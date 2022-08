Review – PAC-MAN World Re-PAC

Llegamos a la época en la que el primer PlayStation fue la infancia de los jugadores adultos que se criaron en la época de los 90’s, dejando poco a poco a las consolas de 16 bits atrás. Y esto es algo bastante lógico, después de todo la vida sigue su curso y las generaciones van cambiando, por eso ahora los primer juegos con los que originó Sony van siendo recuerdos que regresan en forma de remake. Bandai Namco ha empezado ha ejecutar este tipo de prácticas para la nostalgia, eso se demuestra hace algunos meses atrás con la colección de clásicos de la franquicia Klonoa. Y parece que quiere seguir con esta tendencia un poco más, dado que el mismo tratamiento lo está teniendo PAC-MAN World, la sub saga de su conocida mascota amarilla.

Hace algunos meses atrás mediante un Nintendo Direct Mini muchos no lo creyeron, pero sí, se anunció oficialmente PAC-MAN World Re-PAC, una especie de remaster para la primera aventura plataforma tridimensional del personaje. Y ante esto, quienes lo jugaron en su momento les vino como un brote de alegría al corazón.Lo mejor de todo, es que no debería pasar tanto tiempo para tenerlo en las manos, dado que el 26 de agosto en el calendario marcó el regreso para el clásico que formó varios videojugadores. Y así los días volaron, y el juego ya se encuentra en tiendas para el momento que estoy escribiendo el texto que en este momento estás leyendo.

Así que es momento de ponernos manos a la obra con una nueva Atomix Review, en la que analizaremos detalle por detalle, esto incluye a la parte de narrativa, jugabilidad, diseño de niveles, música, gráficos, historia y rendimiento. Todo para llegar al veredicto de si valió la pena que Bandai Namco trajera este título a la generación actual, o si tal vez fue un proyecto que no valió tanto la pena.No está de más comentar, que yo nunca jugué a la adaptación original en su totalidad, solamente le di un vistazo a un par de niveles con mis familiares que contaban con una PS One. Por lo que podría decirse, que este será el punto de vista de alguien que no le tiene ningún tipo de afecto nostálgico al trabajo de 1999.

Con todo este trasfondo detrás, es momento de tomar nuestras frutas y pastilla de poder, y así adentrarnos al mundo de lleno de fantasmas graciosos que PAC-MAN World Re-PAC tiene preparado para deleitarnos. Empecemos con esta reseña que con gusto he preparado para ustedes tras terminar el juego en su totalidad.

Un festejo familiar interrumpido

La historia de PAC-MAN World Re-PAC nos coloca en la casa de nuestro amarillo protagonista, lugar donde toda su familia que incluye a Pac Jr, Baby Pac-Man, Chomp-Chom, Pac-Mom (problemas legales) y el Profesor Pac-Man. Mismos que le están preparando una fiesta bastante especial al personaje que le da nombre al videojuego.

Sin embargo, las cosas no iban a ser tan favorables como una esperaría, dado que la pandilla de fantasmas, quienes siempre han sido enemigos del personaje redondo y amigable, se encuentran cerca para armar líos y esta no es la excepción. Quienes aprovechan la oportunidad para secuestrar a cada uno de los miembros de cierta forma que puede recordar a caricaturas clásicas.

Tras esto, el buen PAC-MAN estaba de regreso en casa, cuando se percata de que no se encuentra nadie en la misma, corriendo así de un lado para otro para ver si hay alguna pista de su paradero. Y no tuvo que pasar tanto tiempo, dado que cae a sus manos un panfleto de cierto espectáculo, mismo que presentará en exhibición “ al único Pac-Man”, esto ni más ni menos que en la isla fantasmal.

Tras enterarse de todo esto, nuestro héroe no pierde más el tiempo y se dirige sin duda a la isla, misma en la que buscará la manera de llegar al meollo del asunto y traer a todos sus allegados de vuelta a casa. Pero el camino no será fácil, pues el responsable de todo, Toc-Man, tratará de poner todo de su parte para que el protagonista no cumpla con su misión de alto riesgo.

Básicamente esta es la premisa de historia, la cual es de lo más normal, después de todo estamos frente a un plataformero en tres dimensiones donde simplemente nos enfocamos totalmente en jugar. Claro, hay títulos más profundos como el propio Klonoa que tienen giros un tanto inesperados, pero al igual que con Mario, no se le pude exigir mucho a PAC-MAN, esto al menos en la parte narrativa.

Digamos que es una especie de episodio de serie de dibujos animados de los domingos, incluso puede recordar un poco a la caricatura que tuvo el propio personaje en sus años de mayor popularidad. Incluso, hay algunos chistes divertidos que pueden sacar una sonrisa a los que ya conozcan la franquicia de Namco, así como a sus simpáticos personajes.

A comerse el mundo tridimensional

La jugabilidad de PAC-MAN World Re-PAC nos coloca en el género de plataformas en tres dimensiones, solamente que a diferencia de otros títulos donde nos encontramos en un mundo abierto, aquí los niveles son lineales. Por lo que tiene el clásico ir de un punto A a un punto B, podríamos decir que se asemeja a experiencias como la trilogía de Crash Bandicoot.

