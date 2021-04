Review – Monster Hunter Rise

Sin importar que tan grande sea una serie en Japón, ser popular en occidente es una tarea completamente difícil. Por años, franquicias como Yakuza o Dragon Quest han sido consideradas un fenómeno nacional en el país del sol naciente, pero los fans en América y Europa son reducidos. Normalmente esto se debe a que algunos títulos no son localizados, su publicidad no les hace justicia, o simplemente no logran conectar con el público. Sin embargo, si hay una compañía que ha demostrado que esto es posible, incluso después de años y años de carecer de algún tipo de reconocimiento en nuestra región, es Capcom con Monster Hunter.

Aunque Capcom es una compañía bastante popular en occidente, con series como Resident Evil, Devil May Cry, Mega Man y Dead Rising consiguiendo millones de fans en todo el mundo, la propiedad de Monster Hunter fue considerada de nicho por más de una década en nuestra región. Afortunadamente, esto cambió en 2017, cuando Monster Hunter World llegó a PS4, Xbox One y PC, y se convirtió en, no solo la entrega más popular de la franquicia, sino en uno de los títulos más vendidos en la historia de Capcom. De esta forma, demostrando que sin importar que tan de nicho puede ser una experiencia, con el ángulo correcto, es posible ser un éxito a nivel internacional.

Tras el rotundo éxito de Monster Hunter World, esta serie fue revitalizada. Algunos conceptos fueron simplificados para conectar con más gente, otros aspectos fueron incluidos para mejorar la experiencia en general, y los ojos del mundo estaban centrados en el siguiente capítulo de la serie. Después de tres años de espera, en 2020 se anunció que Monster Hunter Rise sería el próximo paso para la serie, el cual llegaría ser exclusivo del Nintendo Switch, al menos por un tiempo. Después de casi un año de espera, por fin tenemos la oportunidad de embarcarnos en una nueva cacería. ¿Es Monster Hunter Rise la mejor entrega de la serie? ¿Acaso el Switch puede correr este título sin problemas? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Enfrentándose a la estampida

La serie de Monster Hunter, con un par de excepciones, nunca se ha caracterizado por su historia. Aunque sí hay una narrativa general que nos motiva a cazar diferentes monstruos, son nuestros enfrentamientos, conflictos personales, y las aventuras que tenemos junto a otras personas, la que de verdad forman nuestros recuerdos.

De esta forma, Monster Hunter Rise nos presenta un conflicto bastante sencillo. Tomamos el papel de un cazador, el cual tiene la tarea de proteger a su pequeño pueblo de los ataques constantes de diferentes criaturas gigantes. Sin embargo, nuestro trabajo no es sencillo, ya que una estampida de monstruos, un evento destructivo que sucede cada 15 años, se acerca a nuestra villa, y la única forma de detener esta catástrofe, es capturando o derrotando a Magmalo, un mítico animal que se nutre del caos que este suceso trae consigo.

Aunque esto suena bastante interesante y podría dar pie a una serie de misiones en donde nuestro objetivo sería prepararnos para enfrentar a Magmalo, la estructura del juego no ofrece algo que no hayamos visto con anterioridad en la serie. Por el 90% de nuestra aventura, la destrucción de nuestra villa es algo que no tiene un verdadero peso, salvo un par de conversaciones con NPCs. Después de unas 10 horas de la caza de monstruos a la que ya estamos acostumbrados, de repente el título se acuerda de su conflicto principal, y nos introduce a Magmalo, solo para enfrentarnos a esta criatura un par de horas después y acabar con el conflicto principal en un instante.

Presentar una historia convincente y entretenida nunca ha sido el objetivo de esta serie. En su lugar, Capcom se ha dedicado a establecer el escenario perfecto para divertirnos y crear nuestra propia narrativa cómo un cazador. Aunque los escenarios y objetivos serán los mismos entre todos los jugadores, son nuestras decisiones en armas, armaduras, habilidades y métodos de caza los que dictan la relación que tendremos con el mundo de Monster Hunter Rise.

