¡Anuncian Nintendo Direct para dentro de unas horas!

¡Por fin! Luego de muchas semanas en completo silencio, la compañía de Mario finalmente ha anunciado uno de sus famosos Nintendo Direct… o bueno, Mini Nintendo Direct como ellos lo han llamado, el cual, se llevará a cabo dentro de tan solo unas horas.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo señaló que mañana 20 de julio en punto de las 7:00 AM tiempo de pacífico, es decir, 9:00 AM tiempo de México, transmitirá el que ellos llamaron, Nintendo Direct Mini: Partner Showcase.

On 7/20 we’ll debut the first #NintendoDirect Mini: Partner Showcase, a series focused on titles from our development & publishing partners. We’ll share a few updates on a small group of previously-announced #NintendoSwitch games. Check out the full video release at 7am PT. pic.twitter.com/GbEbxVL6fD

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 20, 2020