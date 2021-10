Review – Nintendo Switch OLED Model

Monarca del handheld

Desde inicios de los años ochenta cuando Nintendo decidió que era tiempo de poner todos sus esfuerzos en la nueva forma de entretenimiento conocida como videojuegos, dejando así muchas décadas de fabricar juguetes y cartas, se apostó por un tipo de producto muy particular, uno que el usuario pudiera llevar a cualquier lado consigo para sacarlo y poder tener un rato de diversión sin importar en donde estuviera. Luego de que el Game & Watch se convirtiera en un nuevo ícono de la cultura popular, llegaría el Game Boy para revolucionar a todo el medio y así, forjar un nuevo pilar dentro de la industria. Desde aquel momento, los padres de Mario se transformaron en amos y señores de las portátiles, arrasando con cualquiera que intentara hacerles competencia. Sega, Sony, Atari y demás, no tuvieron más opción que abandonar la carrera. Incluso cuando vino el boom de los teléfonos inteligentes y el gaming en móviles, la Gran N ha sabido mantener su jerarquía, al punto de que en la actualidad, siguen sin tener un competidor real. El Nintendo Switch se acerca peligrosamente a las 100 millones de unidades vendidas y en este 2021, ha recibido su segunda revisión de hardware mayor, una que desde su revelación, causó bastante polémica.

El mejorar el hardware ya existente es una práctica sumamente común dentro del medio que de hecho, se da desde que las primeras consolas dedicadas al gaming llegaron al mercado. Nintendo, constantemente está viendo maneras de recortar costos de producción y precios comerciales, así como por supuesto, brindar muchas más opciones a sus compradores. Por tal motivo, sigue siendo muy llamativo siempre que se anuncia uno de estos productos y parte del mercado se sorprende y hasta se molesta. Durante el último par de años, los juegos estrenados en el Nintendo Switch han denotado las limitantes de la consola e incluso su edad, pues recordemos, la plataforma se estrenó en marzo de 2017. Por tal motivo, este año se antojaba perfecto para que el sonado “Switch Pro” llegara con componentes más avanzados que nos permitieran correr juegos de mejor forma y a mayores resoluciones. Vaya sorpresa la que nos llevamos al enterarnos del que Switch OLED Model no representaba a lo anterior, siendo un upgrade meramente estético. Pero ¿cómo es la experiencia con esta nueva consola? ¿vale la pena dar el salto o es mejor quedarse con el viejo modelo? Te lo contamos todo en nuestra reseña.

Los datos duros

Me parece que antes de pasar a contarte de manera concreta cómo han sido todos estos días que llevo usando al Nintendo Switch OLED Model ya como mi Switch principal, sería bueno darte los datos duros y en general diferencias que la consola presenta respecto al modelo estándar e incluso con el Switch Lite, pues es importante aclarar que por el momento, Nintendo ha dicho que los tres modelos seguirán conviviendo en el mercado, cosa que hace sentido si uno revisa las ventas que se han reportado hasta el momento. A pesar de lo anterior, diría que el objetivo es que el OLED Model termine remplazando en los estantes de las tiendas al modelo estándar, pero creo que para que eso suceda, aún falta un buen tiempo, sobre todo considerando que esta nueva opción está $50 dólares por encima.

Dicho lo anterior, te cuento que la mayor adición del Nintendo Switch OLED Model es su pantalla. En lugar de la tecnología LCD que le vimos a su antecesor y claro, al Switch Lite, ahora tenemos un display OLED. ¿Qué significa esto? Varias cosas. La primera es que esta tecnología permite iluminar o apagar de manera individual a cada uno de los pixeles que vemos frente a nuestros ojos, lo cual, da como resultado verdaderos negros y en general, colores mucho más vibrantes y definidos. La diferencia entre OLED y LCD es sumamente notable hasta para quien no entiende nada de esto. Además, estas pantallas son bastante más eficientes en consumo de energía, esto sin mencionar que también reducen de manera considerable efectos como el llamado ghosting, que hacen que la imagen de un juego que se está moviendo muy rápido, se pueda ver borrosa.

