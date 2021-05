Review – Mass Effect Legendary Edition

La gran leyenda

La antepasada generación de consolas fue una época sumamente emocionante para el medio. Además de que cosas como el Xbox 360 y el PS3 nos llevaban a la era del alta definición, se convirtieron en la casa de varias de las trilogías más queridas hoy en día. Después de haber hecho sus primeras incursiones en el mundo de las consolas caseras, BioWare finalmente dio el paso hacia enfrente para dar un golpe de autoridad y demostrar quién es quien si de hacer RPG occidentales hablamos. Así, es una alianza especial con Microsoft, la primer entrega de Mass Effect llegaba como exclusiva temporal al Xbox 360, dando pie a una de las sagas no solo más importantes del gaming, sino a todo un ícono de la ciencia ficción. Sus secuelas solo reafirmaron lo trascendente que era la obra de Casey Hudson y compañía, convirtiendo a las aventuras del comandante Shepard en todo un mito. Nos encontramos en pleno 2021 y luego de que los fans lo pidieran a gritos, EA finalmente está trayendo de regreso a esta trinidad con la Mass Effect Legendary Edition ¿se le habrá hecho justicia a todo su legado?

El tema de meterse con grandes joyas del pasado siempre es complicado. Sobre todo hoy en día, la falta de una definición formal de términos como “remasterización” o “remake”, pueden nublar bastante lo que un desarrollador está buscando al momento de traer de regreso a un viejo clásico. Ni qué decir de la posible reacción que pueda tener el público cuando le tocan algo con lo que desarrolló un importante afecto. Cuando hace una semanas, luego de muchos rumores, EA y BioWare finalmente revelaban que la trilogía original de Mass Effect regresaría, muchas dudas se levantaron, pues en un principio, parecía que el trabajo de modernización de esta saga que está por cumplir 15 años, era bastante escueto y sin mucho esfuerzo. Luego de pasar varias horas con la Mass Effect Legendary Edition, te puedo decir que la labor de su estudio está dando un resultado sumamente impresionante. Sí, con defectos aquí y allá y con algunos extras faltantes, pero de manera general, te puedo decir que esta colección carga de muy buena forma con su legendario nombre.

The Mass Effect

Me parece que lo más prudente antes de pasar a contarte de manera concreta sobre los cambios, mejoras y defectos de la Mass Effect Legendary Edition, es describir de manera general qué demonios es Mass Effect y por qué se convirtió en una saga tan importante, pues a pesar de lo que podríamos pensar, esta colección será el primer acercamiento a la serie para muchos. Por supuesto que si en su momento, tuviste la oportunidad de vivir esta fabulosa aventura y te sabes de arriba a abajo todo el gigantesco lore de Shepard, Garrus y compañía, pues tal vez sea mejor que te saltes esta sección de nuestra reseña y pases directamente a lo que tiene que ver con lo nuevo.

Dicho lo anterior, te cuento que Mass Effect es una saga nacida en 2007 bajo la mano de BioWare, importante y famoso estudio por su trabajo en cosas como Baldur’s Gate, Dragon Age, Jade Empire y más, el cual, desgraciadamente, no la ha pasado tan bien en los últimos años. Dicho título fue exclusiva del Xbox 360 por un muy buen tiempo, pero posteriormente se movió a otras plataformas como la PC y el propio PS3. Dos secuelas salieron en años posteriores para cerrar con un épico relato que probablemente nunca pase de moda. Pero bueno ¿qué hace tan especial a esta franquicia?

Mass Effect es una serie de RPGs occidentales de acción con elementos mayormente tradicionales del género, pero también con ideas sumamente frescas. Además, presenta un inmenso universo con todo tipo de razas alienígenas, conflictos políticos y sociales, y demás ingredientes que le dan un sabor sumamente especial a su épico relato. Hablando de relatos, en estos juegos tomamos el control del comandante Shepard, agente especial y representante de la humanidad que durante las primeras horas del primer título, se entera de que una antigua raza de máquinas se avecina a la galaxia para acabar con toda la vida. Además, durante dicho periodo, nuestro protagonista se convierte en el primer humano Spectre, que básicamente es una mezcla entre un Jedi y James Bond. Sí, la humanidad es nueva en todo esto de las relaciones intergalácticas y está luchando por reconocimiento ante civilizaciones claramente más avanzadas.

El sentimiento de descubrimiento y escala en Mass Effect es algo impresionante y conforme empiezas a progresar en tus aventuras a lo largo y ancho de la Vía Láctea, te das cuenta del verdadero tamaño del universo creado por BioWare. Uno de los momentos más memorables que he tenido con los videojuegos fue esa primera llegada a la Citadel, o aquella colina en la Luna que subes con el Mako para que el firmamento se vea enmarcado por nuestro planeta azul. Sí, todo esto está bien padre, pero lo que de verdad nos hizo crear lazos indestructibles con la serie, fue la manera en la que nosotros como jugadores, podíamos cambiar el destino de los fabulosos personajes que nos rodeaban. La toma de decisiones en estos títulos es brutalmente importante. Tus acciones dictarán quien vive y quien no. Lo más interesante es que las determinaciones que tomes en el primer juego, tendrán impacto en los otros dos, pues es posible llevar tu save file entre cada una de la entregas. Era muy impresionante ver que algo que hiciste en el primer Mass Effect, tenía consecuencias al final del tercero, por ejemplo.

