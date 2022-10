Review – New Tales From The Borderlands

Hasta hace algunos años atrás, uno de los géneros de videojuegos que se hizo tendencia una vez más fue ni más ni menos que el de aventura gráfica y también point and click. Esto se debe a los lanzamientos periódicos que tuvo la empresa conocida como Telltale Games, compañía que no se dedicaba a otra cosa más que a lanzar títulos de esta índole. Como resultado se tuvieron juegos divertidos donde encontramos a la franquicia de Sam and Max, The Wolf Among Us, las entregas de Volver al Futuro y hasta proyectos relacionados a Monkey Island de Lucasfilm Games. Y si bien, los juegos originales fueron bastante queridos, los que más se recuerdan con cariño son los que cuentan con licencias.

El más claro ejemplo de todo esto son los diferentes juegos episódicos de The Walking Dead, donde podíamos pasar la historia en base a nuestras decisiones y tener finales distintos. Por esa razón, más compañías como DC, Warner Bros., Marvel y algunas otras, decidieron prestar sus propiedades para que Telltale hiciera adaptaciones divertidas. Así en el 2014, Gearbox Studio les prestó su franquicia insignia, Borderlands, y como consecuencia se lanzó un juego con cinco episodios que recibió buenas críticas gracias a su historia un tanto inmersiva en comparación a los juegos principales. Por lo que por bastantes años la gente pidió una secuela, misma que brilló por su ausencia debido a la bancarrota de Telltale Games en 2018.

Si bien se anunció el regreso de esta empresa hace unos dos años atrás, nunca se confirmó la segunda parte, por lo que Gearbox Studio en su división de Quebec tomaron la iniciativa de hacer su propio juego. Y con eso tuvimos la revelación oficial de New Tales From The Borderlands, sucesor espiritual de tan querido spin off. Ya hemos llegado al año 2022 y finalmente el juego está básicamente a un día de ser lanzado, y sí, por fortuna he tenido la oportunidad de echarle bastantes horas encima para traerles el siguiente texto analítico. En el que vamos a revisar cada aspecto del videojuego para llegar a la conclusión de si vale la pena o no gastar dinero para jugarlo.

¿Será que el trabajo de Telltale Games siempre será insuperable? ¿Gearbox Studios Quebec logró traer algo mucho mejor? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la siguiente Atomix Review que con gusto he preparado para ustedes. Entonces, toma tu pistola laser, nave espacial y peores chistes hilarantes, para sumergirnos dentro del llamativo mundo futurista con estilo gráfico Cel Shading.

Tres protagonistas inusuales

La trama de New Tales From The Borderlands nos coloca un año después del tercer juego oficial de la franquicia, con una narrativa que se puede interpretar como independiente a los acontecimientos que ya se conocen. Esto también va para el juego anterior de la línea Tales, dado que no hay una aparente conexión con este último.

Aquí nos colocan en el planeta de Promethea, mismo que está siendo invadido por la corporación de armas conocida como Tediore, ya que quieren imponer sus reglas a cuanto habitante existente. Esto ha llevado a los citadinos a tratar de sobrevivir de diferentes maneras, eso incluye el robar, traficar, incluso asesinar a sueldo a los peces gordos de la mafia.

El punto de vista que tomaremos es el de tres protagonistas. La primera es Anu, científica consagrada que está trabajando para los rivales de Tediore, Atlas, quienes a su vez la despiden al poco tiempo. Eso se debe a que la chica no quiere crear armas, sino no todo lo contrario, dispositivos que traigan paz a la galaxia sin la necesidad de que haya muerte.

El segundo personaje es Octavio, chico que vive en los suburbios de Promethea y lucha en su día a día para comer, dado que su familia lo abandonó hace algunos años para buscar una vida mejor. Entonces, no tiene opciones más que trabajar en una tienda Yogurt helado, y a la vez, es compañero de un robot que recibe pagos por asesinar a ciertas personas. A él no le gusta mucho este último trabajo, pero no tiene muchas elecciones.

Por último tenemos a Fran, dueña de la tienda de Yogurt helado en la que trabaja Octavio, negocio que de momento se encuentra en su peor auge, ya que un láser enviado por las corporaciones monopólicas cayó justamente en el lugar. Esto la llevará a cometer los actos más atroces con tal de dejar a su patrimonio familiar tal y como estaba, por lo que tratará de tener una venganza personal contra las empresas.

Con todo este trasfondo, el algún momento nuestros protagonistas cruzan sus caminos y correspondientes aspiraciones, por lo que van a unir fuerzas en su lucha contra Tediore. Ya que la empresa esconde secretos más allá de la creación de armas, pues al parecer tienen la llave para un tesoro que puede cambiarle la vida a cualquier persona.

