¡Juegos del Game Boy y GBA llegan al Switch hoy!

Los rumores resultaron ser ciertos. En el Nintendo Direct se confirmó que juegos del Game Boy y Game Boy Advance llegarán al Nintendo Switch. La selección de juegos para el Game Boy clásico formarán parte del Switch Online normal, mientras que los títulos de GBA estarán disponibles en la Expansion Pass.

Esta es la selección de juegos para el Game Boy es:

Tetris

Super Mario Land 2

The Legend of Zelda: Link’s Awakening 2

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II: Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Por su parte, estos son los juegos que formarán parte de la selección inicial del Game Boy Advance

Super Mario Advance 3: Super Mario Bros. 3

WarioWare Inc

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Lo mejor de todo, es que los juegos del Game Boy y Game Boy Advance estarán disponibles hoy mismo.

Vía: Nintendo