En los escenarios vamos a controlar a PAC-MAN, quién puede moverse en todo tipo de direcciones, esto se debe a que en la época de PS1 todos en la industria querían experimentar con la nueva dimensión. Así que lógicamente la bola amarilla debía pasar por esto, pero sin olvidar las raíces que lo hicieron famoso en las máquinas de arcade.

Dentro de los niveles, habrá enemigos contra los que deberemos combatir y para eso el personaje lleva consigo movimientos interesantes como saltar a grandes alturas, ejecutar un rebote para golpear, cargar un turbo al estilo de el dash de Sonic y aventar círculos amarillos. Estos son básicamente los PAC-Puntos de toda la vida, pero ahora con uso que tiene forma de proyectil, y lo mejor, es que podemos mantener oprimido el botón para que tome más fuerza, eso sí, los tiros no son del todo certeros.

Vale la pena mencionar, que no todo se limita a ir eliminando enemigos y sorteando obstáculos, dado que por el camino nos vamos a encontrar con diferentes objetos de utilidad. Aquí incluimos a las frutas, llaves, pegatinas de Galaga, monedas de bonus, letras de PAC-MAN, pedazos de energía y las clásicas vidas que siempre aparecen en los plataformeros.

El uso de cada uno es variado claramente. Por ejemplo, las frutas nos permiten abrir puertas con barrotes, donde encontraremos switches clave para proseguir o hasta las mencionadas letras. Y a su vez, cada una de estas es un paso hacia una fase de bonus que aparecerá al final al puro estilo de Donkey Kong Country, todo con el fin de obtener vidas por montones. También hay otros tipos de bonus como la máquina tragamonedas, la cual solo sirve con fichas, por eso es vital tomar las más posibles.

En cuanto a la llave, esta nos servirá para liberar a los familiares de nuestro redondo amigo, que no está de más comentar, si no logramos sacarlos a todos de su prisión antes de terminar el juego, vamos a sacar el final malo. Así qué lo mejor es tomarse su tiempo, inspeccionar el escenario y encontrar las frutas y abrir mecanismos. Pues en ocasiones vamos a encontrar objetos un poco más delante de las puertas, por lo que tocará hacer una especie de backtracking para regresar por los objetos que antes nos fuesen inaccesibles.

Un punto a favor que debo darle a los escenarios es su buen diseño, ya que nos toparemos con caídas sobre las que hay que saltar, mecanismos en los que se debe correr para abrir puertas, nadar para encontrar cofres objetos y poco más. Algo que me gusto mucho, es el uso de un círculo metálico que transforma a nuestro personaje, y eso le da el poder de correr bajo el agua para poder abrir las cajas que tienen sorpresas para nosotros.

En cuanto a la parte negativa del plataformeo, quiero comentar que los saltos son bastante imprecisos, algo que sagas como Crash Bandicoot arrastraron en sus primeros juegos. Pues como la sombra del redondo amigo casi no se ve, es un poco complicado observar dónde va a caer, y por ende, es posible que la mayoría de vidas se pierdan tratando de llegar a sitios que claramente requieran de una precisión de cirujano.

Algo que casi dejó pasar respecto a los movimientos del redondo compañero amarillo, es que en esta versión cuenta con una habilidad que no aparece en la versión original de hace 20 años atrás. Este es un flote que se debe ejecutar en los aires, nos ayudará a llegar lugares un poco más lejanos a o esquivar enemigos que nos ataquen en tierra, su duración no es tan extensa, pero si puede llegar a sacar de ciertos apuros.

Los clásicos no pasan de moda

Otro aspecto de la jugabilidad que me encantaría abordar, sobre todo por las altas dosis de nostalgia, son aquellos momentos en los que podemos tomar la pastilla de poder para hacer gigante a PAC-MAN. Y esto como no podría ser de otra forma, tiene el fin de eliminar a los molestos fantasmas del escenario, dado que ningún otro ataque les hace daño. Es de corto tiempo, pero su uso puede ser de lo más gratificante.

No tiene un uso clave en la mayoría de niveles, pero ayudará al personaje a acumular muchos puntos, que a la vez ayudarán a la acumulación de vidas, dado que al juntar ciertas cifras nos van a regalar algunas. Además, recomiendo estar verificando constantemente los puntos, pues antes de llegar al final sería bueno tener más de 750K en el contador, no voy a decir para que sirve esto, pre créanme es de bastante ayuda.

Regresando al tema de convertirse en gigante, muchos fanáticos de la saga van a estar contentos con los niveles de bonus en el juego, dado que estos recrean la jugabilidad clásica del arcade. Así que nos van a poner en un laberinto donde el enfoque principal es comer los puntos amarillos y esquivar al mismo tiempo a los fantasmas.

Lo increíble aquí, es que son bastantes tableros los que tenemos por delante, por lo que será cuestión de paciencia el terminarlos, dado que estaremos limitados en el número de intentos. Y debo agregar, que cada uno está tematizado con los seis mundos que tiene el juego, así que no solo los fantasmas serán el obstáculo principal, también hay bombas, láseres, lava y demás elementos que nos eliminarán al instante.

