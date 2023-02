Nuevo juego de la franquicia Fantasy Life es revelado oficialmente

El nintendo Direct de el día de hoy fue algo que llenó de sorpresas a todo tipo de fans de los videojuegos, y eso se debe a que se anunciaron juegos destacados como Metroid Prime Remastered, los juegos de GBX para Switch y hasta un nuevo tráiler de Zelda: Tears of The Kingdom. Y algo que realmente no se veía venir es el regreso de la franquicia Fantasy Life.

El juego presentado en cuestión es Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time y es una nueva entrega de la saga después de lo que vimos en 3DS así como en móviles, versión que por cierto no fue muy aclamada por los fanáticos.

Acá su primer avance:

Por ahora se confirma que llegará a Nintendo Switch en algún punto del 2023.

Vía: Nintendo Direct