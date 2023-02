Para cerrar un interesante Nintendo Direct, tuvimos un nuevo vistazo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Este tráiler está enfocado en la historia, y nos muestra un poco más sobre los enemigos y retos a los que se enfrentará Link en esta ocasión. Para todos los que estaban preocupados, esta entrega no se retrasó, y llegará al Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023.

Vía: Nintendo