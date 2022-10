Review – Mario + Rabbids: Sparks of Hope

A Nintendo siempre se le ha admirado el gran trabajo que ha hecho con sus propiedades. Pese a tener un par de baches en el camino, uno puede mirar el historial de Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid y más, y ver un catálogo lleno de calidad. Lo mejor de todo, es que la variedad es algo que no falta. Ya sean juegos de peleas, de carreras, o hasta FPS, el público puede verse escéptico al principio, pero el resultado final siempre nos deja un gran sabor de boca. Es así que cuando se anunció una colaboración con Ubisoft para fusionar a Mario y a los Rabbids de la empresa francesa, muchos se preocuparon al principio, pero una vez que la exclusiva del Switch llegó a nuestras manos durante el primer año de la consola, todos vimos el potencial de llevar al plomero al mundo de los RPG Tácticos. De esta forma, cuando se anunció una secuela de Kingdom Battle el año pasado, muchos nos emocionamos ante la posibilidad de ver este concepto con una serie de mejoras.

Muy al estilo de Ubisoft, Mario + Rabbid: Sparks of Hope se filtró previo a su revelación oficial. Una vez que se nos presentó en forma esta secuela, la idea de ver a Mario y compañía con un arma ya no era un golpe tan fuerte como lo fue originalmente. En su lugar, muchos estábamos curiosos por ver cómo es que la división de Milán de la compañía europea podría llevar este concepto al siguiente nivel. Después de un par de retrasos, esta entrega ha llegado a nuestras manos en un año muy movido para el género.

A lo largo de 2022 hemos visto varios RPG Tácticos de todo tipo, y si bien la nueva entrega del plomero tal vez no compita contra ofertas como Triangle Strategy y The DioField Chronicle, sí cuenta un público más amplio. Con el lanzamiento del juego a solo unos días de distancia, ya tuve la oportunidad de disfrutar y acabar esta nueva entrega. ¿Es Mario + Rabbids: Sparks of Hope la secuela que hemos estado esperando? ¿Los cambios de este título son favorables? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una aventura intergaláctica

Mientras que en Kingdom Battle la idea ver a los rabbids convertirse en sus propias versiones de los personajes del universo de Mario era algo que llamó la atención del público, ya sea por morbo o curiosidad, este es un sentimiento que no se logra replicar en la secuela, y los desarrolladores lo saben, por lo que en esta ocasión nos presenta un mundo en donde tener a un conejo vestido de Luigi es algo común. Si bien la novedad de este concepto se ha dejado por completo de lado, con la excepción de un caso en particular, la secuela logra cautivar nuestra atención con la introducción de un par de personajes completamente originales.

Después de los eventos del primer juego, nuestros protagonistas se encuentran disfrutan de un merecido descanso. Sin embargo, la paz se ve interrumpida cuando una entidad espacial amenaza con destruir todo a su paso. De manera inmediata, Mario y compañía entran en acción. Al repeler el primer ataque, descubren algo totalmente inesperado. Los Lumas, aquellas criaturas que vimos por primera vez en Super Mario Galaxy, se han fusionado con los Rabbids, y han creado a los Sparks, una poderosa raza que se ha convertido en el objetivo principal del villano en turno, Cursa. Es así que nuestros héroes comienzan una aventura a lo largo del universo para detener a esta entidad malvada, rescatar a los Sparks, y averiguar en dónde está Rosalina.

Si bien la historia se mantiene al mismo nivel que en Kingdom Battle, con los héroes avanzando por diversos niveles, o en este caso planetas, con el objetivo de encontrar una forma de vencer a Cursa, es la caracterización de todos los personajes lo que hace que este viaje sea entretenido. Si bien Mario, Luigi y Peach siguen siendo los mismos que conocemos desde hace décadas, son los Rabbids los que se roban la atención de una forma positiva. Las versiones conejo de estos tres logran resaltar por tener una solo característica, y llevarla al extremo. Por ejemplo, Rabbid Mario es un obsesionado con sus músculos, quien en esta ocasión emite sonidos similares a los de Lou Albano. Aunque su humor puede no ser del agrado de todos, ninguno de sus chistes logra ser tedioso y, por lo general, solo se limitan a una comedia física, en donde sus expresiones hacen la mayoría del trabajo.