Otra gran ventaja del OLED es que al iluminar de manera individual cada uno de los pixeles de la pantalla, no requiere de una luz trasera completa que ocupe espacio al intenrior de la consola, lo cual, permitió reducir considerablemente el bisel que rodeaba a la pantalla del Switch estándar para aumentar el área utilizable. Ahora, en lugar de las 6.8 pulgadas del primer modelo de Switch, el OLED Model luce un display de 7 pulgadas, asunto que tal vez podría no parecer mucho, pero a estas escalas, es algo que indudablemente notas inmediatamente. De manera adicional, es importante mencionar que el tamaño de la consola creció en 3 milímetros de ancho, lo cual, podría causar conflictos con fundas de terceros o aditamentos que recubran al aparato. Hablando de compatibilidad, te cuento que este nuevo Switch es totalmente compatible con los viejos Joy-Con y en general, con cualquier accesorio ya existente que se conecte por medio de los rieles laterales, o vía USB en el dock.

Ya para cerrar el tema de la pantalla, tenemos un hecho que causó bastante controversia cuando fue revelado: la resolución. A pesar de lo que muchos aseguraban, el OLED Model mantiene el 1280×720 en su pantalla, descartando todos los rumores de que ahora tendríamos un monitor 1080p. Si uno lo piensa, la decisión tiene bastante sentido, pues para que la consola pudiera sacar provecho de la supuesta nueva resolución, habría requerido más poder de procesamiento, esto sin mencionar que buena parte de la vida de la batería, se habría tenido que sacrificar.

Hablando de batería, tenemos que el OLED Model tiene la misma esperanza de duración que el llamado modelo 1.1 o de caja roja del Switch estándar. Es decir, puedes esperar un promedio de 4 horas de duración dependiendo del tipo de juego que estés jugando, brillo de la pantalla, uso de WiFi y demás elementos. Recordemos que esta mini revisión de hardware que hubo en 2019, no era que mejorara la batería como tal de la consola, sino que más bien se le añadió un chip más eficiente que reducía el consumo de energía.

Lo que sí cambia en el Nintendo Switch OLED Model es su almacenamiento interno. A diferencia de los 32GB que tenemos en el Switch estándar y en el Switch Lite, este nuevo modelo viene con 64GB, es decir, el doble. Vale la pena mencionar que de igual forma, tenemos un slot en la parte trasera de la consola que nos permite expandir esa capacidad de memoria a través de un Micro SD. De igual forma, se nos presentan altavoces completamente nuevos que además de sonar considerablemente más fuerte, sí le dan una mucha mayor profundidad y calidad al audio que está sacando la consola.

Para rematar, el OLED Model también cambia el stand trasero que sirve para colocar a la consola sobre una mesa y así poder jugar con los Joy-Con separados de ella sin la necesidad de un monitor externo. Ahora, en lugar de solo tener este débil pedazo de plástico del modelo estándar que solo permitía ponerla en una posición, tenemos un flap que abarca todo el largo de la tableta y que se puede inclinar en diferentes ángulos, añadiéndole muchísima estabilidad y versatilidad a este modo. Es claro que Nintendo se inspiró en cómo es que funcionan las Microsoft Surface.

El dock para conectar la consola a una TV o monitor externo es otro de los cambios más obvios que nos presenta el OLED Model. Esta pieza ahora luce un acabado mucho más limpio con elegantes líneas curveadas que indudablemente lo hacen más agradable a la vista. En temas de puertos tenemos dos USB en la parte lateral externa al igual que el primer modelo, pero en la parte trasera está la novedad de que ahora contamos una entrada de LAN para cable de red. De igual forma, es importante señalar que la tapa trasera del nuevo dock se desprende por completo para poder acceder de manera sencilla a los puertos, aunque claro, está el riesgo de perder esta pieza. La señal de video que este nuevo dock saca es de 1080p, idéntica a la de su antecesor. Existen rumores de que a través de una actualización de software, este nuevo dock podrá sacar 4K, pero eso está por confirmarse.

Ya para terminar esta sección de nuestra reseña, es importante mencionar que algunos de los acabados de esta nueva consola también recibieron cambios. Desde que uno la saca de su caja, puedes notar el aumento en su peso y la gran calidad de sus materiales. Además de que el plástico trasero claramente fue modificado con una nueva textura, la pantalla tiene un marco metálico sumamente elegante que en efecto, le dan ese feeling de producto premium. Sobre los Joy-Con está la duda de si estos nuevos finalmente corrigen el tema de drifting. Por ahora, nosotros no hemos tenido problema y de acuerdo con reportes desde que se lanzaron los mandos edición especial de Skyward Sword HD, Nintendo ya los modificó al interior para eliminar el muy sonado problema. El tema es que luego de ser abiertos, no se encontró evidencia clara de esto. Solo el tiempo dirá.

