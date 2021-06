Sale a la luz otro listado de la Castlevania Advance Collection para PC

La semana pasada, surgió un listado por parte de Konami de algo titulado ‘Castlevania Advance Collection’. Ahora, esta misma colección ha salido a luz pero ahora en Corea. Y es que la Game Rating and Administration of Korea ha clasificado esta colección para PC, sugiriendo que su anuncio es inminente.

Aunque Konami no se ha pronunciado al respecto, Kotaku se puso en contacto con ellos para averiguar exactamente qué estaba pasando. Resulta ser que la Castlevania Advance Collection está siendo desarrollada por M2, un estudio que anteriormente ya ha trabajado con Konami en bundles de aniversario de Contra y Castlevania. Mientras que la clasificación de Australia menciona que el título estará disponible en múltiples plataformas, la de Corea solo menciona que debutará en PC.

A estas alturas, se desconocen muchos detalles sobre esta supuesta trilogía, aunque la comunidad parece estar de acuerdo en que podría incluir juegos como Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow. Por supuesto, esto es mera especulación y por el momento no tenemos la respuesta definitiva, pero parece que es cuestión de tiempo para que sus desarrolladores la anuncien oficialmente.

Fuente: Game Rating and Administration of Korea