Para contrastar el humor infantil, Sparks of Hope introduce un par de Rabbids nunca antes vistos, los cuales dejan de lado los chistes para ofrecer algo nuevo para esta especie. Por un lado, tenemos a Rabbid Rosalina, la cual actúa de una forma similar a una adolescente a la que no le importa nada. La cero energía que trae a la mesa contrasta de buena forma con el resto de los conejos, y seguramente se convertirá en tu personaje favorito. De igual forma, el juego nos presenta a Edge, un Spark Hunter, quien es la versión idealizada de alguien cool, algo que no solo se ve reflejado en su diseño, sino en su actitud. Estos dos casos son los más llamativos del título, y considerando que forman parte de nuestro equipo, son un agregado que le da una mayor variedad a la dinámica del grupo.

Junto a estos dos, vale la pena mencionar a Beep-O y Jeanie. Estas dos inteligencias artificiales no solo se encargan de proporcionar toda la exposición que la historia necesita, sino que también cuentan con un par peculiaridades que logran sacar un par de carcajadas por su diálogo. Es bastante entretenido ver cómo es que Jeanie va evolucionando a lo largo de la campaña, descubriendo las emociones humanas y ocasionalmente haciendo un chiste que sorprende a Beep-O, quien es su complemento perfecto, ya que cuenta con una personalidad engreída, y usualmente no ve la solución a los problemas que están frente a él.

Si bien el humor de los Rabbids es algo que no muchos están dispuestos aceptar, especialmente considerando que algunos los ven como los Minions de los videojuegos, Sparks of Hope hace un buen trabajo al demostrar que este no siempre es el caso. Aunque todos los personajes están limitados a solo una característica que define sus personalidades, cada uno es lo suficientemente entretenido para que en ninguna de las casi 20 horas que dura la aventura te sientas cansado de ver a estas criaturas hacer el mismo chiste con sonidos irritantes una y otra vez.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope tal vez ya no tenga la curiosidad con la que Kingdom Battle cautivó a muchos en 2017. Sin embargo, esta sigue siendo una divertida aventura que tanto niños como adultos pueden disfrutar de principio a fin. Mario y el resto del elenco que ya conocemos siguen actuando de la forma que recuerdas, mientras que las nuevas caras ofrecen una variedad al concepto de los conejos, que es más que bienvenida, y no me sorprendería si en una posible tercera entrega se expande la idea de ver a Rabbids que estén más y más alejados de la idea de los Minios que tenemos de ellos, aunque esto siga siendo parte de su ADN.

Más allá del conejo blanco

Mientras que Kingdom Battle nos ofreció un recorrido bastante tradicional a lo largo del mundo de Mario, Sparks of Hope lleva al plomero y compañía al espacio exterior. Si bien algunas características tradicionales de la serie se conservan, también podemos ver una serie de elementos que le ofrecen una clara identidad visual a esta secuela. Pese a que en esta ocasión podemos visitar diversos planetas, la mayoría cuenta con una estética que ya hemos visto, aunque sus temáticas logran hacer que estas locaciones se sientan como algo completamente nuevo.

Por ejemplo, ya hemos visitado playas en el pasado. Sin embargo, Beacon Beach cuenta con una clara inspiración en la arquitectura griega, tanto antigua como moderna, por lo que recorrer esta costa se siente como algo nuevo para el mundo de Mario. Por su parte, Palette Prime no solo es un bosque más, sino que tiene una estética otoñal, perfecta para esta época del año. Aquí, el amarillo y el naranja dominan en donde usualmente el verde reina. Las calabazas y los espantapájaros pasan a ser más que solo una decoración, a un elemento tradicional de este planeta.

Junto a esto, cada una de las locaciones que podemos visitar tiene algún problema que ha destruido el ecosistema. Es así que cada una de las incursiones planetarias cambia a la mitad del viaje, ofreciéndonos así una versión hostil y una más tranquila. Esto va más allá de un solo cambio visual, ya que también se abren nuevos caminos e historias que expanden sustancialmente las actividades que cada zona tiene para nosotros.

Por su parte, el diseño de los personajes también merece ser reconocido. Gracias al Snowdrop de Ubisoft, Mario y compañía se ven increíbles. En este sentido, Edge logra resaltar del resto. A diferencia de los otros Rabbids, los cuales solo se visten de la misma forma que sus contrapartes, el Spark Hunter logra resaltar con su chaqueta y playera púrpura, así como su cabello negro y verde. Más que nada, esto logra demostrar que la compañía europea es capaz de hacer algo más con estos personajes que solo caras locas con el mismo diseño de conejo blanco que hemos visto por años.

