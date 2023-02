Para cerrar el Nintendo Direct del día de hoy, la Gran N nos presentó un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Aunque es muy probable que ya viste el avance en inglés, hace unos momentos se compartió esta mirada a la siguiente aventura de Link en español latino.

En este avance podemos escuchar a Jessica Ángeles, quien regresa como la Princesa Zelda. De igual forma, Jaime Collepardo, quien ha participado en producciones como One Piece, Attack on Titan y Demon Slayer, es la otra voz en este tráiler, y por el momento se desconoce qué personaje interpretará.

Recordemos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará al Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023. En temas relacionados, puedes conocer todo lo que vendrá en la edición de colección de este título aquí.

Nota del Editor:

El doblaje de Breath of the Wild fue muy bueno, al grado de que seguramente estas son las voces que prefieren escuchar. Por lo visto, no solo tendremos algunas participaciones ya conocidas, sino que también habrá nuevas voces en esta ocasión, y su trabajo suena muy bien.

Vía: Nintendo