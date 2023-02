Resumen: Nintendo Direct [02/08/2023]

El día de hoy hemos tenido una nueva emisión de Nintendo Direct, evento en el que han mostrado nuevas sorpresas en relación a la compañía Japonesa, con juegos que se esperaban para este año y ya tienen fecha. Así como algunos otros que se dieron a conocer de sorpresa y francamente, nos emocionaron mucho a los fanáticos.

Aquí el resumen del evento con lo más importante:

Fecha de lanzamiento para Pikmin 4

Lo primero que se reveló es un nuevo tráiler de Pikmin 4, mismo en el que vemos a los nuevos personajes de la franquicia. Por su parte, se reveló que la fecha de salida del juego es el próximo 21 de julio.

Se anuncia Samba de Amigo: Party Central

La franquicia de Samba de Amigo regresa para los fanáticos de SEGA. Es una entrega de ritmo que hace el regreso triunfal de la saga después de mucho tiempo en el olvido. Llegará en algún momento de este mismo año, en verano.

Regresa la franquicia de Ghost Trick

La saga de Ghost Trick va a regresar con la entrega de Ghost Trick: Phantom Detective, con nuevos acertijos así como con el regreso de personajes muy queridos. Se lanzará en algún momento del verano para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Primer vistazo al DLC de Splatoon 3

Se revela el contenido que llegará a Splatoon 3, esto como parte un pase de expansión que se pondrá a la venta desde este momento. La primera oleada nos lleva a la primera ciudad, llegará en primavera de este año. Más tarde será lanzada la parte de historia, la cual aparentemente tiene un mundo sin color.

Nuevo avance de Bayonetta Origins

Para devrlarar que estamos cerca del lanzamiento oficial se lanza nuevo, tráiler de Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon. Juego que llega exclusivamente para Nintendo Switch el próximo 24 de marzo.

Advance Wars 1 + 2 recibe fecha de lanzamiento

Se confirma una fecha definitiva para Advance Wars 1+2: Re-boot Camp. Juego que ha tenido retraso tras retraso. Pero al fin los jugadores lo van a poder disfrutar completamente el 21 de abril en su consola Nintendo Switch.

Juegos de la familia Game Boy llegan a Switch Online

Otro de los anuncios fuertes del directo fue que a partir de este momento los usuarios ya pueden disfrutar de algunos títulos de Game Boy, Game Boy Color y Game boy Advance. Estos como parte del servicio de Nintendo Switch Online.

Llega el rumoreado Metroid Prime Remastered

De la nada llegó un anuncio que ya se había rumoreado desde hace meses, ese fue Metroid Prime Remastered, juego del que se habló por mucho tiempo en filtraciones. Ya está disponible de forma digital y en físico llega el 22 de febrero.

Fecha de salida para Disney Illusion Island

Mickey Mouse también estuvo presente en la presentación con Disney Illusion Island, juego de plataformas que se parece bastante a las entregas clásicas lanzadas en SEGA. Llega el próximo 28 de julio para Switch.

Cuarta ola de pistas para Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe sigue ofreciendo contenido para los jugadores, y ahora se revelan algunas pistas que llegarán como parte del Booster Course Pass. Se incluye una nueva pista nunca antes vista de Yoshi y la inclusión de Birdo como personaje jugable.

Nuevo vistazo a Sea of Stars

Se da nuevo vistazo a Sea of Stars, juego al que se le ha llamado el próximo Chrono Trigger, eso se debe a que el compositor de la música es Yasunori Mitsuda. Llega el próximo 29 de agosto para PS4, PS5, Nintendo Switch y PC. También hay una demo recién liberada.

Revelación de We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie

Se confirma We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, juego de la saga que es un remake de la segunda entrega oficial de la saga de Bandai Namco. Llegará el próximo 2 de junio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Regresa la saga Baten Kaiton con remaster

Se confirma Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster, compilación de los dos juegos de la franquicia que llegará a plataformas como Nintendo Switch. Su fecha de lanzamiento es desconocida por ahora, pero llegará en algún momento del 2023.

Nuevo videojuego de la saga Fantasy Life

Se revela Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time por parte de Level 5. Esto tras una ausencia importante de la saga. Llegará exclusivamente para Nintendo Switch en algún punto de este mismo verano.

Level 5 confirma el regreso de Professor Layton

Otra de las grandes franquicias de Level 5 estará de regreso con PROFESSOR LAYTON and The New World of Steam. Mismo del cual no se ha mostrado mucho, solamente que llegará a Switch.

Nuevo avance de Zelda: Tears of The Kingdom

Para cerrar con broche de oro, se mostró un nuevo avance de Zelda: Tears of The Kingdom, mismo en el que se ve algo de la jugabilidad y también escuchamos a la princesa después de mucho tiempo. Se sigue confirmando su fecha de salida el 12 de Mayo. Además, se revela la edición especial del juego y un nuevo Amiibo de Link.

Con eso se ha concluido el evento de Nintendo.

Vía: Nintendo Direct

Nota del editor: La verdad fue uno de los grandes eventos en años, y me encantó que los juegos de Game Boy ya estén disponibles. También estoy emocionado por la edición especial de Zelda, pero que quedaron a deber la Switch Oled.