La historia de este juego sin duda es su punto más fuerte, con momentos bastante interesantes en cuanto a narrativa de ciencia ficción, a eso le podemos sumar los chistes hilarantes de cualquier juego de Borderlands. Y claro, como cereza del pastel tenemos a la personalidad de los protagonistas que encaja bastante bien según la situación.

Claro, hay ciertas partes que parecen mero relleno en algunos capítulos, eso hace que el hilo de la historia se pierda ligeramente, pues la actitud de los personajes cambia de la nada de ser seria a ridícula. Obvio hay momentos bastante divertidos, pero creo que para eventos puntuales se tiene que mantener el toque de seriedad para no tachar a la obra de predecible.

Para quienes no han jugado nada relacionado a Borderlands, puede que se sientan identificados inmediatamente con Guardians of The Galaxy, ya que son un grupo que parecería no tener nada en común, pero al final hacen una mancuerna aceptable. En cuanto a los que ya conocen la saga, pueden esperar ese toque que tanto los ha atrapado, pues la esencia de la franquicia no se pierde en ningún momento de la aventura.

Un planeta lleno de elecciones

Como es evidente, New Tales From The Borderlands es un videojuego del estilo aventura gráfica, título en el que todo el peso del entretenimiento que se nos va a brindar es la narrativa misma. Solo que para darnos un papel dentro de la historia, se nos ponen ciertas elecciones para tomar un camino distinto al de los demás jugadores.

Iremos pasando por diferentes secuencias en las que los personajes interactúan de diferentes formas, ya sea con ciertos chistes, pláticas casuales, momentos serios y partes de acción frenética. Dentro de las pláticas nos van a aparecer cuatro opciones a elegir, estas quedan totalmente a nuestra manera de pensar, y esa es la parte interesante del juego.

Los personajes van a contar con lazos de compañerismo, así que dependiendo de las respuestas implementadas será la afinidad que vayan consiguiendo entre sí, pues si les manifestamos algo que no quieren es evidente que perdamos su confianza. Por otro lado, si les mostramos algo de empatía podrán ser de gran apoyo en los momentos cruciales.

Eso sí, hay diálogos que cambiarán según lo que vamos decidiendo, pero el final del juego va encaminado más a un solo camino, por lo que en la escena final antes de los créditos, no van a existir grandes cambios. La conclusión en este tipo de juegos no es lo importante, sino la ruta que recorremos para desentrañar todos los misterios en su contenido.

También no nos vamos a limitar a solo conversaciones de estilo menú de DVD, pues hay secciones del juego en las que nos sueltan con el personaje para explorar un poco. Es bastante limitado, pero se pueden probar las habilidades de los personajes, ya que cada uno cuenta con una diferente, la habilidad de Anu es usar su scanner, la de Octavio es hackear dispositivos y la de Fran congelar cosas con su brazo robótico.

Estas secciones nos van a sacar de las escenas de video que pueden resultar repetitivas, dando un respiro para interactuar con el entorno, buscar dinero para comprar las diferentes skins de los personajes y desentrañar los mini juegos de nuestro alrededor. No son muchas opciones, pero se agradece salir de vez en cuando de escenas que pueden durar 15 o 20 minutos de puros diálogos. Eso significa, que los jugadores deben esperar una aventura gráfica en toda regla, así que buscar otro tipo de jugabilidad dentro de esta entrega no es una alternativa.

Los reflejos son una parte clave del juego

Ya vimos las secciones correspondientes a las decisiones de personajes en conversaciones y también las fases de exploración donde podemos hacernos de objetos especiales. Pero casi dejo pasar los quicktime events, mismos que nos obligan a apretar ciertos botones en momentos específicos, normalmente los que llevan más cantidad de acción.

Fallar en estas escenas significa que algo puede cambiar dentro del comportamiento de los personajes, incluso puede significar la muerte de amigos secundarios que se van a quedar permanentes. Sin embargo, si nuestros protagonistas llegan a morir, es obligatorio que repitamos la secuencia de botones, dado que a diferencia de juegos como The Quarry, los estelares no pueden dejar de existir en esta historia con toques de comedia. Entonces, estar atentos en las escenas de acción es de lo más necesario.

Para terminar, con la parte de jugabilidad, quiero hacer hincapié en un mini juego que me pareció bastante divertido, este es una especie de Street Fighter pero con figuras de personajes conocidos en el juego. Los enfrentamientos nos hacen entrar a una prueba de quicktime events que requerirá de todos los sentidos para salir triunfadores.