Sin embargo, no todo es perfecto. Aunque visualmente Sparks of Hope es uno de los mejores juegos que podemos encontrar en el Switch, técnicamente la historia es diferente. Durante la exploración, el frame rate rara vez logra ofrecer unos 30fps estables. Aunque esto no es un gran problema, ya que en los combates este objetivo se cumple sin algún inconveniente, esto sí logra estropear un poco la experiencia. Junto a esto, el Snowdrop presenta un par de errores similares a los de Unity, en donde las texturas de las locaciones tardan en cargar un par de segundos en verse tal y como deberían.

Estos no son problemas tan grandes. Sin embargo, sí son grietas que podrían ser un inconveniente para más de una persona que esté esperando el mejor rendimiento del motor gráfico. Fuera de esto, Mario + Rabbids: Sparks of Hope sigue siendo un juego de alta calidad, en donde el diseño y las fusiones de los conejos con personajes clásicos del Mushroom Kingdom es lo que más logra resaltar. Como ya lo mencioné, Edge logra sobresalir del resto al ofrecer algo nunca antes visto con los Rabbids, y espero que este solo sea el primer caso de muchos en un futuro.

Tres grandes compositores

De principio a fin, Mario + Rabbids: Sparks of Hope es un deleite para los oídos. En esta ocasión, Grant Kirkhope, quien se encargó de la música de Kingdom Battle, no solo está de regreso, sino que a este apartado se le suman Gareth Coker, reconocido por su trabajo en Ori and the Blind Forest, y Yoko Shimomura, legendaria compositora que, entre su extenso repertorio, participó en la serie de Mario & Luigi. No hace falta decirlo, pero el soundtrack de esta nueva entrega es espectacular.

Cada uno de los tres compositores tiene un claro estilo, y estos se logran complementar de una gran forma a lo largo del juego. Lo mejor de todo, es que es fácil saber exactamente quién hizo qué. Por ejemplo, la exploración en los diversos planetas cuenta con una serie de notas ambientales, dejando en claro la participación de Coker. Por su parte, cada una de las batallas, especialmente las que involucran a un jefe, cuentan con la grandiosidad que tanto caracteriza a Shimomura. Junto a esto, los sonidos característicos de Kirkhope usualmente son más alegres y con un ritmo que le pone un énfasis a la aventura. Estos son solo unos ejemplos, y estoy seguro de que el resto del soundtrack tiene en su ADN un poco de todos.

Sin embargo, no es la música el elemento que más llama la atención, sino las voces. No te preocupes, aquí no escuchamos a Chris Pratt. Si bien Charles Martinet está de regreso para ofrecer su ya característico trabajo, son los Rabbids, así como Beep-O y Jeanie, los que más hablan a lo largo de la aventura. En el caso de los conejos, aquí podemos escuchar un par de diálogos, limitándose a solo un par de frases y expresiones. Por su parte, cada una de las conversaciones protagonizadas por las dos inteligencias artificiales tienen una voz para cada línea en el guion, lo cual es una gran sorpresa. Considerando que la historia no es algo sumamente dramático, lo que vemos con estos dos está enfocado por completo en su personalidad.

No es algo que muchos esperábamos, y es una sorpresa escuchar voces junto a los ya característicos sonidos y expresiones mínimas que Mario y compañía emiten. Afortunadamente, cada una de las interpretaciones está bien manejada, y está en la línea del tono carismático que tanto ha definido a esta serie. Junto a esto, la música es increíble de principio a fin, con una agrupación de primer nivel encargándose de crear las piezas necesarias para cada uno de los momentos que podemos disfrutar.

Fantástica carta de introducción

En un año repleto de juegos tácticos, puede ser algo complicado dar los primeros pasos en este género. Afortunadamente, Mario + Rabbids: Sparks of Hope es un fantástico punto de entrada que nos da la oportunidad de disfrutar de una experiencia sumamente accesible, con una dificultad que se encuentra en el punto medio perfecto, y cuenta con la suficiente personalización para que puedas experimentar con el sistema de combate en todo su esplendor.

La experiencia que Ubisoft Milan nos presenta se divide en dos, exploración y combate. Cada uno de los planetas que podemos visitar tiene diferentes tareas para nosotros. Algunas de estas son escenarios que avanzan la historia del juego, otras son combates opcionales, mientras que algunos acertijos ambientales se encargan de ofrecer la suficiente variedad a los recorridos, para que no sientas que siempre estás haciendo lo mismo. Al final del día, esta entrega está construida para que la disfrutes a tu paso, y la libertad es la clave aquí.

Al momento de explorar los planetas, sus habitantes nos ofrecerán una serie de tareas que van desde simplemente encontrar algún ítem en alguna zona específica, cumplir algún mini-juego o reto, como encontrar monedas rojas, hasta derrotar a cierta cantidad de enemigos determinados. Si bien el juego no castiga a todos aquellos que se vayan directo al contenido principal, aquellos que se tomen el tiempo de recorrer cada rincón serán recompensados con algunas interacciones y retos bastante divertidos, con una búsqueda estilo FBI llevándose la corona en este apartado.

