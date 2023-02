Review – Metroid Prime Remastered

El día más feliz

Los días habían sido largos y la hora del lunch en la secundaría mucho más. Cada centavo que me caía se iba a lo que llamaba “el fondo de Metroid.” Meses antes a aquel inolvidable jueves 21 de noviembre de 2002, había estado leyendo todo sobre el próximo lanzamiento tanto de Metroid Fusion, como de Metroid Prime. Cada revista, programa de televisión o del poco acceso a internet que tenía en aquel entonces, era dedicado a buscar cualquier resquicio de información sobre el regreso de Samus. Finalmente llegó el día y yo, a mis 14 años, con los ahorros insuficientes para comprar dos videojuegos en un día a pesar de los esfuerzos hechos, salí del colegio, subí al auto de mi mamá y no tardé en recordarle dos cosas: el trato que habíamos hecho sobre cómo ella pondría lo que me faltaba para poder cumplir mi deseo a cambio de buenas calificaciones, y claro, el hecho de tener que ir a media semana a un centro comercial. “Pues no estoy de acuerdo en que compres dos juegos en un mismo día, pero no dejas de hablar de eso y ya medio me hartaste.” Recuerdo perfectamente su tono al pronunciar esas palabras. Abrazando literalmente esa bolsa de Game Planet que contenía una caja de juego nuevo de Gamecube y una de Game Boy Advance, fue que me salí con la mía. Una sonrisa de oreja a oreja en mi rostro. Sin duda, de los días más felices de mi vida.

A pesar de que como te decía, el acceso al internet en 2002 era considerablemente más limitado que lo que tenemos hoy en día, se podía respirar un aura especial por lo que era el estreno de dos Metroid en un mismo día, sobre todo por lo que representaba Prime, un salto en muchos aspectos para el medio y claro, el más que esperado regreso de Samus luego que estuviera ausente durante toda la era del Nintendo 64. Actualmente, podemos decir que la franquicia se encuentra en uno de sus mejores momentos y probablemente, más atendida que nunca. La contribución de Mercury Steam ha sido simplemente maravillosa y que Retro Studios haya tomado el proyecto de Prime 4 luego del desastre que fue el primer intento, nos hacen ver un futuro brillante. Para prueba de todo lo anterior tenemos a la enorme sorpresa que se nos dio en el pasado Nintendo Direct, en el que además de confirmar los rumores de una versión remasterizada de Metroid Prime, se anunció que el juego salía ya mismo. Luego de terminar Metroid Prime Remastered, te podemos decir que en realidad, estamos ante un auténtico remake y muy probablemente, a uno de los juegos más impresionantes técnicamente en el Nintendo Switch.

Juego de leyenda

La era del Gamecube fue una bastante complicada y sobre todo rara para Nintendo. Además de que haber tomado decisiones como la de por ejemplo, finalmente dejar de lado los cartuchos por un formato de discos ópticos para sus juegos, la compañía de Kioto se tuvo que enfrentar con la competencia más feroz que jamás había visto, esto claro, luego de la paliza que el primer PlayStation les diera en la generación pasada. Ahora, además de tenerse que preocupar por Sony, Microsoft saltaba al ruedo con el Xbox. Recordemos que justo hasta esa generación, los padres de Mario competían de tú a tú en consolas caseras con tecnología de punta. De hecho, el llamado Cubo era más potente que un PS2, por ejemplo. Mucho estaba en riesgo y se tenía que hacer algo al respecto.

Antes de pasar contarte mucho más de todo lo que es y todo lo que ofrece Metroid Prime Remastered en el Switch, me parece que es importante recordar por qué Metroid Prime fue el suceso del que todos hablaban y cómo es que más de 20 años después, sigue siendo tan relevante para cualquier entusiasta del medio. El regreso de Samus vino a ratificar el especial cuidado que Nintendo tenía al momento de llevar a sus series de 2D a 3D, solo que en esta ocasión, lo harían de la mano de un estudio tejano fundado por ex miembros de Iguana Entertainment, sí, los de Turok. ¿Qué demonios tenía que ver un FPS del tono de Turok con Metroid? Cuando se anunció todo esto, las alarmas no se hicieron esperar y en automático, muchos le dieron la espalda al juego sin siquiera verlo en acción. La decisión fue tal que la participación de Kensuke Tanabe como productor no fue suficiente para Nintendo, el mismísimo Shigeru Miyamoto se involucró en todo el proyecto.