Quizás tu enfrentamiento contra un Rathalos se vio rodeado de una serie de contratiempos. Desde la intromisión de otro monstruo, pasando por una serie de problemas impuestos por el clima o los pequeños enemigos que nos rodean, hasta las tácticas que empleaste. Sin embargo, la aventura de otra persona fue el caso contrario. Junto a esto, disfrutar de esta aventura en compañía de otros tres jugadores eleva este aspecto a un nuevo nivel, en donde cada cazador puede tomar un papel especial en un equipo.

Al final del día, la historia principal que nos ofrece Monster Hunter Rise no es más que solo otra justificación para cazar decenas y decenas de kaijus. Tal vez no sea lo que muchos esperan, especialmente considerando todo el potencial que Magmalo, la estampida, y nuestra villa inspirada por un Japón feudal nos presentan. Sin embargo, y parafraseando una clásica frase, la verdadera aventura fueron los monstruos que cazamos en el camino.

El verdadero Switch Pro

Cuando Monster Hunter Rise fue revelado para el Nintendo Switch en septiembre de 2020, muchos creían que el juego estaba corriendo en el rumoreado Switch Pro, esto debido a lo bien que se veía. Sin embargo, sin noticias oficiales sobre este hardware, este título llegó a nuestras manos y, para la sorpresa de muchos, esta entrega funciona de maravilla en la pequeña consola híbrida.

Gracias al poder del RE Engine, el cual hemos visto en acción en títulos como Resident Evil 2 Remake y Devil May Cry V Special Edition, Monster Hunter Rise es capaz de llevar las funciones del Nintendo Switch a un nivel que no se creía posible. En la actualidad, juegos como Bravely Default II o Age of Calamity parecen que están llevando a la consola a sus límites, y las caídas de frame rate y la baja resolución son bastantes comunes. Sin embargo, el más reciente trabajo de Capcom no presenta estos problemas.

Claro, el juego utiliza un par de trucos para obtener el mejor desempeño en todo momentos. Desde enemigos que a la distancia no corren a los usuales 30fps, pero una vez que te acercas a ellos comienzan a obtener más y más frames, hasta armaduras y paredes que carecen de texturas. Sin embargo, estos son problemas menores que nunca serán un verdadero inconveniente, y son un sacrificio necesario para que el título corra tan bien como lo hace.

Fuera del apartado técnico, Monster Hunter Rise sobresale en su diseño artístico. Desde nuestro pueblo principal, el cual captura la esencia del Japón feudal, pasando por cada una de las armaduras que podemos crear con piezas de los monstruos, hasta las estrafalarias y gigantescas armas que tanto han caracterizado a la serie. Cada una tiene una atención al detalle impresionante, con lo cual somos transportados a un mundo como ningún otro.

Junto a esto, el diseño de los diferentes monstruos es único y representan a la perfección lo hostil que es este mundo. Desde el depredador ápex conocido como Rathalos, pasando por el hermoso Mizutsune, hasta el carismático Bishaten. Cada uno cuenta con una personalidad única, la cual deja en claro que este mundo está lleno de vida.

Destrucción auditiva

Hablando de aspectos que demuestran lo vivo que se siente este mundo, la música es un elemento que se usa de gran manera para ambientar cada uno de los aspectos de Monster Hunter Rise. Desde el uso del shamisen para ofrecer las típicas composiciones que asociamos con un Japón más tradicional, pasando por los temas que se encargan de elevar la tensión al enfrentarnos contra un gigantesco monstruo que impone su presencia con cada rígido paso, hasta los momentos en donde el juego sabe guardar silencio para enfatizar la calma antes y después de la tormenta, y para que el jugador logre conectarse con cada una de las ricas zonas que visitamos.

Junto a esto, el diseño sonaro necesita una ronda de aplausos. Aunque se desconoce el verdadero sonido que las criaturas prehistóricas hacían cuando rondaban por la Tierra hace millones de años, la serie de Monster Hunter siempre ha sabido cómo darles voz, o rugidos en este caso, a lo que básicamente son dinosaurios, y Rise no es la excepción. Desde el más pequeño chillido de un animal que sufre después de ser atravesado por una espada, hasta el grito a todo pulmón para demostrar su dominio en una zona en particular. Por si fuera poco, el sonido que hace tu arma al golpear el duro exterior de un T-Rex volador logra transmitir la sensación del metal más pesado golpeando contra una firme roca.