Como te puedes dar cuenta, el Nintendo Switch OLED Model presenta más cambios de los que uno se podría imaginar, de hecho, también sus botones superiores recibieron modificaciones, siendo ahora un tanto más convexos y pequeños en tamaño, además de que la tapa para acceder al slot de juegos, ya no tiene esa ranura del modelo estándar que permitía levantarla más fácilmente.

De ventajas y… ¿desventajas?

Dicho todo lo anterior, me parece que es buen momento para pasar a contarte de manera más concreta cómo ha sido mi experiencia con el Nintendo Switch OLED Model, asunto con el cual, espero poder ayudarte a resolver la encrucijada en la que muy probablemente te encuentres. ¿Vale o no la pena hacer el gasto de un nuevo Switch si ya tengo el estándar o un Lite? ¿para qué tipo de jugador es, o quién lo debería de pasar completamente por alto?

Creo que lo primero que uno debe mencionar es que cuando tienes enfrente y entre tus manos al OLED Model, inmediatamente te das cuenta de que estás ante una revisión de hardware considerablemente más profunda de lo que uno se imaginaba. El acabado de juguete que luce el modelo estándar y sobre todo el Switch Lite, acá desparece por completo. Esta nueva consola de Nintendo indudablemente hace más referencia a los teléfonos o tabletas de gama alta que hay actualmente el mercado. Creo que el marco metálico que rodea a la enorme pantalla hace toda la diferencia del mundo, además de que es claro que hay nuevo tipo de plástico en la parte trasera que no solo se siente genial en los dedos, sino que aumenta el agarre que tienes de la consola para evitar desagradables accidentes.

Sobre la pantalla: sí, es gigante. Puede que el aumento de 0.8 pulgadas pueda no parecer mucho, pero créeme cuando te digo que se nota hasta cuando está apagada. Cuando la enciendes por primera vez, tu pupila se llena al instante. Es toda una delicia el poder apreciar esos verdaderos negros rodeados de colores llenos de vida. Repito, inclusive en la interfaz de la consola, uno nota la enorme diferencia entre este nuevo display y el anterior. Claro que la verdadera impresión viene cuando empiezas a correr juegos. Metroid Dread es indudablemente la mejor forma de ver las capacidades del OLED en acción, pero te puedo decir que prácticamente cualquier juego que le pongas, levanta enormemente la experiencia, al punto de que dan ganas revisitar varias de las entregas más importantes del Switch. Tip: pon Mario Kart 8 Deluxe, Tetris Effect o Super Mario Galaxy. Luego me lo agradeces.

Acá recae el mayor punto de venta de este nuevo Switch. Sí, por mucho, la pantalla es la gran estrella de esta revisión de hardware, por lo que te diría que si eres de los que gusta jugar en modo portátil la gran mayoría del tiempo, sí vale completamente la pena dar el salto. Entiendo perfectamente que si ya tienes un Switch estándar o un Lite suene complicado desembolsar lo que cuesta este nuevo juguete solo por “una pantalla mejor”, pero de verdad, la diferencia es muy pero muy importante.

Todo esto nos llevaría a otras preguntas. Si juego la mayor parte del tiempo con el Switch conectado al dock y en mi TV ¿vale la pena dar el salto al OLED? Creo que en este caso, la respuesta sería un rotundo NO, pues como ya te lo comentaba, al interior, esta nueva consola es exactamente igual al estándar. No hay chips más avanzados que vayan a mejorar cosas como la resolución o framerate de nuestros juegos. Sí, está el rumor del 4K, pero por ahora, solo es eso, un rumor y nada más. No existe ninguna clase de diferencia cuando el OLED Model está conectado al dock. No carga más rápido, nada. La diferencia es total y completamente inexistente. Es casi como si Nintendo nos estuviera obligando a jugar en portátil. Primero el Lite y ahora esto. Ojo, no es queja, es la realidad solamente.