Hay bastantes figuras por ganar, por lo que durante las secciones de exploración es necesario ver en todos los rincones para hallar a un rival coleccionista de figuras. Este nos va a retar a los desafíos, y si le ganamos nos vamos a poder quedar con su figura. Realmente no es difícil ganarle, pero créanme que los duelos son divertidos de ver.

No está de más comentar, que una vez hayamos tenido el primer combate, estos se pueden jugar en cualquier momento mediante el menú de opciones. Como ya mencioné, no son un reto imposible de completar, pero es interesante ver algunas referencias a sagas de pelea como Street Fighter y también a Mortal Kombat.

Esto cubriría toda la parte jugable del título, combinando decisiones que cambiarán ciertos caminos, zonas de exploración, quicktime events donde se deben presionar botones o disparar a objetivos, así como los entretenidos combates de las figuras. Que por cierto, cada una tiene estadísticas diferentes que al final no importan demasiado.

Gráficos y música dignos de una ventura de Borderlands

Algo que siempre le ha dado identidad a la franquicia de Borderlands son sus gráficos con estilo cel shading, algo que claramente no se pierde con esta entrega desarrollada en el motor de Unreal Engine 4. Teniendo la perfecta mezcla de elementos caricaturescos pero con sus toques de realismo como explosiones y sangre.

Cada escenario y personaje están bien detallados, algo con lo que nunca falla la franquicia de Shooters, pero también llama la atención que se emula bastante bien el estilo visual que forjó Telltale Games en sus diferentes producciones. Eso sí, hay detalles que hacen falta como alguna que otra expresión en las caras al momento de dialogar.

Más allá de eso no hay ningún tipo de falla. Personalmente amo este estilo de arte con gráficos cartoon, estos normalmente tardan en envejecer para mal, por lo que New Tales From The Borderlands podría seguirse viendo bien de aquí a 5 años más.

Ahora, quiero tocar la parte del rendimiento rápidamente, ya que el juego se mueve de manera bastante fluida, pero en momentos puntuales sí me dio uno que otro tirón de lag. Pero no te preocupes, eso es más la culpa de la computadora en que lo jugué. Estoy usando una tarjeta GTX 1650 por lo que si tienes algo de la serie 20 RTX de Nvidia, no vas a tener problema en correrlo sin bajones.

Pasando a la parte de música, solo puedo comentar que es llamativa y está donde debe estar, eso significa que si bien no es tan memorable, al menos hace de buen fondo para las diferentes situaciones. Realmente no hay ningún tema que se me haya quedado en la cabeza, pues se trata totalmente de un Soundtrack ambiental.

No está de más mencionar, que también se usan canciones licenciadas para algunas transiciones, no detecté a las bandas dado que no soy tan aficionado a las composiciones contemporáneas. Pero se nota que usaron los cánticos de rap que están tan de moda en estos momentos, también piezas electrónicas que van muy en sincronía con el estilo visual del videojuego.

Muy aceptable para los amantes de lo narrativo

Como conclusión de esta reseña, debo decir que New Tales From The Borderlands es una aventura gráfica que los amantes del género van a disfrutar, ya que cuenta con los elementos suficientes para enganchar a los usuarios por horas. Solo se debe dejar claro, que la jugabilidad no es tan versátil dada la naturaleza del género que representa.

Tiene una historia simpática, con personajes de identidades definidas que harán a los usuarios tomarles cariño genuino, todo acompañado de toques de humor dignos de la franquicia origen. Por supuesto, puede haber momentos donde las conversaciones se tornen un tanto aburridas, pues las partes de relleno se hacen notar claramente.

Los gráficos son algo que cumple, dado que el arte cel shading no queda a fallar en la industria de los videojuegos, esto tanto en diseño de personajes y escenarios por igual. La música no es de lo más entrañable, pero le da decente ambientación a las escenas, por lo que no podemos exigir que se la agreguen temas épicos dignos del recuerdo.

En resumen, no hace falta que conozcas todo de la franquicia Borderlands para disfrutar esta entrega, ya que se mantiene como una trama independiente a lo visto en los juegos principales. Y para los que ya estén familiarizados, está claro que lo van a disfrutar más por todos los guiños y referencias que se van a encontrar por el camino.

Definitivamente, Gearbox Studio Quebec supo dar con la esencia que Telltale Games le ha metido a estos juegos, haciendo de la aventura algo disfrutable, ya sea para nuevos o viejos jugadores.

El juego estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

La versión que probamos para esta reseña fue la de Steam.