La mejor manera de describir Metroid Prime es diciendo que estamos ante un FPA, es decir, un First Person Adventure. Yo nunca me he sentido cómodo diciendo que éste título es un FPS, pues dista mucho de las convenciones y reglas propias de un juego de disparos como por ejemplo, el hecho de que en realidad, no necesitas buena puntería o reflejos muy afilados para este título. La forma en la que todo funcionaba en aquella primera versión de Gamecube, es que usando el stick principal del control nos movíamos para con R, generar un lock on automático de lo que queríamos atacar con nuestros disparos. No, a diferencia de otros juegos en primera persona de la época en dicha consola de Nintendo, acá no se usaba el famoso C-Stick para controlar la cámara.

Además de lo anterior, teníamos que elementos como la exploración, solución de puzzles y el propio platforming, eran mucho más importantes para la experiencia. Sí, un elemento crucial del juego era el poder saltar entre plataformas y que se sintiera bien, cosa que hasta la fecha, la verdad es que casi ningún juego en primera persona había logrado de buena forma. Otro de los grandes retos que el propio Miyamoto describe, fue lograr que la conversión de Samus a Morph Ball, se viera y sobre todo, se sintiera natural, esto sin mencionar que desde el principio, el juego se fue diseñando y pensando para no marear a quien normalmente sufre con los FPS, justo como igualmente le pasaba al creador de Mario y Zelda.

Pero bueno… ¿qué hizo tan especial al Metroid Prime? Pues bien, además de que como te lo menciono, el tema de controles, diseño de niveles, gráficas, sonido y demás departamentos, el juego quedaba muy por encima de cualquier estándar y sobre todo, nos callaba la boca a quienes dudamos de él cuando fue presentado, tenemos que Retro Studios construyó una experiencia verdaderamente atmosférica que te envolvía desde el primer minuto. Tener el marco del casco de Samus de verdad te hacía sentir dentro de su traje y cosas como los efectos en los que el visor se empañaba o cuando un reflejo nos dejaba ver claramente los ojos de la cazarrecompensas, solo venían a contribuir a justamente hacernos sentir dentro de este maravilloso mundo.

Sí, Metroid Prime es uno de esos juegos que se te quedan grabados para siempre, más si tuviste la oportunidad de jugarlo en su momento. De verdad, era de no creer que algo así estuviera en nuestros Gamecube, te sentías en el futuro y claro, muy orgulloso de haber apostado por la consola de Nintendo. Ni en PS2 ni mucho menos en Xbox, había algo parecido. Sobra mencionar que el éxito del proyecto derivó en dos fantásticas secuelas y en un par de spin-offs. Samus había regresado con todo y no tenía ninguna clase plan de irse. Por supuesto, seguimos en espera de al menos más información de lo que será Metroid Prime 4, juego que como bien sabemos, tuvo que reiniciar desde cero su desarrollo, ahora pasando a manos de Retro Studios.

Mucho más que una remasterización

Dicho todo lo anterior, me parece que es buen momento de pasar a contarte de manera puntual sobre los cambios, mejoras y beneficios que se incluyen de Metroid Prime Remastered si lo ponemos cara a cara con su versión original de Gamecube. La noticia acá es que si solo pudiste ver el juego durante el stream del Nintendo Direct de hace unos días, te contamos que para nada se le hace justicia a cómo es que luce y se escucha todo ya corriendo en tiempo real. Estamos ante un profundo trabajo que nos ha dejado verdaderamente impresionados.

Iniciemos con el tema técnico. Además de estar en un aspect ratio de 16:9, Metroid Prime Remastered sorprende por su elevado y muy estable framerate. Tanto en portátil, como conectado al Dock, el juego corre a unos impresionantes 60 cuadros por segundo que en ninguna parte notable, llegan a caer. Sobre resoluciones puedes esperar una ligeramente por debajo de 720p en portátil y ligeramente inferior a 1080p en TV. La buena noticia acá es que la calidad de imagen es verdaderamente destacada, dando un tono nítido que definitivamente nos ha llenado el ojo. De destacar lo bonito que luce todo en la pantalla del Switch OLED Model.

Cuando fue anunciado, muchos de nosotros pensamos que Metroid Prime Remastered solo se trataba de una versión escalada del juego de Gamecube, probablemente corriendo en un emulador como pasó con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Por tal motivo, nuestra sorpresa fue mayor al darnos cuenta de que no, el trabajo acá es mucho más importante. Además de que las texturas y modelos de personajes fueron básicamente hechos desde cero, la iluminación recibió mejoras verdaderamente importantes, haciéndolo lucir de auténtico alarido. De acuerdo con información no oficial, para este juego, Retro Studios habría echado mano de su propio motor gráfico, que es una versión súper modificada de Unreal Engine y en la que podemos apostar, correrá Metroid Prime 4. Tal vez te suene exagerado, pero esta nueva cara de Prime 1, es probablemente uno de los ejemplos técnicos más impresionantes que uno puede vivir actualmente en el Nintendo Switch.

