Level-5 anuncia un nuevo juego de Professor Layton

Para la sorpresa de muchos, Level-5 tuvo presencia en el Nintendo Direct del día de hoy, confirmando que un nuevo juego de Professor Layton ya está en desarrollo. Aunque los detalles son escasos, esto pinta un panorama positivo para la serie.

Esta nueva entrega lleva el nombre de Professor Layton and the New World of Steam. Lamentablemente, fuera de este detalle, por el momento no hay más información al respecto. Se desconoce su fecha de lanzamiento, aunque parece que será una exclusiva del Nintendo Switch.

Vía: Nintendo