El anuncio de la Castlevania Advance Collection es inminente

Desde hace un par de meses hemos escuchado rumores y reportes sobre una colección de Castlevania compuesta por las entregas de Game Boy Advance. Aunque aún no tenemos información oficial al respecto, parece que este anuncio es inminente, ya que un nuevo registro proporciona una portada para esta supuesta colección, así como detalles adicionales.

La semana pasada se dio a conocer un registro en el sitio de clasificación de Taiwán, el cual señalaba que esta colección estaría en camino a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Ahora, esta misma página ha proporcionado una portada, la cual es similar a las que hemos visto para recopilaciones similares para Castlevania y Contra en el pasado.

De igual, ahora se menciona que junto a Castlevania: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow, también estaría disponible Castlevania: Dracula X, la versión de SNES de Rondo of Blood, la cual es un port inferior de su contraparte de PC Engine. En cuanto a las mejoras, se habla de una función de rebobinar, así como un par de cambios para hacer la experiencia más amena para el jugador.

Por si fuera poco, el sitio de Play-Asia momentáneamente enlistó una copia física para el Nintendo Switch.

Por último, la ESRB, organismo para clasificar juegos en Estados Unidos, ya cuenta con un registro para este juego en Switch, PS4, Xbox One y PC, y ofrece la siguiente descripción del paquete:

“Esta es una colección de cuatro juegos clásicos de Castlevania en los que los jugadores luchan contra monstruos e intentan derrocar a Drácula y sus secuaces. Desde una perspectiva de desplazamiento lateral, los jugadores atraviesan entornos de plataformas y usan látigos, espadas con forma de boomerang y granadas para matar criaturas fantásticas (por ejemplo, vampiros, demonios, arpías, necrófagos). Varios enemigos emiten salpicaduras de sangre cuando son heridos o mueren, y algunos niveles / entornos contienen representaciones más grandes de sangre: lágrimas / charcos provenientes de una estatua; un murciélago aplastado en la mano de un gigante; una figura empalada en una estaca. Un puñado de pequeños demonios / monstruos femeninos se representan en topless. La palabra “bastardo” aparece en el diálogo”.

Tal parece que solo es cuestión de tiempo antes de que Konami haga el anuncio oficial. Con un nuevo Nintendo Direct a unas horas de distancia, es probable que en esta presentación se dé el anuncio oficial de la Castlevania Advance Collection. Solo nos queda esperar.