Sin embargo, un aspecto con resultados mixtos, son las actuaciones de voz. Monster Hunter Rise nos da la oportunidad de elegir entre voces en inglés, japonés y el idioma inventado de este mundo. Si optas por algunas de las dos últimas opciones, tendrás una experiencia más apegada a la visión original, la cual carece de cinemáticas en donde claramente las animaciones de boca no se adaptaron a otro lenguaje. Sin embargo, el trabajo que se realizó en inglés es pasable. No es malo, pero tampoco excepcional.

Comienza la cacería

Monster Hunter puede ser descrito como una montaña gigantesca que a la distancia se ve bastante intimidante, complicada y asusta a cualquier persona que nunca ha escalado. Sin embargo, una vez que das tu primer paso en este hostil mundo, podrás entender por qué a más de 15 millones de personas les fascina esta serie. De esta forma, Rise no trata de romper conceptos preestablecidos o reinventar lo suficiente para llevar a la franquicia a una nueva frontera. No, en su lugar, la más reciente entrega se encarga de pulir todos los elementos posibles, simplificar algunas mecánicas, introducir nuevos conceptos que pueden ser atractivos tanto para veteranos como para novatos, y entregarnos una experiencia única en el mercado.

El concepto de Monster Hunter no ha cambiado en los más de 15 años que lleva la serie. En Rise, nuestro objetivo sigue siendo cazar gigantescas criaturas que amenazan la paz de nuestra pequeña villa. Para esto, será necesario hacer uso de las armas, armaduras e ítems correctos para convertirnos en los mejores cazadores posibles, y no en simple alimento para estos imponentes enemigos. Sin embargo, antes de embarcarnos en esta cacería, es importante prepararse, y es aquí en donde nuestro hogar entra en juego.

La villa principal te da acceso a varias instalaciones que harán la vida mucho más sencilla. Desde el herrero que convertirá todas las piezas de monstruos que recolectes para crear armas y armaduras, pasando por los diferentes locales enfocados en vender posiciones, trampas y cualquier otro ítem que sea de gran ayuda al momento de planear cualquier estrategia, hasta los restaurantes que proporcionarán habilidades especiales antes de una misión, como resistencia ante un elemento particular, más vida o alguna mejora momentánea que ofrezca una ventaja necesaria.

Aquí pasarás gran parte de tu tiempo entre cazas, ya que, además de todas las instalaciones que puedes encontrar, podremos aceptar misiones secundarias por partes de NPC, acceder a una área de entrenamiento, modificar a tu personaje, conectarte con amigos vía internet, y simplemente disfrutar del hermoso lugar que Capcom ha construido.

Una vez que termines con tus preparativos, es momento de cazar. Cada uno de tus objetivos habita en un lugar diferente, ya sea en una selva al pie de una montaña, pasando por un lago congelado, un volcán o hasta un desierto. Cada zona está llena de vida salvaje. Aquí podras encontrar pequeñas criaturas, algunas son hostiles, y otras te proporcionarán con una mejora momentánea. Estas también serán una herramienta fundamental en la hora del enfrentamiento, ya que son elementos que puedes usar para crear más ítems. Estos lugares son gigantescos y esconden varios secretos. Afortunadamente, Monster Hunter Rise introduce dos elementos que hacen de la exploración algo sumamente divertido.

El primero de estos es el Palamute, un canino que será de gran ayuda en todo momento. Monster Hunter ya era conocido por ofrecerle a los amantes de los gatos un acompañante felino, conocidos como Palicos. De esta forma, Rise ahora le ha dado a los dueños de los perros la oportunidad de tener al mejor amigo del hombre junto a nosotros. El Palamute no solo puede atacar a los diferentes enemigos a los que te enfrentarás, ya que también es usado como un medio de transporte. Con tan solo presionar un botón podrás subir a la espalda de tu perro y recorrer cada mapa a una velocidad que era inimaginable en el pasado.

El segundo elemento que introduce Monster Hunter Rise y, al igual que el Palamute, ahora es imposible imaginar a la serie sin él, es el Wirebug. Este pequeño animal es usado como un látigo o gancho, el cual se puede emplear en la exploración y combate. Este accesorio se utiliza para elevarte en el aire, impulsarte hacia cierta dirección, y como una herramienta de escalado. Estas dos nuevas mecánicas son fundamentales en todo momento, y están muy bien implementadas, haciendo que los tediosos recorridos a pie por gigantescos bosques o lagos sean cosa del pasado. En cuestión de minutos puedes recorrer cualquier zona gracias a la velocidad que nos otorga el Palamute, y a la movilidad que nos proporciona el Wirebug.

