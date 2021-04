Capcom llevará a cabo una nueva presentación digital de Monster Hunter la próxima semana

Con Monster Hunter Rise ya en las manos del público, Capcom se está preparando para el futuro de esta serie. Es así que la compañía japonesa ha anunciado un nuevo evento digital para la próxima semana, en donde tendremos nueva información sobre las actualizaciones futuras de su más reciente título, así como un nuevo vistazo a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Esta presentación en línea se llevará el próximo 27 de abril a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México), y nos proporcionará nueva información sobre la primera gran actualización de Monster Hunter Rise, la cual agregará nuevo contenido, como Chameleos, Apex Rathalos y más monstruos.

Monster Hunter Digital Event – April 2021 is coming up next week!

Tune in for news on the first free #MHRise update (Ver. 2.0), feat. Chameleos, Apex Rathalos and much more, as well as the latest info on #MHStories2.

📺 https://t.co/k19ItmqDFq pic.twitter.com/uGk6Ab0IRH

