pese a que una serie de misiones secundarias se encargan de expandir el trasfondo de cada uno, lamentablemente, todos recorren el mismo camino. Cada uno de los cuatro guerreros que se unen a nuestra misión sufren de los mismos problemas, dudas, y si bien cuentan con una personalidad diferente, en muchos sentidos se llegan a sentir como una copia de cada uno. Es un caso extraño. En el contenido adicional, el cual debería estar enfocado en presentarnos claras diferencias entre ellos, se nos ofrecen una serie de elementos muy similares, mientras que en las interacciones que tenemos con ellos durante la campaña principal esto no sucede, y la distintiva personalidad de los Einherjar se puede apreciar.

Para complementar a los Einherjar, tenemos a la Valkyrie. Si bien nuestra protagonista comienza la aventura como una simple sirvienta que sigue al pie de la letra todas las indicaciones de Odín, conforme avanza la aventura vemos como es que esta figura mitología que carece de algún tipo de emoción humana, y se asemeja mucho a un robot, logra descubrir una humanidad que no creía poseer. Gracias a las interacciones con sus compañeros, se logra apreciar cómo es que este personaje comienza a preocuparse por Midgar más allá de su tarea impuesta por el Padre de todos y, lo más importante, empieza a cuestionar su labor y la forma en la que lo está llevando.

La historia que nos presenta Valkyrie Elysium es predecible, monótona, y en màs de un momento se llega a sentir tediosa por la forma en la se repite la misma tarea una y otra vez. Sin embargo, son los personajes lo que mantienen a flote lo que aquí se nos presenta. No es algo que rompe con lo establecido, o te hace ver a la mitología nórdica de una forma nueva. En su lugar, Soleil, los desarrolladores, decidieron presentarnos a una serie de personajes lo bastante competentes para que el viaje por un camino que es fácil de seguir se sienta lo suficientemente entretenido para que le prestes la suficiente atención.

Ruinas y más ruinas

Uno de los elementos más llamativos de la mitología nórdica siempre ha sido su aspecto visual. Con nueve reinos diferentes, cada uno con su propia identidad, esto es una mina de oro para cualquier que se tome el tiempo de crear un mundo inspirado en esta cultura. Sin embargo, Valkyrie Elysium se llega a ver como un punto medio que trata de cumplir con este potencial, pero al final del día está limitado por sus recursos, algo que le impide llegar a ser la experiencia estética que seguramente muchos deseábamos.

En esta ocasión pasaremos la mayor parte del tiempo en Midgard y Asgard. El primero de estos es un reino azotado por Ragnarok, en donde parece que la variedad fue lo primero en sucumbir en este apocalipsis. Pese a que visitamos diferentes regiones de este reino, todo se reduce simplemente a ciudades destruidas, ya sea que los edificios se encuentren en un bosque, en una montaña nevada, o formen parte de un castillo. Eventualmente, parece que lo único que logra ofrecer una clara diferencia entre las locaciones son las tonalidades que nos encontramos. Por su parte, Asgard solo se limita al área principal, la cual se asemeja más a una biblioteca o a una iglesia, creando una gran contraste con lo que se vive en la tierra de los mortales.

Afortunadamente, hay un aspecto que logra sobresalir, y es el diseño de personajes. Tanto Odín como Fenrir logran presentarse ante nosotros con una serie de elementos únicos que les dan un toque moderno, como el traje del Padre de todos, pero que conserva su esencia sin abandonar por completo sus orígenes mitológicos. Por su parte, la Valkyrie posee una armadura en forma de vestido blanco que va de la mano con el tipo de personaje que es, y esto incluso cobra un nuevo nivel de importancia una vez que el capítulo final de la historia comienza.

Por su parte, los cuatro Einherjar también cuentan con una serie de elementos particulares que nos ayudan a identificar rápidamente su afinidad con cierto elemento. Por ejemplo, Eygon, un guerrero que maneja la electricidad, cuenta con una armadura de color púrpura. Por su parte, Kristoffer parece que está imitando a Odín, con todo y un parche en su ojo, así como un traje totalmente blanco, dejando en claro su afinidad con la magia de luz.

Todo este trabajo es una realidad gracias a Yuya Nagai, artista que ha trabajado en juegos como NieR: Automata y War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, por lo que su participación logra crear una uniformidad con algunos de los títulos que no ha entregado Square Enix en el pasado, pero al mismo tiempo es capaz de otorgarle una identidad única a Valkyrie Elysium por medio de la reinterpretación de una serie de elementos característicos de la mitología nórdica. Al no ser una producción AAA, claramente se puede notar que este título sufre en ciertos aspectos de su presentación visual. Sin embargo, una clara identidad estética en el diseño de sus personajes hace que viajar por Midgar no llegue a ser tan tedioso como podría llegar a serlo.

