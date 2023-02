Se anuncia We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie en Nintendo Direct

El nuevo Nintendo Direct ahora es considera como uno de los más grandes debido al nivel de los anuncios, y destacan algunos como la fecha oficial para Pikmin 4, más gameplay de Zelda: Tears of The Kingdom y claro, la revelación del regreso de Metroid Prime. Sin embargo, también hubo anuncios menores de terceros, y uno muy importante fue We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie.

Esta una versión de Reroll remasterizada que llega a diferentes consolas, con gráficos en HD, así como algunas adiciones que los usuarios van a querer probar por primera vez. Lo mejor, es que llega este mismo año. Concretamente el 2 de junio.

Aquí su primer avance:

El juego será lanzado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Bandai Namco