A diferencia de lo que pasó con el Nintendo DS, el PSP de Sony fue mayormente ignorado por Castlevania, sin embargo, The Dracula X Chronicles resultó ser un producto por demás peculiar pues básicamente nos dejaba jugar por primera vez fuera de Japón al legendario Rondo of Blood, esto sin mencionar que también incluía Symphony of the Night, convirtiendo a este juego en una especie de remake y a la vez colección. Te contamos su historia.