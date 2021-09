Review – Kena: Bridge of Spirits

Un videojuego hecho con magia

Desde que Sony decidió ausentarse en eventos como E3 y Gamescom, la compañía nipona ha demostrado que es más que capaz de robarse el show a través de sus diferentes presentaciones individuales, como los PlayStation Showcase y los State of Play. Durante estas conferencias siempre nos sorprenden con vistazos a juegos sumamente especiales, tanto AAA como independientes. Seguro recordarás uno de estos juegos, que en junio de 2020, se nos reveló como Kena: Bridge of Spirits. No sé tú, pero de todos los otros proyectos que se nos mostraron, Kena fue uno que se me quedó bien grabado, y en cada evento de Sony, yo siempre ansiaba por tener más detalles sobre él. Ahora que finalmente le pude poner las manos encima, puedo confirmar que estamos frente a una experiencia sumamente especial, y la pasión, amor y cariño que le inyectaron al título puede sentirse en cada paso de la aventura.

Creo que hablo por muchos cuando digo que Kena definitivamente destacó por su apartado gráfico, el cual nos mostraba unas animaciones y unas cinemáticas que parecían sacadas directamente de una película de Pixar o Disney, pero la cosa no terminó ahí. En su tráiler de revelación también pudimos ver un poco de su combate, que si bien no lucía como algo extraordinario, una vez que lo experimentas por ti mismo te darás cuenta de lo bien ejecutado que está.

Cuando se reveló ante el mundo por primera vez el año pasado, sabía que Kena sería una aventura sumamente mágica. Dos minutos de contenido en 2020 bastaron para que yo quedara enganchado por completo con el juego durante meses, esperando por su inevitable fecha de estreno. Ahora imagínate cómo me sentí cuando faltaban solo horas para su lanzamiento, y más aún cuando ya había terminado su historia. Kena: Bridge of Spirits es un videojuego hecho con magia, y en esta reseña te explicaré a detalle por qué estamos frente a una de las mejores experiencias no solo de este 2021, sino de años recientes.

Un misterioso y hermoso mundo que ruega por ser explorado

En Kena: Bridge of Spirits juegas, pues, como Kena, una Guía Espiritual que deberá desenmascarar el misterio detrás de la desaparición de su pueblo. Después de que una fuerza maligna acabara con los las zonas aledañas de este pueblo, así como con sus habitantes, Kena deberá embarcarse en una mágica aventura con el objetivo de restaurar la tierra a como estaba antes.

Para cumplir con este objetivo, nuestra heroína contará con la ayuda de los Rot, pequeñas criaturas de color negro que nos serán de muchísima ayuda en esta aventura. Además de estos adorables acompañantes, Kena también conocerá a varios otros personajes que la guiarán a lo largo de las diferentes zonas que visitamos. Cada uno de estos habitantes tiene un problema o alguna situación en particular con la que necesitan tu ayuda.

Siendo franco, creo que la historia del juego es posiblemente uno de sus puntos más débiles. En ocasiones, Kena llega a sentirse como un avatar genérico de un RPG cualquiera, esto lo digo porque la narrativa apenas y nos cuenta sobre este personaje. Tenemos ciertos vistazos a su pasado y llegamos a conocer un poco sobre quién era Kena antes de los eventos del título, pero fuera de eso, tenemos nada que profundice más a detalle sobre su personalidad, motivaciones ni nada por el estilo.

Normalmente, el juego suele enfocarse más en los personajes a los que ayudas que en la propia Kena. Ahora bien, como te decía hace unos momentos, estos personajes sí están muy bien desarrollados y sus historias son bastante emocionales, por lo que se podría decir que “compensan” el hecho de que Kena pueda a sentirse muy vacía.

No quiero darte muchos detalles sobre la historia, esto con el objetivo de no spoilearte nada, pero créeme cuando te digo que su narrativa está repleta de momentos emocionales, y toca temas que, honestamente, no pensaba ver dentro de este juego. Puede que superficialmente parezca como si su historia fuera infantil, pero la realidad es muy diferente y sin duda alguna habrá ocasiones en las que salgas sorprendido por lo oscuro que se pueden llegar a poner las cosas.

¿Cuánto tiempo exactamente te llevará terminar Kena: Bridge of Spirits? Honestamente no es un juego muy largo, y evidentemente esto dependerá de cada jugador, pero en promedio no deberían ser más de ocho horas. Ya si decides explorar cada zona del juego, y obtener todos los coleccionables, entonces este tiempo debería aumentar alrededor de las 12 horas. Si eres de los que disfruta conseguir todos los trofeos (como yo), entonces deberás invertir por lo menos unas 20 horas, ya que conseguir el trofeo Platino requiere que lo completes por segunda vez en su máximo nivel de dificultad.

