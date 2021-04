Review – MLB The Show 21

Nuevo juego de béisbol para las nuevas consolas

Durante años, MLB The Show fue una franquicia conocida no solo por su increíble y completo gameplay, sino también por su apantallante fidelidad gráfica que llevó al límite el potencial técnico del PlayStation 4. Como cada año, Sony San Diego regresa con otra entrega de la saga, que en esta ocasión estará llegando a consolas de nueva generación con varias mejoras significativas. Pero, ¿son estas mejoras lo suficiente como para que los fans se sientan emocionados? Te lo contamos todo en nuestra reseña escrita.

Excelentes opciones de accesibilidad para los nuevos jugadores

MLB The Show no es una saga apta para principiantes o gente que desconoce sobre el deporte, y es algo totalmente entendible. Después de todo, ¿para qué comprar un juego de un deporte que ni te gusta? Bueno, los videojuegos también son una puerta para descubrir nuevos gustos, y si llegaste a jugar alguna de las entregas anteriores y quedaste confundido debido a su alta nivel de dificultad, entonces en esta ocasión te tengo muy buenas noticias.

La entrega de este año ofrece una amplia gama de opciones de accesibilidad que permiten a cualquier jugador novato entrarle al título sin ningún problema. Créeme, yo no soy fan del béisbol y aun así me la pase bastante bien con MLB The Show 21. A continuación te explico cómo funciona exactamente.

Una vez que inicias el juego por primera vez, serás bienvenido con una pantalla que te pregunta lo mucho o poco que estás familiarizado con la franquicia. Los novatos podrán elegir la dificultad Casual, para un estilo mucho más arcade. Los intermedios pueden elegir la dificultad Simulación, que presenta un desafío considerable a comparación de la dificultad anterior. Y por último, está el modo Competitivo, donde tu habilidad individual como jugador definirá lo bien o mal que te la pases.

Además de estas opciones, MLB The Show 21 va monitoreando tu desempeño en cada partido. Conforme el juego detecte que vas mejorando, te notificará si deseas aumentar poco a poco la dificultad o si prefieres mantenerte como estás. Después de varios partidos, definitivamente fue satisfactorio para mí el que el juego reconociera mi avance personal.

Road to The Show, o el Modo Historia de la franquicia

La mayor parte del tiempo la invertí en el modo Road to the Show, donde deberás crear un personaje y seguir su trayectoria conforme va progresando y llegando a las grandes ligas. Lo cierto es que no cambió mucho respecto a entregas anteriores, pero sí lo suficiente como para hablar de estos cambios.

Si jugaste las entregas anteriores de la franquicia, recordarás que este modo empezaba con tu jugador novato disputando unos cuantos partidos de exhibición y posteriormente, serías reclutado para un equipo. Tu desempeño durante estos partidos afectaría severamente tus posibilidades de ser reclutado.

Ahora, ya no jugarás estos partidos de exhibición, sino que responderás unas cuantas preguntas que ayudarán al juego a determinar la posición que desempeñarás y el equipo en donde lo harás. Este cambio, en mi opinion, es bienvenido y hace que puedas entrar en la acción más rápido que antes.

Para hacer de la experiencia mucho más inmersiva, sus desarrolladores integraron varios videos de importantes reporteros de la MLB, así como ciertos fragmentos de podcast deportivos. Tristemente, estas grabaciones no son infinitas y llegará algún punto donde te toque ver alguna repetida. Eso sí, va a pasar un muy buen rato antes de eso.

Otra importante adición para el modo Road to the Show de este año es que, por primera vez en la historia de la saga, podrás jugar como Lanzador y Bateador sin la necesidad de hacer otro personaje. Es decir, tu beisbolista personalizado no está limitado a una sola posición dentro de la cancha. Aunque claro, si lo prefieres también puedes optar por enfocarte únicamente en una sola posición y mejorar tus estadísticas para que complementen exactamente tu trabajo en el equipo.

Por último, pero no menos importante, se agregó una opción de Loadouts. Sí, al igual que en juegos como Call of Duty y Apex Legends, MLB The Show 21 ofrece a los usuarios la posibilidad de armar sus propios Loadouts que no solo incluyen cambios cosméticos, sino que también puedes agregar Perks que te ayudarán dependiendo de tu posición. Si vas a jugar como Bateador y Lanzador, te recomiendo tener dos loadouts diferentes para cada posición.

