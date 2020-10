Review – Pikmin 3 Deluxe

Pobre Wii U. Pese a que la consola cuenta con una gran librería de juegos, principalmente first party, la pieza de hardware nunca llegó a ser tan popular como su antecesora, y hasta el día de hoy es considerada uno de los peores errores de Nintendo. Sin embargo, nadie puede negar que los títulos disponibles para esta plataforma son increíbles. Así que no es una gran sorpresa ver tantos ports y versiones definitivas de experiencias como Mario Kart 8, Bayonetta 2, Super Mario 3D World y más. Todas estas piezas de software han recibido una merecida segunda oportunidad en el Nintendo Switch.

Aunque muchos podrían argumentar que estos son solo ports, la verdad es que los títulos, además de incluir todos los agregados post-lanzamiento, nos ofrecen algo extra, ya sea contenido para la historia o una solida justificación que amerita su compra una vez más. Ahora, el pasado mes de agosto, de manera inesperada, Nintendo reveló que Pikmin 3 Deluxe llegaría a Switch en octubre.

Pikmin 3 llegó a ser considerado una de las primeras cartas fuertes del Wii U y significó el regreso de una serie que estuvo en reposo por nueve años, recordemos que Pikmin 2 salió en GameCube en 2004. Ahora, aunque una cuarta entrega numérica hubiera sido la elección de preferencia para más de uno, la edición Deluxe del tercer título en la serie ha llegado a Nintendo Switch con una serie de cambios y contenido adicional. ¿Acaso esta versión justifica volver a comprar Pikmin 3? Conoce la respuesta a esta y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

De regreso a PNF-404

La serie de Pikmin nunca ha sido conocida por su gran narrativa. Al tratarse de un juego de estrategia en donde tenemos que organizarnos para realizar diferentes tareas a lo largo de varios días dentro del juego, la historia está hecha por nosotros, gracias a una serie de micro aventuras y situaciones que suceden a lo largo del título.

Sin embargo, Pikmin 3 decide integrar una propia historia alejada de la simple cinemática al principio y final del juego. En esta aventura nos olvidamos del Capitán Olimar, al menos al principio, para tomar el control de tres astronautas, Alph, Britanny y Charlie, quienes tienen que abandonar su planeta natal de Koppai en la búsqueda de alimento capaz de salvar a una población que, similar a la nuestra, está en camino de acabarse todos sus recursos naturales.

De esta forma, los tres aventureros llegan al planeta PNF-404, hogar de los adorables y diminutos pikmin. Sin embargo, antes de entrar a la superficie, algo sale mal, los astronautas son separados y su nave ha perdido un elemento necesario para regresar a casa. A partir de este momento, nuestra tarea será encontrar una forma de hacer que los Koppai se reúnan, recolectar la mayor cantidad de fruta posible y reparar el medio de transporte intergaláctico.

A diferencia de las primeras dos entregas, aquí contamos con tres personajes principales, cada uno con una personalidad diferente y que se conocen desde hace tiempo, así que las interacciones que vemos entre ellos se sienten genuinas. No esperen algo complejo, la serie de Pikmin sigue siendo leve en el aspecto de la historia, pero el tercer juego cuenta con los suficientes protagonistas para contar algo y no ser solo un diario de un capitán perdido.

De igual forma, gran parte de la narrativa se dicta por tus acciones. Debido a que solo es obligatorio recolectar una cantidad pequeña de fruta y ciertos ítems especiales, tienes una gran libertad para llevar a cabo tus tareas. Tal vez en un día solo estás enfocado en derrotar enemigos y crear un camino para que tus subsecuentes jornadas en una área en particular sean sencillas. Quizás planeas enfrentarte a un jefe, pero no te da tiempo y necesitas hacer una retirada estratégica. Todas tus decisiones se verán reflejadas en una bitácora que se encarga de contar micro historias dentro de la gran narrativa general.

Ahora, ¿acaso Pikmin 3 Deluxe introduce alguna novedad en este apartado? No directamente. La historia principal del juego sigue siendo la misma que puedes disfrutar en Wii U. Sin embargo, se han introducido una serie de misiones paralelas en donde tomamos el papel de Olimar y Louie, quienes llegan a PNF-404 antes que los astronautas de Koppai y tienen sus aventuras separados de Alph, Britanny y Charlie, de esta forma agregando un poco más de contexto a los sucesos de la narrativa general.

La historia de Olimar cuenta con objetivos diferentes que se sienten como una pequeña continuación a lo que vimos en Pikmin 2, lo cual es un agregado agradable. De cierta forma estamos obteniendo una prueba de Pikmin 4. Sin embargo, al ser un contenido adicional, no esperen ver nuevas zonas de PNF-404 o pikmin completamente originales. Este apartado toma como base la experiencia principal, así que se rehúsan muchos elementos. Incluso el modo de juego es similar a las misiones que ya estaban presentes en Pikmin 3 de Wii U.