Bueno, dejando de lado la historia, te cuento que Kena: Bridge of Spirits es esencialmente un juego de acción y aventura, aunque describirlo de esta forma no le hace justicia por lo extenso que es realmente. El título combina muchos elementos de otros géneros, ya que tenemos elementos de platforming, tenemos puzzles ambientales, coleccionables y por supuesto, también existe un sistema de combate que me terminó sorprendiendo por lo profundo que en realidad era.

Antes que nada, es importante aclarar que Kena no es un juego de mundo abierto, es decir, no podrás visitar las zonas del mapa libremente desde el inicio. Podrás hacerlo una vez que termines la historia, como para obtener coleccionables o visitar áreas que normalmente no habrías visto durante la historia principal. Pero mientras estés terminando la historia, sí deberás seguir un camino lineal, aunque sí existe cierta libertad sobre la manera en que cumples con cada objetivo y más adelante te explico por qué.

Cada área de Kena representa una zona en particular de su mundo, por ejemplo, visitarás bosques, cuevas, minas, montañas y otro tipo de biomas que prefiero no spoilearte. Lo que sí puedo decirte, es que hay mucha variedad en cada uno de estos entornos, y gracias a las diferentes habilidades que vas obteniendo en el transcurso de la narrativa, explorar cada una de estas zonas es sumamente divertido e interesante.

Normalmente, tendrás varios objetos por completar en cada una de estas áreas, pero el orden en que los completes dependerá de ti. ¿Prefieres explorar esa torre en la distancia primero? ¿O quizá te convenza más adentrarte en esa cueva que viste hace rato? Pues podrás elegir a dónde dirigirte primero, aunque eso sí, el resultado final será el mismo. No existe un sistema de diálogos ni la posibilidad de alterar los acontecimientos de la historia; estamos frente a una narrativa cien por ciento lineal.

Claro, Kena te ofrece amplio espacio para la exploración, aunque muchos de los coleccionables que tiene el juego solo estarán disponibles una vez que termines la historia. Pero no dejes que esto te detraiga de explorar, ya que es sumamente satisfactorio encontrar alguna zona oculta por tu cuenta. Además de que normalmente serás recompensado con cofres llenos de recursos o incluso algún objeto cosmético para los Rots. En unos momentos te cuento más sobre estos pequeñas criaturas que te acompañarán a lo largo de tu aventura.

A pesar de ser un juego que tiene varios objetos coleccionables y puntos de interés, el mapa de Kena no te dice en dónde encontrar cada uno de estos. Lo único es que sí te dice cuántos coleccionables te faltan en ciertas zonas, pero de ti dependerá encontrarlos. Ahora, ¿exactamente qué son estos objetos coleccionables de los que te comentó? Te explico.

Para empezar tenemos los Rots son pequeñas y peludas criaturas de color negro, las cuales te ayudarán tanto en el combate como en la exploración. Entre más Rots tengas podrás desbloquear nuevos niveles que, a su vez, también te permiten subir de nivel tus habilidades. Para que me entiendas más fácilmente, te pongo un ejemplo. Existen cinco niveles de Rots diferentes, y para subirlos de nivel será necesario encontrar más. Es decir, la primera tier requerirá que encuentras 10, la segunda tier requerirá 30, y así sucesivamente. Si no tienes el nivel suficiente de Rots, no podrás mejorar tus habilidades, aunque tengas los recursos para hacerlo.

Será posible personalizar a los Rots mediante varios objetos cosméticos, como lo son sombreros y máscaras. Todos estos accesorios no tienen impacto alguno en el gameplay, y si quieres, también es posible deshabilitarlos por completo. Algunos de ellos normalmente te los encuentras como parte de la historia, pero la gran mayoría del tiempo serás tú quien deba buscarlos mediante la exploración. Debido a que no tienen impacto alguno con el gameplay, el único incentivo que existe para que los consigas es si quieres obtener el debido Trofeo por conseguirlos todos. Sin embargo, no basta con descubrirlos y ya, puesto que también deberás comprarlos. ¿Cómo? En seguida te explico.