Una vez que has reconocido en su totalidad cada zona y has empleado a la flora y fauna a tu favor, es momento de empezar la cacería. Monster Hunter es una serie en donde solo te enfrentas a jefes. Aunque hay pequeñas criaturas que a veces necesitas eliminar para una misión, tu objetivo principal siempre será un gigantesco monstruo que domina diferentes regiones, y una vez que logras tu objetivo, podrás regresar a casa para prepararte para la siguiente incursión. El combate está lleno de acción y, por lo general, tú controlas el ritmo de cada enfrentamiento.

Aunque simplemente puedes emplear tu gigantesca arma de dos metros para romper el cráneo de tu enemigo y ganar, también tienes a tu disponibilidad una serie de ítems, que van desde explosivos de diferentes tamaños, carnada y granadas con diferentes efectos, hasta trampas que impedirán el movimiento del monstruo que tratas de cazar. El uso de estas herramientas dependen completamente de ti. Hay algunos enemigos que son más susceptibles a ciertos elementos y por lo general todos tienen una debilidad que puedes explotar a tu favor.

Junto a esto, es posible cortar diferentes partes de estas criaturas con el suficiente poder. Por ejemplo, si la cola de cierto enemigo te envenena con cada ataque, puedes eliminar este problema con los golpes suficientes, y en el camino obtener piezas únicas. Por último, gracias al wirebug tienes tres habilidades especiales al momento de cada combate. La primera de estas te permite volver a la acción de manera inmediata si un golpe te saca volando por el aire, de esta forma reduciendo sustancialmente el tiempo que pasas en un combate. La segunda es un poder único que puedes realizar junto a tu arma preferida, con la cual causarás un gran daño y te permitirá crear combos que causarán grandes cantidades de daño. Por último, si un enemigo es herido lo suficiente, podrás montarlo y controlar sus movimientos por un instante.

Una vez que tu presa esté lo suficientemente débil, tienes la oportunidad de matarlo y obtener ciertas piezas, o capturarlo con vida y conseguir más ítems. Aunque esta última opción es un poco más complicada, esta es indudablemente mejor, ya que te da acceso a una mayor recompensa y termina un combate antes de tiempo.

Este es el proceso usual de Monster Hunter Rise. Te preparas para la cacería, te enfrentas a tu objetivo, y regresas a la villa, en donde puedes hacer uso de todo los ítems que recogiste para crear armaduras distintivas, armas con diferentes atributos, y equipo que será de gran ayuda cuando vuelvas a la acción. Sin embargo, esta nueva entrega introduce un nuevo modo de juego, conocido como Rampage, en donde dejas de lado la planeación detallada, y tienes que enfrentarte contra varias criaturas a la vez haciendo uso de diversas torretas.

En Rampage, el juego se convierte en un tower defense, en donde tendrás que hacer uso de diferentes torretas, tanto manuales como automáticas, para repeler varias hordas de enemigos que buscan destruir tu villa. Aunque el aspecto principal sigue siendo la caza, estas misiones rompen con la monotonía y son un giro bastante interesante para la fórmula del título. Además de todas las herramientas exclusivas de este modo, aún puedes hacer uso de tus habilidades e ítems tradicionales, incluso puedes combatir contra los monstruos usando tu gigantesca arma, aunque esto no es recomendado.

De esta forma, Monster Hunter Rise nos sigue ofreciendo la experiencia a la que ya estamos acostumbrados, pero con una serie de nuevos elementos que le dan un giro refrescante a la serie, y pintan un futuro prometedor para un posible Monster Hunter World 2, o cualquiera que sea el siguiente paso para esta franquicia.

Aprendiendo a escalar la montaña

Aunque es cierto que Rise introduce una serie de cambios que facilitan la introducción a este mundo, este Monster Hunter sigue ofreciendo el mismo estilo de juego al que los veteranos están acostumbrados, lo cual puede ser un poco intimidante para los novatos, como tú o como yo.