Voces limitadas

Por otro lado, Valkyrie Elysium también toma inspiración de la cultura nórdica para su apartado sonoro. Aunque aquí no encontramos un trabajo a gran escala como lo visto en God of War de 2018, sí podemos escuchar a la flauta, los tambores y los cánticos camerísticos en una danza que está acompañada por un piano que sabe exactamente que su lugar al frente de la orquesta solo debe ser en las secciones de exploración, mientras que su labor al momento de la batalla debe ser el de un acompañante capaz de nutrir a los otros participantes.

Una vez más, su presupuesto seguramente es el responsable de que la música no sea tan extraordinaria como puede ser, y ocasiona que algunos temas se repitan constantemente. Aunque la composición que se creó para usarse en los combates se usa constantemente a lo largo de toda la aventura, este trabajo rara vez toma el escenario principal, ya que el trabajo de Motoi Sakuraba constantemente se ahoga ante el ruido que emiten los enemigos y la Valkyrie en todo momento.

Hablando de las actuaciones de voz, Valkyrie Elysium está disponible en inglés y en japonés. La recomendación es elegir el idioma original. Sin embargo, aquellos que opten por el doblaje serán recibidos por un trabajo que se siente como algo que veríamos hace dos o tres generaciones. No es malo, es solo que un par de elementos, como una terrible sincronización con los labios, dejan en claro que no había tanto presupuesto para cubrir los claros baches en este camino auditivo.

Al igual que su presentación visual, Valkyrie Elysium cuenta con un aspecto auditivo que tiene un buen potencial, y se está haciendo todo lo posible con las limitantes del presupuesto, pero aun así tiene un par de errores que, si bien son notorios, no terminan por arruinar la experiencia, pero sí los hacen ver como algo a lo que ya no estamos tan acostumbrados.

Adicción pura

Está claro que la historia y presentación de Valkyrie Elysium no se logran comprar con algunas de las grandes producciones de Square Enix. Sin embargo, el gameplay es el caso contrario. El sistema hack and slash con elementos RPG que nos presenta esta entrega podría estar más orientado en la acción a comparación de lo que vimos en Profile, pero le logra dar un nuevo aire a la serie, y uno que no me sorprendería ver una vez en una posible secuela.

A primera instancia, esta entrega podría verse como un juego de acción más, uno en donde tenemos un ataque débil y una fuerte, y dependiendo de la combinación podremos realizar una serie de combos de diferente tipo. Sin embargo, el trabajo de Soleil se vuelve más complejo y divertido una vez que vamos obteniendo más habilidades, nuestra selección de armas se expande, el catálogo de artes aumenta, y utilizamos a los Einherjar en combate. En principio todo puede ser algo sencillo, pero rápidamente te darás cuenta de que cada botón en el control se usa en todo momento, creando una situación en donde podrías llegar a pensar que te faltan dedos para alcanzar la victoria en algunos escenarios.

Vamos por partes. Antes que nada, la Valkyrie cuenta con tres árboles de habilidades diferentes, uno enfocado en el ataque físico y mágico, otro en la defensa, y el último en el soporte y el aumento de tus estadísticas base. Pese a que esto podría parecer mucho, en realidad es muy sencillo de entender, y el juego va dando acceso a los recursos necesarios para completar esta sección de una forma orgánica, así que no puedes grindear todo lo requieres en el primer nivel. En segundo lugar, tenemos un variado repertorio de armas. En total hay seis diferentes objetos que puedes usar en combate, y cada uno puede subir de nivel, desbloqueado una buena cantidad de movimientos adicionales que logran darle una gran variedad al combate.

Lo interesante, es que cada una de estas armas hace la misma cantidad de daño. Sin embargo, lo interesante está en la forma en la que realizan combos, su velocidad y su peso. Por ejemplo, Bolverkr es una espada de esgrima que está enfocada en la velocidad, con la cual puedes alcanzar grandes combos, aunque la forma en la que distribuye daño toma algo de tiempo. Por otro lado, Gagnrathr es una espada larga que tiene pocos combos y es lenta, pero es capaz de lanzar una onda de daño con su finisher. Es increíble que Soleil fuera capaz de crear un catálogo que, pese a tener las mismas bases, se sienta único y pueda darle al jugador las herramientas necesarias para enfrentarse a todos los retos de la forma que desee.

Sin embargo, aún no terminamos, ya que es momento de hablar de las artes, o la magia. Pese a que aquí no se nos presenta algo nuevo, Valkyrie Elysium toma los elementos clásicos, y nos ofrece una serie de herramientas que hacen más entretenido el combate. Cada enemigo cuenta con una debilidad elemental, como fuego o hielo, y al aprovechar esto, es posible dejar indefensos a tus oponentes por unos segundos, los cuales puedes aprovechar para causarles más daño. Cada una de las artes es bombástica, y una vez que obtienes las de nivel tres, prepárate para ver cómo la pantalla se ve cubierta por explosiones.

