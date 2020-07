Review – Mr. Driller Drill Land

La industria de los videojuegos es extremadamente grande. Cada día vemos el lanzamiento de alguna secuela o nueva IP. Desde los grandes publishers, pasando por los medianos, hasta los indie. Siempre hay algo que jugar y siempre hay algo nuevo en el gigantesco menú que llamamos vida. Sin embargo, el catálogo es demasiado basto, lo cual puede ser algo bueno y malo. Por un lado nos mantiene constantemente entretenidos, aunque por otro puede hacer que ciertos juegos pasen desapercibidos.

Afortunadamente, algunos desarrolladores no están contentos con darle a ciertas propiedades una sola oportunidad, y proporcionan más de una forma de experimentar cierta serie. A finales de los 90’s, Namco nos entregó Mr. Driller, un título de puzzles que, similar a otros juegos de la época, tal vez no gozó de la popularidad que merecía, pero creó una solida base de fans. De esta forma, la serie disfrutó de un par de juegos hasta 2010, año en que Mr. Driller desapareció del mapa.

Pero este no fue el final de la serie. Bueno, no se trata de un nuevo juego, pero este año vimos una remasterización de un título de 2002 que fue exclusivo de Europa y Japón, y casi 20 años después por fin llega a nuestro territorio por medio de Nintendo Switch y PC. ¿Es Mr. Driller Drill Land el gran regreso de esta serie? ¿Tenemos frente a nosotros uno de los mejores juegos de puzzle del año? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

En busca de la diversión

Mr. Driller Drill Land puede ser catalogado como un juego muy japonés, lo cual no debería ser una sorpresa, ya que Bandai Namco son los encargados de esta entrega. Más que darle un énfasis a ciertos aspectos de la presentación o la historia, esta entrega en la serie de Mr. Driller se preocupa por una sola cosa: diversión.

De cierta forma, Mr. Driller Drill Land me recuerda mucho a juegos como el original Katamari Damacy, en donde la historia que desea contarnos el juego, parece sacada de un episodio de relleno de la quinta temporada de algún anime, como Doraemon. Esto no es necesariamente malo, ya que el enfoque está en crear una experiencia que logre presentarnos con los problemas principales, sin la necesidad de tener que estar ligada a una continuidad o arruinar el desarrollo de algún personaje. Para nada de eso, Mr. Driller Drill Land es pura diversión de la forma más anime de inicios de los 2000’s posible.

Pero, ¿de qué va Mr. Driller Drill Land? Bueno, el titular héroe, Mr. Driller, y su pandilla, la cual incluye al protagonista original de Dig Dug, deciden ir a un parque de diversiones y disfrutar de un hermoso día en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, desde las sombras un villano planea destruir la Tierra, y solo Mr. Driller puede detenerlo.

La historia fácilmente pudo ser reemplazada con un poco de texto al inicio del juego y el resultado hubiera sido el mismo. No hay nada malo con el acercamiento, su función es ofrecernos un marco en donde los protagonistas pueden divertirse, y en ningún momento busca ser algo más que eso. Si eres fan de la serie podrás encontrar referencias o personajes que serán una sorpresa, pero para los no iniciados, el experimentar las actitudes súper exageradas y la historia cliché estilo anime, logrará sacar más de una carcajada.

¿Flash en pleno 2020?

Mr. Driller Drill Land es una remasterización, así que gran parte del punto de venta es ofrecerle a los jugadores una mejor experiencia visual y auditiva que actualice el juego de 2002 a unos estándares modernos. Ahora, esto no es un remake, así que no esperen cinemáticas construidas desde cero con un nuevo engine, o un soundtrack orquestado. Nada de eso.

Volviendo a la comparación con Katamari Damacy, Mr. Driller Drill Land opta por un estilo visual más simple y minimalista. Aunque las cinemáticas hechas en lo que parece ser flash son algo extrañas, especialmente considerando que lo único animado son círculos en caras que simulan ser bocas, junto al ocasional movimiento de extremidad, con el paso del tiempo se vuelven carismáticas. Es como viajar al pasado y visitar Newgrounds por primera vez.