Una vez que tu descubres algún objeto cosmético, éste se volverá disponible en las diferentes tiendas del juego para que tú puedas comprarlo. Kena utiliza el Karma como moneda, pero tranquilo, que es muy fácil conseguirlo. De hecho, para cuando termines la historia principal tendrás el suficiente Karma como para adquirir todos los sombreros que quieras. El Karma lo obtienes al purificar zonas de corrupción, matar enemigos, completar puzzles y sí, también en cofres. Cuando tengas el Karma suficiente deberás visitar una tienda, comprar el sombrero que quieras (y que ya hayas descubierto) y listo. En estas tiendas también tendrás la posibilidad de equipar o remover los sombreros y máscaras.

Ingenioso sistema de habilidades y puzzles ambientales

A lo largo de tu aventura, desbloquearás nuevas habilidades que, además de serte de gran ayuda en el combate, también te ayudarán en muchos de los puzzles que el juego suele arrojarte. La forma en la que Kena combina estas habilidades con los puzzles es simplemente brillante, y a continuación te explico por qué.

Tu viaje lo empezarás únicamente con tu báculo, el cual te permitirá atacar enemigos, pero más adelante también desbloquearás un arco, un escudo y bombas. Cada una de estas habilidades trae algo único a la mezcla, y no solo en el combate, sino también en la exploración.

Por ejemplo, el arco te permitirá dispararle a interruptores que normalmente no podrías alcanzar, o también te dará la oportunidad de participar en varios minijuegos donde deberás dispararle a una variedad de objetivos en el airea. Al terminar estas actividades, normalmente serás recompensado con algo útil.

Por otra parte, las bombas funcionan de una forma sumamente interesante, porque contrario a lo que podrías creer, éstas no suelen explotar de una forma tradicional. Lo que estas bombas hacen, es que “rompen la gravedad” de ciertos objetos, entonces por ejemplo, si te encuentras con un montón de rocas en el suelo, puedes aventarles una bomba, lo que provocará que se eleven y floten en el aire por unos segundos. De esta forma, puedes crear tus propias plataformas para alcanzar lugares que anteriormente no podías. También suele haber algunos secretos escondidos detrás de ciertos objetos, así que vale la pena explorarlos detenidamente.

En más de una ocasión deberás combinar estas habilidades para llegar a tu objetivo. Las bombas suelen detonarse automáticamente después de unos cuantos segundos, pero también es posible detonarlas manualmente con un disparo de tu arco. La combinación de habilidades abre paso a muchos combos interesantes, y dependerá de ti explorar su máximo potencial tanto fuera como dentro de combate.

Si ya estás familiarizado con otros juegos como The Legend of Zelda, Tomb Raider o Uncharted, entonces no tendrás problema alguno descifrando los muchos puzzles que te encontrarás en el camino. Verás, los puzzles ambientales de Kena son lo suficientemente complejos como para hacerte pensar por unos cuantos minutos, sin embargo, hay instancias en donde las respuestas suelen ser muy obvias. En parte porque con cada nueva zona que descubras, obtendrás una habilidad diferente y normalmente, cada zona suela presentarte con puzzles relacionados a la habilidad que conseguiste en ese lugar en específico.

Más adelante, cuando ya tengas todas las habilidades, el juego se toma muchas más libertades con los puzzles, dándote así una experiencia más compleja. Sin embargo, todos los puzzles ya tienen una solución preestablecida, es decir, no esperes el mismo libertad que obtienes en algo como Breath of the Wild, por ejemplo. Sí, existe una posibilidad de combinar habilidades para llegar a tu objetivo, pero estas combinaciones son lineales.

Una vez que te familiarices con las mecánicas de Kena, será muy difícil que llegues a atorarte en cualquier punto de tu aventura. En caso de que te llegara a pasar, pues no te preocupes, que en cualquier momento puedes acceder al mapa, el cual te indicará exactamente a dónde debes ir.

Satisfactorio, energético y divertido combate

Dudo que solo sea mi caso, pero yo pensé que Kena: Bridge of Spirits sería un juego más enfocado en la exploración y en los puzzles que en el combate, y al final, resultó ser una mezcla casi perfecta entre los tres. Para mi sorpresa, el juego tiene un sistema de combate mucho más profundo de lo que esperaba.

Existen varios ataques que puedes ejecutar en Kena, pero la gran mayoría del tiempo estarás haciendo uso de tus ataques básicos, los cuales puedes ejecutar con R1, y los ataques un poco más pesados, los cuales activas con R2. Además de estos dos tipos de ataques, también tienes acceso a las diferentes habilidades que te contaba anteriormente, y no creas que podrás pasar el juego simplemente spammeando tus ataques básicos.