No me malinterpreten, estas misiones paralelas son muy buenas y valen la pena para todos los fans de la serie. En comparación con otros ports de Wii U a Switch, Pikmin 3 Deluxe no solo ofrece una serie de cambios, los cuales discutiremos en unos momentos, sino que agrega el suficiente contenido para ameritar estar atrapado en PNF-404 por un par de horas, o días, más.

Muchas frutas, pocos cambios

Pikmin 3 fue uno de los primeros intentos de Nintendo por desarrollar un juego en HD, y esto se nota claramente. Esto no quiere decir que el título cuenta con errores visuales, todo lo contrario. El producto que tenemos frente a nosotros es sumamente hermoso. El realismo es uno de los factores más importantes de esta entrega. Desde la fruta, pasando por el agua, hasta la diferente flora presente en PNF-404, todo se ve espectacular y pareciera como si la Gran N nos diera la oportunidad de mirar a un jardín y apreciar cada detalle presente.

El único aspecto que parece fuera de lo real son los pikmin y los enemigos. Estas criaturas de otro planeta habitan en todos lados, en los lagos más profundos, cavernas más oscuras y en el campo abierto. Aunque la fauna fantasiosa contrasta con la flora realista, el juego logra crear un buen balance entre estos dos aspectos para que ninguno obtenga el protagonismo. El mundo de PNF-404 es uno en balance.

Los honores son para las increíbles piezas de fruta que se recolectan. Aunque Alph, Britanny y Charlie le pueden poner nombres extravagantes a estos alimentos, para nosotros son manzanas, peras y uvas. Cada una tan deliciosa y real que pareciera que en cualquier momento saldrán de la pantalla directamente a un plato y las podremos disfrutar con tan solo extender nuestros brazos.

Pese a que el juego salió originalmente hace siete años, Pikmin 3 sigue siendo una hermosura en pleno 2020. Esto no quiere decir que Nintendo nos está vendiendo exactamente el mismo juego, ya que la versión Deluxe cuenta con un mejor desempeño en general.

Lejos han quedado los días en donde el frame rate caía en los momentos más caóticos del juego. Ahora contamos con unos sólidos 30fps de manera constante, y en la única parte en donde esto baja, es cuando se elige la opción de acelerar el proceso de recolección de frutas al final de un día en el planeta alienígena. Lamentablemente, la resolución no ha mejorado mucho, y cuando el Switch está en dock podemos ver un desempeño similar al del Wii U, mientras que en modo portátil es menor. Pero que esto no los engañe, el juego sigue viéndose espectacular.

El único aspecto de todo el juego que no ha sido mejorado de alguna forma por esta versión Deluxe, es el soundtrack. En general, esto no es un gran problema, ya que la banda sonora original es bastante buena y no había necesidad de cambiar mucho. Sin embargo, sí contamos con un par de líneas de “dialogo” por parte de Olimar que encontramos en el contenido adicional que ha sido agregado al título.

Por un lado es una lástima que la resolución de Pikmin 3 no se viera beneficiada por el nuevo hardware, al menos en su modo dock, pero al mismo tiempo logra arreglar el problema del frame rate, haciendo que la experiencia sea bastante fluida a lo largo de toda la aventura y los problemas que afligían a la entrega original han desaparecido.

Olimar está de regreso

Similar a lo que hizo Nintendo con el género FPS y Splatoon, Pikmin es una forma sencilla de adentrarse al mundo de los RTS, con todo y el característico toque de la compañía. Aunque la tercera entrega puede ser considerada el juego más fácil en la serie, aún tendrás que preparar cada movimiento como si fuera el último. El tiempo será tu mayor obstáculo y será necesario que aprendas a manejar diferentes tareas de manera simultanea.

En Pikmin 3 tomamos el control de Alph, Britanny y Charlie, quienes tiene la habilidad de comandar ejércitos de pequeños pikmin, demostrando una vez más que el poder sí está en los números. Tenemos a nuestra disponibilidad cinco clases diferentes. Primero encontramos a los rojos, los cuales son resistentes al fuego y buenos en el combate directo. Después nos topamos con los amarillos, quienes pueden ser usados como corrientes eléctricas. Los azules serán tu elección al momento de realizar cualquier tarea que tenga que realizarse bajo el agua. Los rosas son débiles, pero pueden volar y evadir enemigos de manera sencilla. Por último, tenemos a los roca que, como su nombre lo indica, son bastante duros, pesados y una buena elección para causar un gran daño a cualquier animal hostil. Estos dos últimos fueron introducidos en esta tercera entrega.

Tu objetivo será manejar hasta 100 pikmin de la forma más óptima posible para realizar todas las tareas posibles en un día, o alrededor de 20 minutos en el mundo real. Cada especie tiene sus fuerzas y debilidades, territorios por donde no pueden avanzar y depredadores naturales. Sin embargo, con un poco de planeación y el número suficiente de pikmin, podrás completar todos los retos que se podrán frente a ti y derrotar hasta al más feroz de los jefes.

