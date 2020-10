Persona 5 Scramble podría no llegar a Occidente después de todo

Tras meses de incertidumbre, Koei Tecmo confirmó que eventualmente Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers si llegaría a Occidente, aunque no mencionaron exactamente cuándo. Ahora, el más reciente reporte financiero de la compañía parece haber eliminado estas declaraciones, puesto que no hay mención alguna sobre la localización de este título.

En cuanto a juegos de consolas, Koei Tecmo está enfocado en Hyrule Warriores: Age of Calamity, Atelier Ryza 2, Dynasty Warriors 9: Empires, Romance of the Three Kingdoms XIV, y el DLC de Nioh 2. Todos estos juegos llegarán antes de marzo de 2021, pero ¿dónde quedó Persona 5 Scramble?

Vale la pena destacar que podría tratarse de una falsa alarma, ya que SEGA registró la licencia del juego en diciembre de 2019, sugiriendo que podría tratarse para su lanzamiento aquí en nuestra región. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que Persona 5 Scramble vaya a tardar mucho tiempo en debutar de este lado del océano.

Via: Siliconera