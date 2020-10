Prowler será un villano en Spider-Man: Miles Morales y aquí está su primer vistazo

Marvel’s Spider-Man enfrentó a Peter Parker contra muchos de sus más emblemáticos villanos, y parece que la nueva entrega con Miles Morales no será la excepción. Además de Rhino y The Tinkerer, este nuevo arácnido deberá enfrentarse contra uno de sus antagonistas más reconocidos, a quien seguramente recordarás por la película de Into the Spider-Verse.

Estamos hablando por supuesto de The Prowler, que como te dije anteriormente, tuvo un importante papel en la cinta animada de Miles. Gracias a un tweet de la cuenta oficial de Marvel, ya sabemos cómo lucirá este villano en el videojuego y acá te lo compartimos:

Como pudiste observar, Prowler se ve mucho más realista en esta versión que la de Spider-Verse, pero con buena razón. Dado el importante rol que juega el personaje en la vida de Miles, será interesante ver lo que Insomniac hace con él.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales estará disponible el próximo 12 de noviembre en PS5 y PS4.

Fuente: Marvel