Aunque el estilo de juego original sigue presente, la versión Deluxe introduce una serie de cambios que mejoran la experiencia base y le ofrecen al público una oportunidad de hacer de tu aventura más sencilla o difícil. Para comenzar, esta versión te da la oportunidad de jugar en diferentes modos de dificultad, siendo Ultra-Spicy la elección predilecta para aquellos que desean un verdadero reto.

Otro de los elementos que se han incluido en Pikmin 3 Deluxe es un sistema de ayuda. Con tan solo presionar un botón el juego te dirá exactamente qué es lo que necesitas hacer para avanzar en la historia y te guiará directamente a tu objetivo. Aunque puedo entender a la gente que desaprueba este tipo de agregados, la verdad es que esto puede ayudar a más de una persona al momento de encontrarse en una situación algo complicado.

Ahora, uno de los retos más grandes a los que se enfrentó Nintendo al momento de llevar Pikmin 3 al Switch, es el hecho de que la consola híbrida no cuenta con una segunda pantalla como el Wii U, así que algunos elementos tuvieron que ser reordenados. El cambio más obvio es el mapa. En la versión original del juego podías usar el gamepad para ver a la perfección la zona en donde te encontrabas y mandar a cierto astronauta a alguna dirección y realizar varias tareas al mismo tiempo. En la versión Deluxe solo necesitas presionar el botón de – y podrás realizar los mismos comandos, solo que en esta ocasión el juego se pone en pausa.

Aunque algunos podrían no estar contentos con este cambio, esto nos da la oportunidad de jugar Pikmin 3 con controles de movimiento sin la necesidad de realizar malabares con las manos. El Switch no soporta los Wii Mote, pero sí contamos con los Joy-Con, los cuales sirven como un puntero similar y es la forma predilecta de disfrutar de la serie de Pikmin. Para aquellos que no son fanáticos de mover las manos para realizar todas las acciones, la opción de jugar de forma tradicional con el stick sigue presente.

Al no tener un sensor de movimiento tradicional, solo necesitas presionar un botón para reposicionar el puntero del Joy-Con derecho y jugar en la posición que sea más cómoda para ti. Aunque esta gran inclusión no parezca tan importante al principio, el hecho de que el juego te ofrezca esta opción es bastante importante, solo procuren utiliza controles que no se vean afectados por el infame drifting.

Otro de los grandes cambios que vemos en esta versión Deluxe, es la oportunidad de disfrutar de todo el juego de principio a fin en compañía de un amigo. Esto no solo se limita al contenido adicional, sino al modo historia. Aquí tendremos frente a nosotros una pantalla dividida, y gracias a que el título es compatible con un solo Joy-Con de forma horizontal, no tendrás que preocuparte por tener que comprar controles adicionales.

Además de todos estos cambios y agregados a la experiencia base, Pikmin 3 Deluxe nos presenta con nuevas misiones paralelas que se encargan de contarnos que sucedió con Olimar a la par de la aventura principal de Alph, Britanny y Charlie, así como lo que se lleva a cabo después de que los créditos finales terminan. Como ya lo mencione, este contenido pudo venderse como un DLC en el Wii U, y es una pequeña probada del futuro de la serie.

Aquí dejamos de lado la tarea de recolectar frutas a lo largo de varios días, y nuestro objetivo es obtener una serie de riquezas en un lapso de más o menos 10 minutos, de esta forma continuando la narrativa de Pikimin y Pikmin 2. Sin embargo, es importante mencionar que este contenido es bastante corto, en poco más de dos horas ya habrás completado las diferentes misiones paralelas.

Uno de los nuevos agregados que serán del agrado para todos aquellos que aman completar juegos, es la inclusión de insignias, las cuales cumplen la función de ser una lista de logros con diferentes retos a cumplir. Estos van desde los sencillos que puedes desbloquear con tan solo jugar la campaña, hasta tareas específicas que podrán a prueba todas tus habilidades con el juego.

Al final del día, Pikmin 3 Deluxe ofrece una gran cantidad de cambios, algunos más notorios que otros. Desde los arreglos en los controles y dificultad, pasando por el contenido adicional que te dará un par de horas más de diversión, hasta la posibilidad de jugar con un amigo en un solo Switch.

Pikmin 3, pero mejor

Ha quedado claro que Pikmin 3 Deluxe puede ser considerado la versión definitiva de este clásico del Wii U. Sí, es una lástima que la resolución y la música no tengan grandes aumentos, pero cada aspecto restante del título ha sido mejorado a tal grado que hacen a la entrega original de 2013 obsoleta.

Lamentablemente el Wii U fue un desastre para Nintendo, pero la compañía sabe que prácticamente todos los juegos first party que se lanzaron originalmente en esta consola valen mucho la pena. Estos relanzamientos no solo le dan la oportunidad a la compañía de recuperar la inversión original, sino que les ofrecen una segunda vida a entregas que apenas y pasaron del millón de copias vendidas.

Pikmin 3 es un juego fenomenal de principio a fin, y Pikmin 3 Deluxe mejora la experiencia a tan grado que no hay mejor forma de disfrutar de este título en pleno 2020 que en un Nintendo Switch en compañía de un amigo, con su sana distancia, o en tu cama con el modo portátil.