La verdad es que me podría pasar todo el día contándote y recordando por qué es que Mass Effect es tan importante para el gaming y para la ciencia ficción en general, pero creo que lo mejor será que por ti mismo descubras todas sus mieles y finalmente sepas por qué hay tanto amor por su universo. Definitivamente siento envidia por quienes ahora, con la Mass Effect Legendary Edition, experimentarán por primera vez estas auténticas obras maestras. No sabes la aventura que te espera en las estrellas.

¿Remastered, remake?

Al igual que a muchos, cuando fue revelada la Mass Effect Legendary Edition, me entraron bastantes dudas sobre qué tanto trabajo en realidad se le estaba metiendo a la trilogía. Incluso tuvimos la oportunidad de estar en un evento virtual con la gente de BioWare en el que se nos mostró mucho más del producto y la verdad, no terminé por quedar del todo convencido. Algo que le pasa mucho a esta nueva cara de Mass Effect, es que ni videos ni capturas de pantalla ni nada, le hacen justicia a ya verlo corriendo en tiempo real en la sala de tu casa. Como te decía al inicio de esta reseña, el trabajo por parte de BioWare es mucho más profundo de lo que parece.

Comencemos con los números fríos sobre el desempeño y resolución que la Mass Effect Legendary Edition tiene en las diferentes plataformas para las que está disponible. Del lado de las consolas base de pasada generación, los juegos pueden correr hasta en 1080p y 30 cuadros por segundo si estás en modo de fidelidad visual. Si le das prioridad al framerate, éste puede alcanzar cerca de 60 cuadros, sacrificando resolución. Pasando al PS4 Pro y Xbox One X, se puede alcanzar 4K con prioridad a lo visual y hasta 30 cuadros. Para terminar, está el tema de las consolas de nueva generación. A pesar de que técnicamente no existe una versión nativa de PS5 y Xbox Series X, el juego sí funciona de mucho mejor manera en estas plataformas, pudiendo correr en bellísimo 4K y a 60 cuadros por segundo sumamente estables. De hecho, en la versión de Series X, si le das prioridad al framerate, puedes alcanzar los 120 cuadros. Como sea, acá te dejo la tabla oficial publicada por BioWare para que despejes cualquier duda que puedas tener al respecto.

Regresando un poco a lo complicado que es actualmente definir qué es un remastered y qué es un remake, te cuento que al menos la gente de BioWare, se refiere a Mass Effect Legendary Edition como una remasterización, término que me parece completamente correcto si consideramos que se está utilizando el Unreal Engine 3, motor gráfico original en el que ya corrían estos juegos en su momento. Lo anterior, fue una de las principales causantes por las que algunos comenzamos a desconfiar de la calidad de esta colección. ¿Por qué no usar Unreal 4? Muy probablemente si se hubieran ido por este camino, más bien estaríamos hablando de un remake, cosa que según lo que nos contaron los desarrolladores, jamás se consideró. Como sea y luego de haber pasado un buen tiempo con estas nuevas versiones, te diría que el resultado se encuentra a la mitad; es decir, es un remastered muy bien logrado que por momentos, sobre todo en el caso del primer Mass Effect, se llega a sentir como un remake.

Sin lugar a dudas, las partes en las que más trabajo se hizo fue en la de la resolución, calidad de texturas e iluminación. Cuando comiences a jugar Mass Effect Legendary Edition, te recomiendo levantarte un momento de tu asiento para que pegues el ojo a tu pantalla. Quedarás completamente asombrado por lo limpia y extremadamente nítida que es la imagen, más si la estás desplegando en 4K. Por cierto, para esta reseña utilizamos la versión de PS4 corriendo en un PS5. La labor de escalado es simplemente brutal y sigo muy impresionado con que un motor ya tan viejo como lo es Unreal Engine 3, pueda desplegarse de tan buena forma a resoluciones tan altas.

A continuación, lo siguiente que estoy seguro, llamará tu atención, es la manera en la que fueron retrabajadas las texturas dentro del juego. Ahora es posible apreciar con lujo de detalle los materiales de los que están construidos los trajes y armas de los personajes, por ejemplo, así como las texturas de los diferentes tipos de pieles que vemos en alienígenas y humanos. De igual forma, la inclusión de iluminación volumétrica, mejoramiento de shaders y más, hacen que la atmósfera se sienta considerablemente más profunda y tangible. El audio también fue retocado y la verdad es que se aprecia de mucho mejor manera, más si estás utilizando unos audífonos modernos de gaming o un buen sistema de sonido.