Crea tu propio estadio, pero solo en las nuevas consolas

Tal y como te lo decía al principio de esta nota, MLB The Show 21 también ha llegado a la nueva generación de consolas con versiones nativas tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series X/S. Sí, sabemos que es un poco raro ver el logo de PlayStation Studios en tu consola Xbox, pero al menos Sony salió a decir que no había sido decisión de ellos.

En esta ocasión, la versión next-gen del título cuenta con un nuevo modo de juego exclusivo llamado Stadium Creator, o Creador de Estadio, que pues, no requiere de explicación alguna.

Creador de Estadio te da la opción de elegir entre 30 diferentes estadios que tú puedes personalizar a tu gusto. Dichos estadios ya cuentan con ciertos elementos predefinidos, pero también existe la opción para crear uno desde cero.

Similar a los otros modos, Stadium Creator te deja elegir qué tan fácil o difícil quieres que sea diseñar un estadio. Al iniciar, se te preguntará si quieres el editor Sencillo o el Profesional, pero ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Acá lo vemos.

El editor sencillo solo te dará acceso a ciertos elementos del estadio, como los aficionados y los colores. Por su parte, el editor Profesional te permitirá control absoluto sobre el parque, incluso sus exteriores. Aparte de eso, puedes cambiar el campo de juego, el tamaño del estadio y varios objetos decorativos que puedes colocar en *casi* donde tú quieras.

Si no eres alguien creativo también existe la opción de descargar el estadio de otros jugadores, aunque en mi experiencia, esta función provocó que mi juego crasheara en más de una ocasión. No se si sea un problema relacionado a los servidores, pero fueron pocas las veces en que pude descargar otro estadio exitosamente.

Técnicamente está casi bien

Como te lo mencionaba al principio de la nota, MLB The Show destaca por sus increíbles gráficas, y en nuevas consolas lo han llevado todavía más allá gracias a la posibilidad de jugar en 4K y 60 cuadros por segundo. Mientras que este framerate se mantiene constante en casi todo momento, hubo ciertas situaciones donde llegaba a bajar drásticamente, sobretodo en las animaciones. No es algo demasiado severo, pero sí me distrajo lo suficiente como para resaltarlo en esta reseña.

Otros bugs que me encontré están relacionados al audio, donde los jugadores no movían la boca pero seguía escuchándose su voz. De igual forma, se repetían las frases de los comentaristas o a veces solo se escuchaba uno de ellos, pero no el otro, como si tuviera su micrófono silenciado.

Fuera de eso, tuve una experiencia bastante agradable con MLB The Show 21 en el apartado técnico. De hecho, estoy sorprendido por lo mucho que este juego aprovecha las funcionalidades del DualSense.

Durante los partidos, el control vibra dependiendo de qué tan fuerte golpees la pelota, y no puedo expresar lo satisfactorio que es cuando el DualSense vibra a toda potencia tras anotar un Homerun. Durante el modo Road to the Show, este control también vibraría tras recibir una llamada telefónica y más de una vez llegue a pensar que en realidad me estaban marcando a mí, porque también se escucha el sonido de vibración por el altavoz del DualSense.

Tristemente, la habilidad de importar tus partidas de juegos anteriores no llegó a esta nueva entrega.

Otra fuerte entrega de la franquicia

MLB The Show 21 es un gran juego, con sólidas mecánicas y diferentes modos de juego para todo tipo de jugador. Sí, la entrega de este año hace poco por innovar, pero esto no evita que la saga se consolide como la mejor experiencia de béisbol allá fuera. Si tienes oportunidad, te recomiendo adquirir MLB The Show 21 para nuevas consolas, pues es donde el juego realmente muestra todo su potencial.

En lo personal, yo no soy fanático de este deporte, y aún así me la pase bastante bien con mis horas en el juego. Esto no quiere decir que automáticamente te convertirás en fiel seguidor del béis, pero las opciones de accesibilidad definitivamente son un paso en la dirección correcta para la saga.