Creo que el resto de las mejoras están bien, pero tampoco hacen una gran diferencia. Digo, creo que pocos usan las bocinas externas del sistema y pasar de 32GB a 64GB teniendo las Micro SD que tenemos actualmente y que son muy accesibles, también medio da lo mismo. Lo que sí hace una gran diferencia es el soporte trasero para poner la consola sobre una mesa. Este era un cambio indudablemente necesario. Es genial ya no estar preocupado porque la famosa patita vaya a ceder y el Switch pague las consecuencias. De lado de la batería tampoco noté gran diferencia, pero creo que a pesar de no haberlo anunciado como tal, sí tenemos una mejor antena de WiFi. No es como que la consola descargue más rápido, pero sí noté un mayor alcance y estabilidad en la conexión inalámbrica. Por cierto, conectarse por LAN sí mejora considerablemente la velocidad a la que bajas cualquier juego o aplicación, obviamente.

¿Desventajas? Más allá de que en efecto, a todos nos habría encantado tener una revisión de hardware mucho más profunda que se hubiera metido con los chips de la consola para tener mejor rendimiento y resoluciones en nuestros juegos, tenemos que ahora, el botón de power y los de volumen son más complicados de presionar debido a que van mucho más cerca de la estructura principal de la consola, además de que como ya te lo comentaba, la tapa para abrir el slot en el que van las tarjetas de juego, no tiene ranura, lo que complica acceder a ella. Todas estas decisiones indudablemente tienen que ver con el asunto de que se le dio prioridad a la estética y al diseño, sobre la practicidad. Algunos estarán de acuerdo, otros no mucho. Me parece que me inclino por este segundo grupo. De igual forma, podrías sentir que debido al aumento de peso, sostener la consola por periodos extendidos de tiempo, llega a ser un tanto cansado.

De igual forma, es importante mencionar que el espacio de la ranura en la que va el Switch dentro de este nuevo dock se aumentó notablemente. Lo anterior hace que la consola “baile” o se mueva fácilmente cuando está conectada, asunto que claro, no es ideal, pero tampoco tan determinante. Seguramente, esta decisión tiene que ver con el hecho de que algunas personas rayaban las pantallas de sus consolas al insertarlas sin cuidado en el dock original.

Te puedo decir que mi experiencia con el Nintendo Switch OLED Model convirtiéndose en mi Switch principal ha sido fabulosa. Digo principal porque sí, ya me mudé por completo de mi viejo Switch estándar a este nuevo. La verdad es que simplemente no le he encontrado espacio al Lite. La idea de tener más de un Switch activo sigue siendo poco práctica. Por supuesto, mi tiempo jugando en portátil aumentó considerablemente y lo más seguro es que esto siga así en el futuro. Es un pecado no aprovechar esta preciosa nueva pantalla y ver tantos juegos corriendo en resolución 1:1. ¿A quién le recomiendo dar el salto? Por supuesto, si aún no tienes Switch, ahora es el momento y el OLED es por mucho la mejor opción que tienes. De igual forma y como ya lo mencioné, si juegas casi todo el tiempo en portátil, el cambio vale totalmente la pena, más si vienes de un Lite. Por el contrario, si tu Switch no sale del dock y sigue en buenas condiciones, el cambio no tiene ningún sentido, así de fácil.

La mejor portátil de Nintendo

Simplemente no existe otra compañía en el mundo con más experiencia y bagaje que Nintendo cuando se trata de hacer consolas portátiles dedicas al gaming. Esas ya más de cuatro décadas de aprendizaje quedan de manifiesto en lo que es el Nintendo Switch OLED Model, aparato al que resulta muy complicado encontrarle defectos reales más allá de no ser el gran salto tecnológico que muchos estaban esperando. ¿Es perfecto? No, tiene sus detalles aquí y allá pero la realidad es que todas sus bondades terminan opacando completamente a cualquier aspereza, convirtiéndolo en lo que claramente es el mejor handheld que los padres de Mario hayan fabricado en toda su historia. Ni qué decir del impresionante catálogo de juegos que están disponibles actualmente en la plataforma, y el brillante futuro que se le ve por delante en este sentido, tanto a corto, como a mediano y largo plazo.

Si por alguna extraña razón llevas desde 2017 sin un Nintendo Switch, indudablemente este OLED Model es el mejor momento para finalmente dar el salto y descubrir por ti mismo por qué es que estamos frente a una de las consolas más exitosas de todos los tiempos. El resto de los escenarios en los que te planteamos si es que vale o no la pena entrarle a esta nuevo modelo del Switch ya fueron descritos con detalle a lo largo de esta reseña, por lo que estamos seguros, ya tienes una idea mucho más clara. Solo nos queda decirte que en realidad no importa la decisión que tomes siempre y cuando esté hecha a la medidas de tus necesidades, gustos y deseos.