Casi para terminar la parte jugable, debo hablar de los jefes de mundo, siendo obligatorios de vencer para proseguir en la aventura. Por lo que pude observar en comparación al juego de PS1, es que algunas mecánicas para derrotarlos se han cambiado, entonces quienes se conozcan el título original de memoria, tendrán algo nuevo con lo que lidiar en cuanto a reto.

Los desafíos de jefes los encontré muy interesantes, dado que la jugabilidad cambia con cada uno, dado que habrá momentos en los deberemos derrotar a un barco con sus balas, a un gigante pegando a su corazón, hasta enfrentar a una nave espacial al estilo shooter o ganar a un grupo de payasos usando el poder de los Go Karts. Sin duda, estas peleas te hacen usar las habilidades que ya perfeccionaste, o te hacen aprender algo que no te esperabas para nada.

Por último en cuando a la jugabilidad, es evidente que debemos tocar el tema de la dificultad, misma que irá creciendo de forma gradual mientras avanzamos por los mundos. En general, sentí bastante fácil las etapas, eso significa, que para las personas que tengan dominado el género de plataformas no les supondrá problema el terminarlo. Claro, hay un modo aún más fácil para los usuarios que apenas están conociendo el mundo de los videojuegos.

Cambios de apariencia y arreglos en su música

El apartado gráfico de PAC-MAN World Re-PAC le da un giro algo drástico a lo viso en el título original, cambiando los modelos de personajes casi en su totalidad, pero dejando la esencia por la cual se hicieron conocidos. Actualmente, esta apariencia del personaje es de lo más querida, incluso se uso para su aparición en Super Smash. Bros. por lo que los más puristas no deberían tener queja.

Respecto a los escenarios, estos también cuentan con cambios que van a notar claramente quienes probaron el original, pero esto es para bien, dado que se han agregado elementos a los fondos, haciendo que el paisaje no parezca tan vacío. Todo luce como una caricatura, y eso es algo que se aprecia mucho, dado que a día de hoy se sigue apostando por un aspecto realista en varios juegos, algo que no siempre funciona.

Por supuesto, al igual que con el remaster de Klonoa, hay algunos aspectos que aún se siguen viendo un tanto viejos o que les faltó trabajo, y eso se debe a la limitante de que todo está lanzándose en consolas de nueva y anterior generación. Razón por la que el equipo de desarrollo (Now Production), tuvo que limitarse en cuestiones tecnológicas para tener un rendimiento decente.

Hablando del rendimiento del videojuego, no tuve mucho problema, la versión que tuve la fortuna de probar fue la Nintendo Switch y corre de forma correcta tanto en televisión como en modo portátil. Claro, es inferior a la de otras consolas, dado que los frames suelen bajar un poco, y la resolución pudo ser bastante mejor. No obstante, si tienes un Switch Oled, es posible que la nitidez alcance un buen nivel.

El apartado musical del juego lo considero impecable, dado que las piezas musicales de antaño se han actualizado con instrumentos mejorados para el deleite de todos los fanáticos. Podemos pasar desde tonadas alegres para empezar el juego, hasta otras más lúgubres. Además, no se pueden dejar de lado a los clásicos, como el tema principal de las arcade.

Aquí no tengo mucha queja al respecto, todo se escucha limpio y se respetan las notas originales, aunque pueden existir cambios que tal vez no convencerían a todo público. Por su parte, si no eres tan minucioso, es posible que con cada pieza te acuerdes de esos momentos de la niñez en los que tomabas tu PS1 y jugabas toda la tarde.

¿Será suficiente nostalgia?

Para dar cierre a esta reseña, puedo mencionar que PAC-MAN World Re-Pac es un título con altas dosis de nostalgia, dado que toma lo bueno que hizo al juego de 1999 y se mejora de cierta manera. Y cuando menciono esto, es en temas de música, aspecto gráfico y uno que otro detalle jugable que puede encantar tanto a viejos como a nuevos usuarios.

Claro, hay pocas cosas nuevas por esperar, dado que no se agregaron niveles no conocidos, ni siquiera los que se descartaron en su momento para el lanzamiento primigenio. Sin embargo, las mecánicas de los jefes pueden darle un aire fresco a quienes ya conozcan la experiencia de memoria en cuanto a ubicación de cada detalle.

No es muy largo de terminar, por lo que perfectamente puedes terminarlo en un fin de semana, esto podría ser una contra, pero para la época actual en la que hay muchos juegos y poco tiempo, definitivamente será un respiro positivo. Sobre todo para aquellos que tienen las horas contadas para pasar tiempo en su consola o PC.

Definitivamente, siento que es un juego que puede divertir a quienes nunca han probado algo relacionado a PAC-MAN, aunque también podría gustar a los fans que sepan previamente que no van a encontrar nada nuevo. El problema más notable, sería el de no contar con las dos secuelas que brillaron por su ausencia, decisión que no entiendo del todo.

El juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

La versión que probamos para la reseña fue la de Switch.