Por último, pero no menos importante, tenemos a los Einherjar. Estos cuatro personajes pueden ser invocados en cualquier momento de una batalla para proporcionar un soporte adicional. A primera instancia, cada uno se encarga de causar una gran cantidad de daño, ya sea a un solo enemigo o a un grupo, y te ayudarán en combate durante un determinado tiempo. Sin embargo, también te proporcionan con una afinidad elemental específica, con lo cual puedes causar más daño. Al cumplir ciertas misiones secundarias, tus aliados tendrán acceso a más movimientos, y conforme los uses de forma constante, su poder aumentará, beneficiando así a tus favoritos.

Valkyrie Elysium brilla cuando todas sus herramientas están en uso. Usualmente, te enfrentas a grandes cantidades de enemigos, con grupos con diferentes debilidades, por lo que constantemente estarás cambiando de Einherjar, haciendo uso de todas las artes, y alcanzado combos de tres dígitos. Para hacer que el combate sea aún más satisfactorio, esta entrega nos presenta el Soul Chain, una cadena que te llevará directamente a un enemigo, por lo que cada uno de los enfrentamientos será muy dinámico, asì estarás saltando de un lado para otro, usando todos tus movimientos.

Durante las casi 15 horas que llega a durar el juego, los enfrentamientos fueron lo que mantuvo pegado al control. Pese a que el sistema de combate es de primer nivel, hay un par de aspectos del juego que me gustaría ver mejoradas en una posible secuela. Para comenzar, el diseño de niveles de Valkyrie Elysium es muy sencillo. Cada uno de los capítulos nos pide seguir un camino lineal hasta encontrar una cierta cantidad de ítems o vencer a un jefe específico. Si bien cada pelea hace que esto no sea tan pesado, la exploración es básicamente nula, ya que no hay algo que amerite girar a la izquierda cuando el título te pide ir a la derecha, y en dado caso de que decidas ir por un camino no marcado, un callejón sin salida te espera. Incluso el Soul Chain, el cual también te permite acceder a ciertas zonas, está totalmente desperdiciado, y no ofrece algún reto de plataformas, o algo que valga la pena.

Sin embargo, y como ya lo mencioné, la belleza de Valkyrie Elysium recae en su adictivo sistema de combate, algo que logra a la perfección. El juego no solo tiene una base bastante sólida, sino que es capaz de expandir todo lo que nos presenta para crear un ciclo adictivo que recompensa a todos los que les gusta experimentar y hacer uso de todo lo que tienen a su disponibilidad. Si en un futuro vemos una secuela, más que cambiar lo que aquí se nos presenta, sería mejor solamente ofrecer un diseño de niveles más complicado, y mejorar la cámara, ya que es muy sencillo atorarse en los espacios pequeños.

El valor de la Valkyrie

Valkyrie Elysium es un claro ejemplo de que incluso con un presupuesto que no se compara con proyectos como Forspoken o Final Fantasy XVI, Square Enix y sus asociados son capaces de crear experiencias sumamente divertidas que valen mucho la pena. Espero que la recepción mixta que ha tenido el juego no logre desalentar a los responsables de esta entrega, ya que una secuela que logre refinar algunos de los elementos que merecen un poco más de atención, fácilmente podría convertirse es uno de los mejores títulos de acción de los últimos años.

La historia de Valkyrie Elysium llega a ser aburrida cuando hablamos del conflicto principal, pero son las interacciones entre los Einherjar y la Valkyrie hacen que esta aventura de casi 15 horas sea entretenida cuando no vemos acción en pantalla. Pese a que su presentación visual y sonora dejan en claro la falta de presupuesto para estas dos áreas, el trabajo que se nos presenta no es malo, pero claramente tuvo que haber un par de sacrificios para hacer que otras áreas del juego tuvieran todos los recursos necesarios.

Por su parte, el gameplay es fenomenal, adictivo y divertido. Pese a lo sencillo que podría verse todo al principio, rápidamente se deja en claro la complejidad y las diferentes capas que tiene el sistema de combate, el cual nos obliga a estar en movimiento constante y pensar de una forma rápida. Si bien el estilo hack and slash podría causar un poco de conflicto con todos los veteranos de la serie, aún encontramos una serie de elementos característicos de los RPG, especialmente al momento de hablar de la personalización y todas las opciones que tenemos en una pelea.

No lo duden, Valkyrie Elysium merece una mejor atención por parte del público. Soleil ha dejado en claro todo su talento, ahora solo nos queda por ver si Square Enix le dará un mayor presupuesto para su siguiente proyecto en conjunto.