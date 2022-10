Actriz original de Bayonetta responde a las recientes acusaciones

La semana pasada fue todo un caos en el mundo de los videojuegos, eso se debe al video que lanzó Hellena Taylor (voz de Bayonetta), en el que busca boicotear el tercer videojuego de la saga. Esto debido a que no fue seleccionada para el papel, reportando que solo le estaban pagando $4,000 USD por su trabajo, algo que fue desmentido al poco tiempo.

Así, Bloomberg mencionó mediante un documento que Platinum Games originalmente había ofrecido pagarle a Taylor entre $3,000 y $4,000 por sesión de cuatro horas por al menos cinco sesiones de grabación, por un total de al menos $15,000 USD. Negocios que se habrían roto después de que Taylor pidiera una suma de seis cifras a la empresa.

Después de que muchas personas le llamaron mentirosa, Taylor escribió una serie de Tweets en la que está tratando de explicar la situación. Aquí puedes checar la traducción de los mismos:

Me ha llamado la atención que algunas personas me llaman mentirosa y cazafortunas. Siento la necesidad de defenderme a mí misma y mi reputación en la industria.

Como publiqué en la tercera parte de mi hilo de video. Expliqué que su primera oferta era demasiado baja. Esa oferta fue de 10,000 dólares en total. Esta es una franquicia de 450 millones de dólares (sin contar la mercancía). Luego le escribí en japonés a Hideki Kamiya, preguntándole cuánto valía. Pensé que, como creativo, lo entendería. Respondió diciendo cuánto valoraba mi contribución al juego y cuánto querían los fanáticos que yo expresara el juego. ¡Entonces me ofrecieron 5,000 extra!

Entonces, me negué a trabajar en el juego. Luego no supe nada de ellos durante 11 meses. Luego me ofrecieron una tarifa plana para expresar algunas líneas por 4.000 dólares. Cualquier otra mentira, como 4000 por 5 sesiones, son farsas totales.

No hubo “negociaciones extensas”. También me han informado de ficciones ridículas, como que pedí 250.000 dólares. Soy un jugadora del equipo. Solo estaba pidiendo un salario justo y digno de acuerdo con el valor que aporto a este juego.