Creo que existe una buena variedad de enemigos en Kena, más de los que yo pensé que habría, y cada uno de estos enemigos suele requerir una forma diferente para matarlos. Tenemos enemigos básicos, los cuales puedes matar sin mucho problema, pero en las partes más avanzadas de la historia, el juego te arroja variables mucho más complejas.

Por ejemplo, tenemos enemigos con escudos, los cuales solo puedes derrotar al romper sus defensas con ataques pesados o con un buen disparo de tu arco. Después tenemos enemigos voladores, que serán básicamente imposibles de vencer con ataques cuerpo a cuerpo. También hay otros enemigos que explotan en cuanto se te acercan, por lo que deberás poner a prueba tus reflejos para acabar con ellos desde lejos y así evitar que te hagan mucho daño.

También tenemos enemigos mucho más difíciles de vencer, que actúan como esta especie de “mini-jefes” y que le añaden otra capa de profundidad y dificultad al combate. A pesar de haber estado jugando en el modo normal, hubo un par de ocasiones donde tuve problemas enfrentando a varios enemigos a la vez. De hecho, Kena es un juego mucho más complejo de lo que pensé y no deberías dejarte engañar por su inocente apariencia, ya que en niveles mucho más avanzados será necesario que comprendas los patrones de ataques de los enemigos, así como todas las herramientas que tienes a tu disposición para defenderte.

Creo que el juego te da las suficientes herramientas como para defenderte, pues tu escudo también funciona como un parry, aunque para ejecutarlo, deberás activarlo justo antes de que un enemigo pueda conectar su ataque. Ciertamente toma un poco de tiempo acostumbrarse al timing de esta mecánica, pero una vez que lo haces, es sumamente satisfactorio ver cómo le devuelves su propio ataque a tus enemigos. También es posible hacer uso de una maroma para distanciarte de los enemigos y obtener así un poco de espacio para recuperarte y planear tu siguiente movimiento.

Además de estos enemigos tradicionales, Kena: Bridge of Spirits también cuenta con varios jefes, los cuales pondrán a prueba todos los conocimientos que hayas obteniendo previamente. Vencer a un jefe no suele ser una tarea tan complicada, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, y esto lo digo porque generalmente son una combinación de todos los demás enemigos de esa zona. Si anteriormente peleaste contra algún enemigo que tenía puntos débiles en la espalda o cabeza, pues entonces ya sabrás qué hacer cuando los vuelvas a ver contra el jefe.

A pesar de sí tener un tutorial, Kena asume que eres alguien que ya ha jugado de muchos otros videojuegos en su vida, puesto que muchas de las mecánicas presentes en esta experiencia no te las suelen explicar del todo. Por ejemplo, tú sabes que un punto brillante en los enemigos significa que ahí es donde está su debilidad, o sabes que si te desvías del camino de la historia podrías encontrarte con algún objeto escondido. Pues bueno, Kena no te explica esto necesariamente, y creo que parte de la aventura es justamente descubrir cómo funciona cada una de sus mecánicas. Pero como te decía antes, alguien que ya está familiarizado con los videojuegos no tendrá mayor problema haciéndolo.

Simplemente imperdible

Kena: Bridge of Spirits es un juego verdaderamente especial, que si bien no aporta nada nuevo al género, todas sus mecánicas están tan bien implementadas y ejecutadas que en ocasiones incluso se llegan a sentir como una evolución de las mismas.

Me hubiera gustado conocer más sobre Kena, pues en ocasiones llega a sentirse como una avatar genérico de cualquier RPG, pero a pesar de esto, todos los personajes con los que te encuentras en el camino tienen una historia muy emocional que contar, y una que seguramente te conmoverá en más de una ocasión.

Los puzzles son ingeniosos y están bien diseñados, por lo que no será ni muy fácil ni muy difícil encontrarles una solución. Se podría decir que han encontrado un muy buen balance en cuanto a su complejidad.

El combate se siente satisfactorio, energético y me sorprendió por lo profundo que puede llegar a ser. ¿Me hubiera gustado un poco más de variedad? Tal vez sí, pero al final de la aventura yo quede satisfecho con todos los enemigos que se me presentaron.

No importa en qué consola decidas jugarlo, Kena: Bridge of Spirits es un maravilloso viaje que no debes dejar pasar. Ember Lab no solo ha creado uno de los mejores juegos de este año, sino que para mí, también es uno de los mejores que he disfrutado en tiempos recientes.