Resumen – Nintendo Direct [9/23/2021]

El Nintendo Direct de hoy, 23 de septiembre, estuvo lleno de emocionantes anuncios y sorpresas para los fanáticos de la consola híbrida. La Gran N ciertamente cumplió esta vez, y por si te perdiste del evento, o simplemente quieres revivir algunos de los tráilers más emocionantes, pues has llegado al lugar correcto.

Monster Hunter Rise: Sunbreak – Nueva expansión para el juego

Capcom inauguró el Nintendo Direct de hoy con un el primer tráiler de Monster Hunter Rise: Sunbreak, una nueva expansión masiva para este título que estará disponible en verano de 2022. Importante destacar que será necesario contar con el juego base para disfrutar del nuevo contenido.

Chocobo GP – Tráiler de revelación

Después de los rumores, se confirmó la existencia de Chocobo GP, un nuevo juego de carreras con personajes de Final Fantasy que estará llegando al Switch en algún punto de 2022.

Mario Party Superstars – Tráiler con tres nuevos tableros

Mario Party Superstars se dejó ver en el nuevo Nintendo Direct con un tráiler que confirma la adición de tres nuevos tableros a esta experiencia. Podrás jugarlo a partir del 29 de octubre de este año en tu Nintendo Switch.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – Tráiler con fecha de lanzamiento

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars es el nuevo juego a cargo del enigmático Yoko Taro, y mediante un nuevo tráiler, se reveló que estará disponible el próximo 28 de octubre en Nintendo Switch, PS4 y Steam. Adicionalmente, se confirmó que una demo estará disponible a partir de hoy en la eShop.

Disco Elysium – Fecha de lanzamiento en Switch

Tras mucho tiempo de espera, Disco Elysium: The Final Cut finalmente llegará al Nintendo Switch el 12 de octubre. Podrás disfrutarlo en formato físico con una genial edición de colección, aunque deberás esperar hasta inicios de 2022 para conseguirla.

Hyrule Warriors: Age of Calamity – Tráiler de su segunda expansión, Guardian of Remembrance

Hyrule Warriors: Age of Calamity también tuvo una breve aparición en el Nintendo Direct de hoy, y se nos reveló la fecha de lanzamiento para su segunda expansión, Guardian of Remembrance. Podrás jugarla a partir del 29 de octubre de este año.

Super Smash Bros. Ultimate – Fecha para el último peleador del juego

Todos esperábamos ver al último personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate, pero en realidad no fue así. En su lugar, se dio a conocer que el próximo 5 de octubre, a las 7AM hora del Pacífico / 9AM hora del centro de México, el propio Masahiro Sakurai revelará la identidad de este misterioso peleador.

Kirby and the Forgotten Land – Tráiler de revelación

Después de que el propio Nintendo lo filtrara, se hizo oficial la existencia de Kirby and the Forgotten Land, un nuevo juego de este adorable personaje rosado que estará disponible en la primavera de 2022 para Switch.

Animal Crossing: New Horizons – Nuevo direct en octubre

Habrá un nuevo direct de Animal Crossing: New Horizons en octubre, donde se nos prometen nuevos detalles sobre este exitoso título de Nintendo. No se dio una fecha en específico, así que tendremos que esperar por ella. De igual forma, se mencionó que habría nuevo contenido gratuito en noviembre.

Star Wars: Knights of the Old Republic – Se anuncia su llegada al Switch

Y así de la nada, se confirmó que Star Wars: Knights of the Old Republic, estará llegando al Nintendo Switch el próximo 11 de noviembre.

Dying Light 2 – Versión de la nube para Nintendo Switch

Esto si no lo veíamos venir. Dying Light 2: Stay Human también estará haciendo su debut en el Nintendo Switch, aunque todavía no te emociones, ya que será una versión de la nube. Disponible el próximo 4 de febrero de 2022. Ese mismo día también habrá una demo gratuita en la eShop.

Project Triangle Strategy – Tráiler con fecha de lanzamiento

Después de mucho tiempo de silencio, Square Enix finalmente reveló que Project Triangle Strategy estará haciendo su debut en el Nintendo Switch el 4 de marzo de 2022. Ese mismo día también se lanzará una edición de colección y por acá puedes conocer más detalles al respecto.

Metroid Dread – Nuevo tráiler extendido de la historia

Por supuesto, Metroid Dread no podía ausentarse de este Nintendo Direct y a través de un nuevo tráiler, nos dieron un vistazo mucho más extenso a su historia. El juego saldrá el próximo 8 de octubre.

Nintendo Switch Online – Nueva membresía y juegos de N64

Tras las filtraciones, Nintendo confirmó que estarán añadiendo juegos de Nintendo 64 y SEGA Genesis a Nintendo Switch Online. A finales de octubre se lanzará una nueva membresía que te da acceso a estas nuevas funciones.

Nintendo Switch Online – Nuevos controles del N64 y SEGA Genesis

Como pudiste ver en el video de arriba, Nintendo reveló dos nuevos controles para los suscriptores del Nintendo Switch Online. Serán versiones inalámbricas de los controles del Nintendo 64 y SEGA Genesis, cada uno se venderá por $49.99 dólares pero todavía no sabemos cuándo saldrán al mercado.

Castlevania Advance Collection – Tráiler de revelación

Una vez más, las filtraciones dieron en el blanco con la Castlevania Advance Collection, la cual fue confirmada de forma oficial y no solo eso, sino que ya está disponible en Switch, Xbox One, PC y PS4. Acá puedes conocer los juegos que incluye.

ActRaiser Renaissance – Tráiler de revelación

ActRaiser, juego que se lanzó para el SNES en 1990, tiene un remake a cargo de Square Enix que lleva como nombre ActRaiser Renaissance y que ya puedes jugar hoy mismo en Switch, PS4, Xbox One y Steam.

Super Mario Movie – Fecha de estreno para la película y actores confirmados

Shigeru Miyamoto se adueñó del escenario para revelar que la película de Super Mario estará llegando a cines estadounidenses el 21 de diciembre de 2022. El ejecutivo mencionó que después darán fechas para los otros territorios. De igual forma, se reveló a todos los actores que formarán parte del proyecto y acá puedes ver la lista completa.

Splatoon 3 – Nuevo tráiler

Claro, Splatoon 3 no podía faltar en este Nintendo Direct y mediante un nuevo tráiler se nos dio un vistazo más extenso al gameplay del juego. Adicionalmente, se nos prometió que estaremos recibiendo más actualizaciones sobre el título “dentro de poco”.

Bayonetta 3 – Nuevo tráiler con gameplay

Para cerrar el Nintendo Direct de hoy, tuvimos un primer vistazo al gameplay de Bayonetta 3. No se dio fecha de lanzamiento, excepto que estará disponible en algún punto de 2022.

Así que ahí lo tienes, así fue el Nintendo Direct de hoy. ¿Qué te pareció esta presentación? ¿Cumplió tus expectativas o esperabas algo más? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Fuente: Nintendo Direct