Del lado del audio igualmente tenemos un logro verdaderamente destacado, pues para sorpresa de muchos, Metroid Prime Remastered utiliza sonido de 5.1 canales que claro, lo elevan a un nuevo nivel y sobre todo, te hacen sentir que estás jugando una experiencia tan sofisticada como las que se presumen en consolas de actual generación. Por supuesto, te súper recomendamos jugar conectado a tu equipo de sonido o con unos buenos audífonos de gaming.

Pasando a otro tipo de cambios alejados de lo técnico, te cuento que Metroid Prime Remastered ofrece cuatro opciones diferentes de controles. La primera es la del Dual Stick, que hace que el juego se pueda controlar con dos análogos justo como pasa con cualquier título en primera persona moderno, pero también usando el icónico lock on de la versión original. Indudablemente, ésta es la opción que más recomiendo. En caso de quieras tener una experiencia como la que jugamos en el Gamecube, puedes usar la opción de Classic o por qué no, la de Pointer para experimentar cómo se sintió la revisión que vimos en la Metroid Prime Trilogy de Wii. Para terminar está una opción híbrida que combina a la clásica con la del puntero. Para serte sincero, no entendí que se buscaba con ésta en especial.

En caso de que no lo sepas, la versión europea y japonesa de Metroid Prime, contaban con narración con voz en algunas de sus cinemáticas, misma que buscaba darle más contexto a la historia del juego. En Metroid Prime Remastered es posible encender esta opción para tener dicha experiencia, la cual, puede ser un tanto extraña pero interesante indudablemente si es que como muchos de nosotros, justamente jugaste la versión americana mucho más silenciosa del juego. Arte conceptual desbloqueable tanto del juego de Gamecube como de esta remasterización, puede ser disfrutado en el menú, incluso con modelos en 3D que te dejan ver a detalle todo el trabajo que se hizo. De destacar que el fabuloso soundtrack completo, también puede ser accedido como uno de los extras.

Otro par de interesantes detalles es que ahora el juego cuenta con una dificultad casual que reduce al mínimo el daño que los enemigos le hacen a Samus y que claro, para nada te recomendamos. Y también tenemos la posibilidad de apagar por completo tanto la interfaz de usuario cuando jugamos, así como el marco del casco de la heroína. Esta última opción en especifico me pareció interesante por cómo es que se abre la imagen sin todos estos indicadores en pantalla, pero creo que al final, prefiero la manera en la que se veía todo originalmente. De destacar el gran uso del HD Rumble de los mandos del Switch. Sentir que un grupo de enemigos está por brotar del subsuelo, es muy satisfactorio y claro, me hace pensar en lo poco que se ha aprovechado esta función en otros juegos.

Siempre está la discusión de qué es un remastered y qué es un remake. La verdad es que creo que si revisamos muchos casos de juegos modernos que se dicen remasterizaciones y los comparamos con lo que es Metroid Prime Remastered, te topas con que este trabajo de Retro Studios va mucho más allá en varios de sus apartados. Sí, es exactamente el mismo juego de 2002 y todo, pero los cambios técnicos y de presentación audio visual, nos hacen colocarlo mucho más cerca de lo que al menos nosotros conocemos como remake. Dejando de lado cualquier controversia por términos no definidos formalmente, te podemos asegurar que tu quijada se caerá al piso cuando lo veas corriendo en tu Switch, pues por mucho supera a la versión original.

Simplemente maravilloso

A pesar de que los rumores sobre Metroid Prime Remastered llevaban ya un buen rato rondando el internet, la verdad es que finalmente ver el producto materializado frente a nosotros no deja de emocionarnos. Para serte sincero, soy poco fan de los famosos shadow drops, es decir, de que se anuncie un juego e inmediatamente esté disponible, pero también estaría loco si te dijera que eso de alguna manera impactó mi percepción de lo que lo Nintendo y Retro Studios están poniendo sobre la mesa. En específico, este producto me hace dudar aún más sobre los planes que se tienen para lo que es el Gamecube y seguramente el Wii. Creo que de ninguna manera se estaría buscando ofrecer estos juegos dentro de algo como el Switch Online. Diría que hay intenciones mucho más ambiciosas de ese lado.

Metroid Prime Remastered es simplemente maravilloso. El nivel y profundidad de trabajo que vemos, superó por mucho nuestras expectativas por la forma en la que eleva a una clásico de clásicos, haciéndolo aún mejor juego. Creo que precisamente ese es el objetivo de cualquier remasterización o remake y acá, se logró con creces. No importa si en su momento lo pasaste varias veces, este regreso a Tallon IV amerita que tomes el control de Samus de nueva cuenta. Sobra mencionar que si por alguna razón, nunca probaste esta joya del Gamecube, ahora es la mejor oportunidad que tienes para vivir en carne propia el por qué este título es tan mencionado y tan especial para un montón de personas.