Aún hay una serie de elementos que pueden ser complicados de entender. Siendo el uso de las armas y la recolección de piezas necesarias para crear tu equipo perfecto los dos puntos que pueden intimidar a más de uno. La palabra clave es paciencia. Para todo hay que tener paciencia. Por ejemplo, el 90% de las armas a tu disponibilidad son gigantescas y pesadas, por lo que realizar una acción puede tomar algo de tiempo. Martillos, espadas y cualquier utensilio dedicado a quitarle la vida a estas criaturas necesita de tu tolerancia, ya que después de presionar un botón, la acción tardará un poco en realizarse.

Necesitas experimentar, y una vez que encuentres el arma que más sea de tu agrado, es momento de aprender a usarla. Además de los golpes débiles y fuertes, así como la habilidad especial que el wirebug le otorga a estos métodos de destrucción, puedes acceder a una variante que modifica un poco la forma en que se maneja cada instrumento, algunos no cambian mucho, pero otros nos ofrecerán un repertorio completamente nuevo de movimientos.

Junto a esto, recolectar las piezas necesarias para crear una armadura y armas, ya sea para ti, para tu Palamute o Palicoe puede ser bastante tardado. Ya que son requeridas bastantes piezas, tendrás que cazar constantemente a la misma criatura hasta obtener todo lo que buscas. Necesitas invertir tiempo y ser muy, muy paciente. Monster Hunter es una serie en donde la preparación puede tardar horas. Sin embargo, en el momento que logras conectar con todas estas mecánicas y entiendes qué es lo que necesitas en qué momento, es cuando lograrás escalar esta montaña sin problemas.

Unirse a una manada

Entonces, digamos que ya acabaste la historia principal y eres todo un cazador profesional, felicidades, has terminado el tutorial del juego, y es momento de iniciar tu verdadera aventura en Monster Hunter Rise. Bueno, estoy exagerando. El juego fácilmente se puede dividir en dos. Tienes tu historia principal, la cual puedes disfrutar por unas 15 o 20 horas. Por otro lado, tienes a tu disposición un componente en línea, el cual ofrece basicamente los mismos monstruos y modos que puedes disfrutar por tu propia cuenta, pero acompañado por hasta tres personas más.

Estas misiones cooperativas es en donde el juego brilla. Además de todo lo que necesitas tomar en consideración, ahora también tienes que considerar tu papel en un grupo de cazadores. ¿Acaso eres el soporte del equipo? ¿Prefieres atacar a distancia? O ¿Eres el tanque que logrará resistir todos los ataques que un Rathalos aviente? Aunque comenzar una cacería con cuatro personas puede sonar fácil, mientras más jugadores ingresen a una partida, más complicada será la presa. Esto no se reduce a simplemente más vida y ataque por parte de estas criaturas, sino que ahora serán más agresivos y emplearán nuevos ataques que pondrán a prueba a cada uno de los miembros de un equipo.

Al igual que en el desempeño visual, me sorprendió mucho lo bien que funciona el apartado online. Pese a que esto depende completamente de tu conexión a internet, si tienes una decente línea, entonces no tendrás muchos problemas. Aunque puedes divertirte completamente por tu cuenta, tener amigos junto a ti elevará sustancialmente esta experiencia.

De lo mejor en Switch

Antes de poner mis manos sobre Monster Hunter Rise, no era fan de la serie, y deseaba estar lo más alejado de esta propiedad de Capcom. Sin embargo, esta entrega me ha hecho un fan. Ahora no solo espero con ansias el futuro contenido para este título, sino que ya quiero jugar Monster Hunter Stories 2, y cualquiera que sea el siguiente paso de la franquicia.

Aunque la historia es bastante simple y desperdicia su potencial, el resto del juego es extraordinario. El apartado visual sorprenderá a cualquiera. El diseño sonoro es espectacular. El gameplay, pese a ser bastante intimidante al principio, rápidamente se convierte en una adicción, en donde es muy fácil aplicar el “uno más y ya”. Monster Hunter Rise es fascinante, entretenido, divertido y una entrega que fácilmente puede ser el punto de entrada para muchas personas. Uno de los mejores juegos que puedes encontrar en el Nintendo Switch.