Sin embargo, no todo es tan perfecto como lo podría ser. El mayor problema que se nos presenta al momento de hablar de la exploración es lo confuso que cada uno de los planetas puede llegar a ser. Debido a que recorremos múltiples zonas en diferentes alturas, es muy fácil perderse entre todos los caminos que uno puede tomar, y la cámara es algo que no ayuda del todo, ya que se encuentra demasiado pegada a Mario y compañía, por lo que la orientación será tu mayor enemigo en este apartado.

El segundo pilar del juego son los combates, y aquí es en donde Mario + Rabbids: Sparks of Hope brilla. De una manera muy sencilla, el sistema de combate que aquí se nos presenta podría ser comparado con el de XCOM, pero esto no quiere decir que Ubisoft Milan simplemente nos ofrece una réplica de lo que ha hecho Firaxis. En realidad, las comparaciones podrían comenzar y terminar con su perspectiva top-down y énfasis en cubrirse de los ataques de los enemigos, y eso es todo. La mayor diferencia entre esta nueva entrega y Kingdom Battle es la simplificación de las armas y la introducción de los Sparks.

Mientras que en el título de 2017 vimos un gran énfasis en el uso de diferentes armas para mejorar las estadísticas de los personajes y darles alguna ventaja elemental en el combate, Sparks of Hope solo se limita a ofrecernos una opción. Afortunadamente, la variedad se conserva, dándole así una oportunidad a Mario y compañía de brillar dependiendo de tu estilo de juego. Junto a esto, cada uno cuenta con una clase determinada que te ayudará a salir adelante en cada combate, y hace que elegir al equipo perfecto para la ocasión sea una tarea complicada.

Peach y Rabbid Peach, por ejemplo, están enfocadas en el soporte. Sin embargo, la primera es capaz de crear un escudo de inmunidad, mientras que la segunda puede recuperar la vida del equipo. Además de que cada una tiene un arma diferente, la cual funciona de forma totalmente opuesta la una de la otra, sus habilidades respectivas hacen que incluso dentro de su propia categoría, cada una sea una opción viable para cada escenario y, dependiendo de tu estrategia, en algunas ocasiones es mejor llevar solo una, o las dos.

Los desarrolladores han creado a nueve personajes, tomando en cuenta los seis originales, así como Rabbid Rosalina, Edge y Bowser, que se sienten únicos, y cada uno es efectivo en un apartado determinado. No hay un solo caso en donde no surja un conflicto sobre cómo conformar tu equipo de tres. Rabbid Rosalina, por ejemplo, nunca dejó mi agrupación principal, ya que su arma funciona como una metralleta capaz de hacer una gran cantidad de daño de una forma rápida, y su habilidad es capaz de inmovilizar a los enemigos durante todo un turno. Por su parte, el Rey de los Koopas está enfocado en la destrucción. Con una bazuca y un mini ejército de mechakoopas a su disposición, el campo de batalla puede reducirse a cenizas en un abrir y cerrar de ojos.

Si bien la personalización de las armas ha desaparecido, el juego compensa esto con la introducción de los Sparks. La fusión de los Rabbids y los Luma no solo da como resultado una criatura nunca antes vista, sino que también nos da la oportunidad de equipar a cada uno de los personajes con hasta dos habilidades distintas. El juego ofrece un extenso catálogo que pone en nuestras manos poderes de todo tipo. Desde aquellos que nos proporcionan alguna afinidad con cierto elemento, pasando por los que causan daño en una área específica, hasta aquellos que nos facilitan con algún beneficio defensivo.

Junto a esto, el árbol de habilidades está de regreso, ofreciendo así una mayor personalización al momento de elegir cuál es el enfoque de cierto personaje. Por ejemplo, Rabbid Luigi se especializa en reducir el ataque de los oponentes por medio de golpes físicos, por lo que se le debe dar un énfasis a las mejoras que aumentan el número de barridas que puede realizar en un turno. Por otro lado, Luigi ataca a distancia con su arco, por lo que extender su campo de visión es una prioridad.

Tomando en consideración estos dos elementos, los Sparks y el árbol de habilidades, el juego nos da las suficientes herramientas para alcanzar la victoria, incluso cuando tus tres personajes de elección tienen que enfrentarse a un ejército de enemigos. Junto a esto, cada uno de los Sparks también nos ofrece algún tipo de resistencia o mejora que va más allá de su uso inmediato. Es así que elegir solo dos entre las 30 disponibles también se vuelve un problema positivo, ya que tienes tantas opciones válidas que es imposible decidirse por solo un par, algo que también fomenta la experimentación en todo momento.