Lo mismo puedo decir de la música, no son niveles Yū Miyake, pero capturan una esencia que se siente ausente de la mayoría de juegos hoy en día. No es tanto crear la perfecta ambientación o la tonada clásica, sino que ofrece la oportunidad de relajarse y concentrarse en los diferentes puzzles que ofrece el juego, pero en el momento que prestas atención, poder encontrar una canción que fácilmente puedes agregar a una playlist dedicada a estudiar o simplemente para relajarse.

Puzzles para novatos y expertos

El enfoque principal de Mr. Driller Drill Land es crear un gran puzzle que, a primera instancia es simple, pero en el fondo ofrece un juego que puede satisfacer hasta al veterano más experto de este tipo de juegos. Afortunadamente, el juego logra cumplirle a estos dos públicos de manera extraordinaria. Todo se trata de llegar rápidamente y eficazmente hasta el fondo de un nivel.

A medida que destruyas bloques y te abres camino, liberarás otros bloques, que caerán y se unirán, y también romperán, a otros del mismo color. Así es como avanzarás en los diferentes niveles. Aunque el gameplay básico del juego suena bastante simple, y lo es, los diferentes niveles a los que tendremos acceso nos ofrecen una serie de retos que volverán complicadas a las atracciones del parque de diversiones.

Desde escapar de una serie de trampas en una atracción estilo Indiana Jones; pasando por un castillo en donde tienes que encontrar una llave especial y pelear contra un dragón; hasta una travesía por una mansión embrujada en donde tendrás que escapar de fantasmas. Cada nivel nos ofrece un giro interesante en la fórmula.

Aunque cada nivel cuenta un estilo de juego único, la base sigue siendo la misma. Llegar al fondo de un nivel, evitar que un bloque caiga sobre ti, y manejar el nivel de oxígeno disponible. El equilibrio entre la necesidad de progresar, administrar el suministro de aire y descubrir cómo mantenerse seguro a medida que más y más rocas se tambalean es lo que hace que Mr. Driller sea un pequeño puzzle tan encantador.

Pero esto no es todo, ya que además de los conceptos básicos y los diferentes retos que ofrece cada nivel, tenemos a nuestra disposición seis diferentes personajes, cada uno con una habilidad única. Mr. Driller Drill Land está enfocado en una sola cosa, hacer que el jugador se sienta cómodo y en ningún momento ser intrusivo con la dificultad. Todo esto con el objetivo de crear una experiencia sumamente divertida.

Si alguna vez te sientes atrapado en una atracción en particular, siempre puedes ir a la tienda y usar tus monedas del juego para comprar artículos útiles como vidas extra y equipo de protección. La única penalización por usar este tipo de ayuda, es que no podrás subir tu puntuación al internet, lo cual no es un gran problema.

Cada atracción tiene tres niveles de dificultad, los cuales son un paso significativo en el desafío sobre el nivel anterior. Si bien solo necesitas terminar el Nivel 1 de cada atracción para llegar a la etapa final y terminar el juego, hay muchas razones para volver y probar cada una de estos con mayores dificultades, como lo son: nuevas trampas y elementos, más enemigos y áreas cada vez más complejas para explorar.

La mejor tarde de tu día

Mr. Driller Drill Land es una gran introducción a la serie para alguien que nunca ha escuchado de Mr. Driller. Si el jugador busca un reto, lo encontrará, pero si solo desea pasar un buen rato sin preocuparse, también lo obtendrá. El único gran aspecto negativo que tiene el título, es que es muy corto. Puedes llegar a ver los créditos finales en dos horas o menos.

Aunque por un lado esto favorece la re jugabilidad, el juego en sí solo ofrece cinco niveles, lo cual puede ser un problema para muchos. El título también cuenta con multijugador, pero no esperen una experiencia entretenida al nivel de Puyo Puyo Tetris, u otro puzzle cooperativo del mismo calibre, pero puede proporcionar una noche de diversión con la compañía correcta, especialmente si todos los involucrados no saben jugar correctamente, tomen mi palabra.

En conclusión, ¿Mr. Driller Drill Land vale la pena? Sí. Tal vez no al precio actual, pero si encuentran un buen descuento, no duden en comprarlo. El juego se puede disfrutar en pequeñas sesiones de 10 minutos, o puedes pasar todo el día intentando superar tu mejor puntuación. Sin importar cómo decidas experimentar Mr. Driller Drill Land, la diversión está más que garantizada.