¿Quejas? Sí, tengo algunas. La primera tiene que ver con la animación, la cual, claramente no fue retrabajada como sí lo fueron los elementos de los que te contaba hace unos momentos. Los movimientos de faciales, sobre todo, saltan a la vista por lo acartonados que están. Es bastante extraño ver a estos modelos tan detallados moviéndose como lo hacían hace 15 años. Me hubiera encantado que esta parte también hubiera recibido atención. De igual forma, creo que a los modelos de algunos personajes se los nota un bajo conteo de polígonos. Digo, es importante volver a mencionar que estamos frente a una remasterización más que un remake como tal, pero igual, es algo que notarás fácilmente.

Hablando de eso, es muy fácil detectar que por mucho, el primer Mass Effect fue el que más trabajo recibió. Es sumamente notable el cambio gráfico y sonoro de este título en específico si se le compara con su versión original, esto sin mencionar que se le hicieron ajustes a su combate para que se sintiera igual que el de sus secuelas, además de que los controles del Mako también fueron mejorados. Creo que podríamos decir que en el caso de éste título en específico, sí se siente como un remake total. Es muy impresionante verlo con este nuevo rostro y recordar lo rústica que llega a ser su versión original en temas de gameplay y presentación audiovisual. Por cierto, es posible ya iniciar con la versión canon femenina de Shepard desde este juego.

Pasando al tema del contenido que viene dentro de la Mass Effect Legendary Edition, podemos decir que es justo, pero que indudablemente, nos hubiera gustado más. Esta colección contiene las versiones remasterizadas de Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3. Todos pueden ser accedidos desde un menú principal y es completamente posible comenzar a jugar las secuelas sin la necesidad de iniciar por el principio de la historia. Mi consejo, sobre todo si nunca has jugado esta saga, comienza desde el uno. Además, se incluyen los más de 40 DLC que se lanzaron para estos títulos durante su vida en el mercado, por lo que en efecto, tenemos varias decenas de horas de contenido para disfrutar. A pesar de lo anterior, me parece que sí faltó contenido extra. Sé que en su sitio, BioWare ha estado publicando arte conceptual y hasta música para el disfrute de todos, pero eso es algo que quieres tener dentro de la propia colección, no en un sitio web fuera de tu control. Algún tipo de contenido tipo “Making of” también me había encantado. Pero sí, del lado de los extras o cosas nuevas, básicamente no hay nada.

Repito, he quedado sumamente impresionado y satisfecho con el resultado final de la Mass Effect Legendary Edition como colección remasterizada. Puede ser que la sensación de que se estaban haciendo ports un tanto perezosos que tenía antes de ver los juegos corriendo en tiempo real, haya ayudado a que mi sorpresa creciera, pero de verdad, ningún video ni screenshot ni nada por el estilo, le hace verdadera justicia a la calidad que se alcanzó con este profundo retoque que le hizo a esta trilogía. Por supuesto que me hubiera encantado que se dijera que cada uno de los títulos sería llevado a Unreal 4 con un remake total, pero tenemos que entender que las prioridades y visión de las compañías son distintas, esto sin mencionar que actualmente, BioWare tiene más que llenas las manos con precisamente un nuevo Mass Effect y un nuevo Dragon Age.

Se les hizo justicia

Verdaderamente terrible los últimos años por los que ha tenido que pasar BioWare gracias a diferentes circunstancias. Que un estudio de tanto talento e historia no pueda salir adelante, es una pésima noticia para el medio entero. Por tal motivo, ver que algo como la Mass Effect Legendary Edition haya salido tan bien, me llena de alegría. Por supuesto y como ya te lo comenté, para nada es un producto perfecto ni mucho menos, además de que claro, contenido extra de legado pensado para los más apasionados fans de la serie, se hubiera agradecido enormemente. Como sea, te puedo decir que se nos está entregando una colección remasterizada sumamente digna que le hace justicia a tres de los RPG occidentales más trascendentes de todos los tiempos.

¿Para quien es Mass Effect Legendary Edition? Pues de primera instancia te diría que si por alguna razón, jamás habías tenido la oportunidad de disfrutar de esta épica saga, ahora es el mejor momento para hacerlo. De hecho te diría que te envidio, pues no te imaginas la clase de experiencia que estás a punto de tener. De lado de los fans y de quien en su momento sí consumió estos juegos, creo que lo más probable es que ya esté dentro de tus prioridades, pues al menos a mi parecer, vale completamente la pena volver a pagar con tal de viajar de nuevo por las estrellas con Shepard y compañía. Con enorme alegría te digo que BioWare ha comenzado su recuperación y que seguro, en poco tiempo los veremos regresando al trono que siempre les ha pertenecido.