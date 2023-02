Considerando que nos encontramos a solo un mes del lanzamiento de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, PlatinumGames y Nintendo no perdieron la oportunidad para revelar nuevos detalles sobre este juego en el Direct de hoy. Gracias a lo que se mostró, ahora sabemos que Cereza no puede atacar a los enemigos, sino que su demonio tendrá que hacer esto.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon llegará al Nintendo Switch el próximo 17 de marzo de 2023.

Vía: Nintendo