Hades gana el GOTY en los D.I.C.E. Awards. Aquí todos los ganadores

Después de ganar Juego del Año en los eventos de SXSW, The Gayming Awards y BAFTA, Hades se vuelve a llevar a casa la preciada estatuilla del GOTY, en esta ocasión durante los D.I.C.E. Awards de 2021.

Además de la gran victoria por parte del indie de Supergiant, quien obtuvo cinco reconocimientos diferentes en esta celebración, las grandes exclusivas de PlayStation también se llevaron a casa una serie de premios importantes. Ghost of Tsushima fue galardonado con cuatro premios, The Last of Us Part II consiguió dos estatuillas, y a Dreams y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se les otorgó un premio a cada uno.

A continuación la lista completa de ganadores:

Juego del año

-Animal Crossing: New Horizons

-Final Fantasy VII Remake

-Ghost of Tsushima

-Hades – GANADOR

-The Last of Us Part II

Logro excepcional en la dirección de juego

-Ghost of Tsushima

-Hades – GANADOR

-Half-Life: Alyx

-Kentucky Route Zero: TV Edition

-The Last of Us Part II

Logro excepcional en el diseño de juego

-Ghost of Tsushima

-Hades – GANADOR

-Half-Life: Alyx

-The Last of Us Part II

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Juego de Acción del Año

-DOOM Eternal

-Hades – GANADOR

-Half-Life: Alyx

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-Nioh 2

Juego de Aventura del Año

-Assassin’s Creed Valhalla

-Ghost of Tsushima – GANADOR

-Kentucky Route Zero: TV Edition

-The Last of Us Part II

-Ori and the Will of the Wisps

Juego Familiar del Año

-Animal Crossing: New Horizons – GANADOR

-Astro’s Playroom

-Dreams

-Fall Guys: Ultimate Knockout

-Sackboy: A Big Adventure

Juego de Peleas del año

-EA Sports UFC 4

-Granblue Fantasy Versus

-Mortal Kombat 11 Ultimate – GANADOR

-Them’s Fightin’ Herds

Juego de Carreras del Año

-Dirt 5

-F1 2020

-Mario Kart Live: Home Circuit – GANADOR

RPG del Año

-Cyberpunk 2077

-Final Fantasy VII Remake – GANADOR

-Persona 5 Royal

-Wasteland 3

-Yakuza: Like a Dragon

Juego de Deportes del Año

-EA Sports FIFA 21

-MLB The Show 20

-NBA 2K21

-PGA Tour 2K21

-Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – GANADOR

Juego de Estrategia/Simulación del Año

-Crusader Kings III

-Desperados III

-Microsoft Flight Simulator – GANADOR

-Monster Train

-Per Aspera

Juego de Realidad Inmersiva del Año

-Down the Rabbit Hole

-Half-Life: Alyx – GANADOR

-Paper Beast

-The Room VR: Dark Matter

-The Walking Dead: Saints and Sinners

Juego Móvil del Año

-HoloVista

-Legends of Runeterra – GANADOR

-Little Orpheus

-Song of Bloom

-South of the Circle

Juego En Línea del Año

-Animal Crossing: New Horizons

-Call of Duty: Black Ops – Cold War

-Fall Guys: Ultimate Knockout – GANADOR

-Ghost of Tsushima

-Tetris Effect: Connected

Logro Excepcional en Animación

-Final Fantasy VII Remake

-The Last of Us Part II – GANADOR

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-Ori and the Will of the Wisps

-Spiritfarer

Logro Excepcional en Dirección de Arte

-Ghost of Tsushima – GANADOR

-Hades

-The Last of Us Part II

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-Ori and the Will of the Wisps

Logro Excepcional en Diseño de Personajes

-Eivor, Assassin’s Creed Valhalla

-Zagreus, Hades

-Abby, The Last of Us Part II

-Ellie, The Last of Us Part II

-Miles, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – GANADOR

Logro Excepcional en Composición Original de Música

-Carrion

-Ghost of Tsushima – GANADOR

-Little Orpheus

-Ori and the Will of the Wisps

-The Pathless

Logro Excepcional en Diseño de Audio

-Dreams

-Ghost of Tsushima – GANADOR

-The Last of Us Part II

-Ori and the Will of the Wisps

-Sackboy: A Big Adventure

Logro Excepcional en Historia

-13 Sentinels: Aegis Rim

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Kentucky Route Zero: TV Edition

-The Last of Us Part II – GANADOR

Logro Técnico Excepcional

-Dreams – GANADOR

-Ghost of Tsushima

-The Last of Us Part II

-Mario Kart Live: Home Circuit

-Microsoft Flight Simulator

Logro Técnico de Realidad inmersiva

-Half-Life: Alyx – GANADOR

-Mario Kart Live: Home Circuit

-Museum of Other Realities

-Paper Beast

-Tempest

Logro Excepcional para un juego Indie

-Coffee Talk

-Hades – GANADOR

-If Found…

-Kentucky Route Zero: TV Edition

-Noita

Vía: D.I.C.E. Awards