La otra gran mejora que nos presenta Sparks of Hope en comparación con Kingdom Battle, es la libertad de movimiento en los escenarios. Cada uno de los combates se lleva a cabo en un grid invisible. Todos los personajes tienen un rango de movilidad determinado, y el gran cambio en esta ocasión es que ya no tienes que usar a Beep-O para hacer que Luigi vaya de un lado a otro de una forma determinada, similar a juegos como Fire Emblem. En su lugar, ahora puedes controlar en todo momento a quien desees para posicionarlo en donde creas sea el mejor lugar para atacar o hacer uso de una habilidad.

Pese a que al principio todo parece indicar que estás limitado a un espacio determinado para moverte, hay diferentes acciones que pueden expandir sustancialmente esto. No solo elementos del escenario, como las tuberías, hacen que el rango de cada personaje se extienda sustancialmente, sino que la posibilidad de saltar, ya sea por medio de plataformas determinadas, o con la ayuda de algún compañero, hace que cada mapa se sienta como un acertijo en donde tienes que encontrar la mejor forma de atacar a uno, o varios, enemigos. Por si fuera poco, al mejorar ciertas características en el árbol de habilidades, puedes extender estas opciones de movimiento.

De esta forma, y pese a que solo puedes realizar dos acciones por turno, tienes a tu disposición una gran cantidad de opciones para encontrar el camino a la victoria. No solo eres capaz de atacar físicamente a tus enemigos, algo que no cambia con lo visto en Kingdom Battle, sino que las habilidades de cada personaje y los poderes de los Sparks nos ofrece las suficientes herramientas para disfrutar de un RPG Táctico que se posiciona como un buen punto de entrada al género. Esto es reforzado por la dificultad del juego. Cada combate encuentra el punto medio en donde no es tan complicado lograr la victoria, pero no puedes ignorar lo qué está pasando y avanzar en línea recta. El juego requiere de tu atención en todo momento, pero no te pedirá hacer algo que se sienta injusto.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope es todo lo que una secuela debe de ser. Expande sustancialmente los elementos vistos en la primera entrega, cambia un par de características, mientras que mantiene otras, y todas las novedades son más que bienvenidas. Aunque la exploración de los planetas puede ser algo confusa, y todo el contenido adicional se siente como algo que no tiene un gran peso, cada uno de los combates está muy bien construido, y la variedad de personajes y Sparks hace que siempre sea difícil elegir a un equipo para cada situación, ya que siempre quieres usar a todos.

La chispa de la esperanza

En un año repleto de RPG Tácticos de calidad, como Triangle Strategy, y que experimentan con el género, como The DioField Chronicle, es un gusto ver que Mario + Rabbids: Sparks of Hope logra ser una de las grandes opciones en este mercado, y no porque trate de ser igual o mejor sus competidores, sino por su énfasis en hacer que este tipo de juegos sean más accesibles al público, objetivo que logra sin problema alguno, y no me sorprendería escuchar que una tercera entrega ya está circulando la mente de Ubisoft Milan.

La campaña del juego, pese a ofrecer algo que ya hemos visto incontables veces, logra ser divertida gracias a la caracterización de los Rabbids, y la introducción de los nuevos personajes es más que bienvenida. Pese a los problemas de frame rate, el juego luce espectacular, con diferentes temáticas muy bien manejadas y un estilo visual de primer nivel. Junto a esto, el trabajo de Grant Kirkhope, Gareth Coker y Yoko Shimomura es más magnífico, y cada compositor le ofrece su sello distintivo a esta experiencia.

Por su parte, los cambios y mejoras al gameplay hacen que cada combate sea sumamente entretenido, sin importar si tienes frente a ti solo un par de enemigos, o estás peleando contra un jefe imponente. La libertad de movimiento y la personalización que ofrecen los Sparks son mejoras que vuelven más dinámicas a las peleas, y es perfecto para todos los que desean experimentar con todas las opciones a su alcance, o simplemente seleccionar a un equipo determinado y nunca cambiarlo.

No cabe duda, Ubisoft es una de las pocas compañías que sabe manejar de buena forma a la propiedad de Super Mario, y no puedo esperar para ver la siguiente colaboración con Nintendo, así como al DLC que no solo proporcionará más horas de diversión, sino que traerá de vuelta a Rayman, algo que vale la pena celebrar.