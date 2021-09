Donkey Kong llegará a Super Nintendo World

Super Nintendo World, el parque de diversiones de Universal Studios Japan, no lleva ni un año abierto, y los encargados de este lugar ya están pensando en una expansión. Desde hace tiempo surgieron pistas que apuntaban a una nueva locación inspirada en series como Pikmin o The Legend of Zelda. Sin embargo, no fue sino hasta el día de hoy que la Gran N confirmó un nuevo espacio dedicado a Donkey Kong.

Así es, el icónico personaje que comenzó como el antagonista de Mario en las arcades en 1981, tendrá su propio escenario en Super Nintendo World. Esta expansión no llegará de la noche a la mañana, ya que se espera que esta locación esté abierta para el público hasta el 2024. Esto fue lo que comentó Shigeru Miyamoto al respecto:

“Estoy muy feliz de poder hacer realidad el mundo de Donkey Kong siguiendo el mundo de Mario. Espero poder crear una experiencia emocionante en Donkey Kong con el increíble equipo de Universal. Tomará algún tiempo hasta que se complete, pero será un área única no solo para las personas que están familiarizadas con los juegos de Donkey Kong, sino para todos los invitados”.

La expansión de Donkey Kong incluirá nuevas áreas interactivas, una montaña rusa, así como mercancía y comida temática de esta serie y sus personajes. Gracias a estos nuevos lugares, Super Nintendo World aumentará su espacio en un 70%. Esta locación está siendo diseñada en colaboración por los equipos creativos de Nintendo y Universal Studios. Por último, este anuncio también reveló que, para marzo de 2021, la serie de Donkey Kong ha vendido más de 65 millones de juegos a nivel mundial.

Ahora solo nos queda esperar hasta el 2024 para que esta nueva zona esté disponible al público. Esperemos que para ese entonces, viajar a Japón sea algo más accesible. En temas relacionados, aquí puedes checar el resumen del previo Nintendo Direct. De igual forma, la compañía asegura que más juegos del NES y SNES llegarán al servicio de Switch Online.

Vía: Nintendo